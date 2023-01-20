09:41 20.01.2023 (обновлено: 12:43 20.01.2023)
Страны ЕС хотят надавить на Берлин в вопросе танков, сообщили СМИ
Politico: группа стран ЕС хочет создать коалицию, чтобы надавить на Берлин по теме танков
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ряд европейских стран работают над созданием коалиции, чтобы оказать давление на Берлин в вопросе передачи танков Киеву, пишет газета Politico.
"Группа европейских стран работает над созданием коалиции, чтобы надавить на Берлин для того, чтобы тот позволил им отправить свои танки немецкого производства на Украину", - говорится в сообщении издания.
"Этот шаг является частью новой многосторонней кампании США и западных союзников, направленной на то, чтобы убедить руководство Германии изменить свое мнение по вопросу о танках", - пишет газета.
Как ожидается, группа стран должна получить широкую поддержку, а представители министерств обороны двух из 12 стран, имеющих немецкие танки Leopard, заявили изданию, что их правительства готовы присоединиться к этим усилиям.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.