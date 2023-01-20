https://ria.ru/20230120/aes-1846195675.html

Миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни

Миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни - РИА Новости, 20.01.2023

Миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни, на остальных украинских АЭС эксперты агентства уже РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:28

2023-01-20T11:28

2023-01-20T11:52

магатэ

хмельницкая аэс

в мире

украина

рафаэль гросси

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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни, на остальных украинских АЭС эксперты агентства уже есть, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."В ближайшие дни на Хмельницкой АЭС также будет находиться группа экспертов МАГАТЭ", - сказал Гросси, добавив, что на этой неделе миссии агентства была официально открыты на Южно-Украинской и Ровенской АЭС, а также в Чернобыле. На каждом из этих объектов теперь постоянно находятся два эксперта МАГАТЭ.

https://ria.ru/20230120/zaes-1846198561.html

украина

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

магатэ, хмельницкая аэс, в мире, украина, рафаэль гросси