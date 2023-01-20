https://ria.ru/20230120/atom-1846196559.html

Нарышкин объяснил разницу между Россией и США на примере атомной энергии

Нарышкин объяснил разницу между Россией и США на примере атомной энергии - РИА Новости, 20.01.2023

Нарышкин объяснил разницу между Россией и США на примере атомной энергии

Фундаментальное различие между Россией и США видно на примере первого применения странами атомной энергии, заявил председатель Российского исторического... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:31

2023-01-20T11:31

2023-01-20T11:32

сергей нарышкин

россия

сша

в мире

атомная энергетика

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Фундаментальное различие между Россией и США видно на примере первого применения странами атомной энергии, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Первое применение атомной энергии американцами - это уничтожение японских городов Хиросимы и Нагасаки, сотни тысяч убитых и покалеченных мирных граждан, отметил Нарышкин, выступая в пятницу в Москве на круглом столе по истории науки. "Первое практическое использование атомной энергии в нашей стране - это первая атомная станция, которая послужила людям", - сказал он. "В этом сравнении, как мне кажется, - фундаментальное различие морали, глубинной сути двух государств в отношении одной и другой страны, судеб человечества и цивилизации", - добавил Нарышкин.

https://ria.ru/20221229/kholodnayavoyna-1841683837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей нарышкин, россия, сша, в мире, атомная энергетика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)