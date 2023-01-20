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Нарышкин объяснил разницу между Россией и США на примере атомной энергии - РИА Новости, 20.01.2023
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Нарышкин объяснил разницу между Россией и США на примере атомной энергии
Нарышкин объяснил разницу между Россией и США на примере атомной энергии - РИА Новости, 20.01.2023
Нарышкин объяснил разницу между Россией и США на примере атомной энергии
Фундаментальное различие между Россией и США видно на примере первого применения странами атомной энергии, заявил председатель Российского исторического... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:31
2023-01-20T11:32
сергей нарышкин
россия
сша
в мире
атомная энергетика
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Фундаментальное различие между Россией и США видно на примере первого применения странами атомной энергии, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Первое применение атомной энергии американцами - это уничтожение японских городов Хиросимы и Нагасаки, сотни тысяч убитых и покалеченных мирных граждан, отметил Нарышкин, выступая в пятницу в Москве на круглом столе по истории науки. "Первое практическое использование атомной энергии в нашей стране - это первая атомная станция, которая послужила людям", - сказал он. "В этом сравнении, как мне кажется, - фундаментальное различие морали, глубинной сути двух государств в отношении одной и другой страны, судеб человечества и цивилизации", - добавил Нарышкин.
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сергей нарышкин, россия, сша, в мире, атомная энергетика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Сергей Нарышкин, Россия, США, В мире, Атомная энергетика, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
11:31 20.01.2023 (обновлено: 11:32 20.01.2023)
 
Нарышкин объяснил разницу между Россией и США на примере атомной энергии

Нарышкин: США впервые использовали атомную энергию для бомбы, а Россия — для АЭС

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Фундаментальное различие между Россией и США видно на примере первого применения странами атомной энергии, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Первое применение атомной энергии американцами - это уничтожение японских городов Хиросимы и Нагасаки, сотни тысяч убитых и покалеченных мирных граждан, отметил Нарышкин, выступая в пятницу в Москве на круглом столе по истории науки.
"Первое практическое использование атомной энергии в нашей стране - это первая атомная станция, которая послужила людям", - сказал он.
"В этом сравнении, как мне кажется, - фундаментальное различие морали, глубинной сути двух государств в отношении одной и другой страны, судеб человечества и цивилизации", - добавил Нарышкин.
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Сергей НарышкинРоссияСШАВ миреАтомная энергетикаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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