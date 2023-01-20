https://ria.ru/20230120/dnr-1846132141.html

Пушилин объявил о формировании первого состава избиркома в ДНР

Пушилин объявил о формировании первого состава избиркома в ДНР - РИА Новости, 20.01.2023

Пушилин объявил о формировании первого состава избиркома в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин объявил о формировании первого состава республиканской избирательной комиссии в количестве 12 человек. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T00:29

2023-01-20T00:29

2023-01-20T00:29

денис пушилин

леонид пасечник

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин объявил о формировании первого состава республиканской избирательной комиссии в количестве 12 человек. Отмечается, что предложения о кандидатурах в состав избиркома ДНР направляются в Народный совет республики или врио главы ДНР. Шесть членов избиркома назначаются Народным советом, другие шесть - врио главы ДНР. Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал закон, определяющий порядок формирования, организацию деятельности и полномочия избирательных комиссий и комиссий референдума, формируемых в ЛНР для проведения выборов. Избирком для выборов в ЛНР будет сформирована до 10 марта.

https://realty.ria.ru/20230117/pushilin-1845380410.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, луганская народная республика