Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС хотят надавить на Берлин в вопросе танков, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/evrosoyuz-1846159778.html
Страны ЕС хотят надавить на Берлин в вопросе танков, сообщили СМИ
Страны ЕС хотят надавить на Берлин в вопросе танков, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2023
Страны ЕС хотят надавить на Берлин в вопросе танков, сообщили СМИ
Ряд европейских стран работают над созданием коалиции, чтобы оказать давление на Берлин в вопросе передачи танков Киеву, пишет газета Politico. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:41
2023-01-20T12:43
в мире
олаф шольц
джо байден
йенс столтенберг
россия
украина
германия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109425_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_745264fb45bc633557a168d0aed377c9.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ряд европейских стран работают над созданием коалиции, чтобы оказать давление на Берлин в вопросе передачи танков Киеву, пишет газета Politico. "Группа европейских стран работает над созданием коалиции, чтобы надавить на Берлин для того, чтобы тот позволил им отправить свои танки немецкого производства на Украину", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что среди стран растет разочарование из-за того, что Германия настаивает на первом шаге США в вопросе поставок танков. По данным издания, группа европейских стран, которую, вероятно, возглавляет Польша, может предпринять первые шаги в пятницу на встрече контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. Как ожидается, группа стран должна получить широкую поддержку, а представители министерств обороны двух из 12 стран, имеющих немецкие танки Leopard, заявили изданию, что их правительства готовы присоединиться к этим усилиям. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230118/nato-1845811087.html
https://ria.ru/20230119/abrams-1845863503.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109425_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_9f6cec601bb618575dc8de55f4b23890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, джо байден, йенс столтенберг, россия, украина, германия, нато, евросоюз, m1 abrams
В мире, Олаф Шольц, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Россия, Украина, Германия, НАТО, Евросоюз, M1 Abrams
09:41 20.01.2023 (обновлено: 12:43 20.01.2023)
 
Страны ЕС хотят надавить на Берлин в вопросе танков, сообщили СМИ

Politico: группа стран ЕС хочет создать коалицию, чтобы надавить на Берлин по теме танков

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ряд европейских стран работают над созданием коалиции, чтобы оказать давление на Берлин в вопросе передачи танков Киеву, пишет газета Politico.
"Группа европейских стран работает над созданием коалиции, чтобы надавить на Берлин для того, чтобы тот позволил им отправить свои танки немецкого производства на Украину", - говорится в сообщении издания.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 18:31
Шольц объяснил, почему Германия не поставляет танки Leopard 2 Украине
Отмечается, что среди стран растет разочарование из-за того, что Германия настаивает на первом шаге США в вопросе поставок танков.
По данным издания, группа европейских стран, которую, вероятно, возглавляет Польша, может предпринять первые шаги в пятницу на встрече контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.
"Этот шаг является частью новой многосторонней кампании США и западных союзников, направленной на то, чтобы убедить руководство Германии изменить свое мнение по вопросу о танках", - пишет газета.
Как ожидается, группа стран должна получить широкую поддержку, а представители министерств обороны двух из 12 стран, имеющих немецкие танки Leopard, заявили изданию, что их правительства готовы присоединиться к этим усилиям.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Танки M1A1 Abrams армии США
Вчера, 03:29
СМИ: США обосновали отказ передавать танки Abrams ВСУ проблемами логистики
 
В миреОлаф ШольцДжо БайденЙенс СтолтенбергРоссияУкраинаГерманияНАТОЕвросоюзM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала