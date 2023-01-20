https://ria.ru/20230120/bespilotniki-1846309174.html
В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников
В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников - РИА Новости, 20.01.2023
В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников
Полеты беспилотников гражданского назначения запретили над Воронежской областью, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:22
2023-01-20T16:22
2023-01-20T16:23
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297735_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6049453d917f0230f7d19421a267abc9.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Полеты беспилотников гражданского назначения запретили над Воронежской областью, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. "Поддержал решение запретить полёты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Это будет позволено только отдельным органам власти, а также силовым структурам", - говорится в сообщении Гусева. По словам губернатора, власти будут принимать обращения об использовании предприятиями и компаниями беспилотников "в мирных целях". "Если такие обращения будут обоснованными, будем выдавать разрешения в индивидуальном порядке", - добавил Гусев.
https://ria.ru/20230110/bespilotniki-1844009814.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297735_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_75d381c534b4c6f7ca0a1ac4ac0a705c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (государственный служащий)
Воронежская область, Александр Гусев (государственный служащий)
16:22 20.01.2023 (обновлено: 16:23 20.01.2023)
В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников
Губернатор Гусев сообщил о запрете полетов гражданских беспилотников в Воронежской области