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В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников - РИА Новости, 20.01.2023
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В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников
В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников - РИА Новости, 20.01.2023
В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников
Полеты беспилотников гражданского назначения запретили над Воронежской областью, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:22
2023-01-20T16:23
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Полеты беспилотников гражданского назначения запретили над Воронежской областью, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. "Поддержал решение запретить полёты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Это будет позволено только отдельным органам власти, а также силовым структурам", - говорится в сообщении Гусева. По словам губернатора, власти будут принимать обращения об использовании предприятиями и компаниями беспилотников "в мирных целях". "Если такие обращения будут обоснованными, будем выдавать разрешения в индивидуальном порядке", - добавил Гусев.
https://ria.ru/20230110/bespilotniki-1844009814.html
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воронежская область, александр гусев (государственный служащий)
Воронежская область, Александр Гусев (государственный служащий)
16:22 20.01.2023 (обновлено: 16:23 20.01.2023)
 
В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников

Губернатор Гусев сообщил о запрете полетов гражданских беспилотников в Воронежской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Полеты беспилотников гражданского назначения запретили над Воронежской областью, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
"Поддержал решение запретить полёты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Это будет позволено только отдельным органам власти, а также силовым структурам", - говорится в сообщении Гусева.
По словам губернатора, власти будут принимать обращения об использовании предприятиями и компаниями беспилотников "в мирных целях".
"Если такие обращения будут обоснованными, будем выдавать разрешения в индивидуальном порядке", - добавил Гусев.
Киров, Кировская область - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 23:08
В Кировской области ввели запрет на использование беспилотников
 
Воронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
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