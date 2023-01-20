https://ria.ru/20230120/bespilotniki-1846309174.html

В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников

В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников - РИА Новости, 20.01.2023

В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников

Полеты беспилотников гражданского назначения запретили над Воронежской областью, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:22

2023-01-20T16:22

2023-01-20T16:23

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Полеты беспилотников гражданского назначения запретили над Воронежской областью, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. "Поддержал решение запретить полёты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Это будет позволено только отдельным органам власти, а также силовым структурам", - говорится в сообщении Гусева. По словам губернатора, власти будут принимать обращения об использовании предприятиями и компаниями беспилотников "в мирных целях". "Если такие обращения будут обоснованными, будем выдавать разрешения в индивидуальном порядке", - добавил Гусев.

https://ria.ru/20230110/bespilotniki-1844009814.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (государственный служащий)