https://ria.ru/20230120/atom-1846196559.html
Нарышкин объяснил разницу между Россией и США на примере атомной энергии
Нарышкин объяснил разницу между Россией и США на примере атомной энергии - РИА Новости, 20.01.2023
Нарышкин объяснил разницу между Россией и США на примере атомной энергии
Фундаментальное различие между Россией и США видно на примере первого применения странами атомной энергии, заявил председатель Российского исторического... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:31
2023-01-20T11:31
2023-01-20T11:32
сергей нарышкин
россия
сша
в мире
атомная энергетика
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705577_0:53:3065:1777_1920x0_80_0_0_52eba1154c602977abfcdd54796832d0.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Фундаментальное различие между Россией и США видно на примере первого применения странами атомной энергии, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Первое применение атомной энергии американцами - это уничтожение японских городов Хиросимы и Нагасаки, сотни тысяч убитых и покалеченных мирных граждан, отметил Нарышкин, выступая в пятницу в Москве на круглом столе по истории науки. "Первое практическое использование атомной энергии в нашей стране - это первая атомная станция, которая послужила людям", - сказал он. "В этом сравнении, как мне кажется, - фундаментальное различие морали, глубинной сути двух государств в отношении одной и другой страны, судеб человечества и цивилизации", - добавил Нарышкин.
https://ria.ru/20221229/kholodnayavoyna-1841683837.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705577_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_37ea4e5fd15f91eecb890f7e67b8a3de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, россия, сша, в мире, атомная энергетика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Сергей Нарышкин, Россия, США, В мире, Атомная энергетика, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
11:31 20.01.2023 (обновлено: 11:32 20.01.2023)
Нарышкин объяснил разницу между Россией и США на примере атомной энергии
Нарышкин: США впервые использовали атомную энергию для бомбы, а Россия — для АЭС