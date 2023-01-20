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Миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни
Миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни - РИА Новости, 20.01.2023
Миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни, на остальных украинских АЭС эксперты агентства уже РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:28
2023-01-20T11:28
2023-01-20T11:52
магатэ
хмельницкая аэс
в мире
украина
рафаэль гросси
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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни, на остальных украинских АЭС эксперты агентства уже есть, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."В ближайшие дни на Хмельницкой АЭС также будет находиться группа экспертов МАГАТЭ", - сказал Гросси, добавив, что на этой неделе миссии агентства была официально открыты на Южно-Украинской и Ровенской АЭС, а также в Чернобыле. На каждом из этих объектов теперь постоянно находятся два эксперта МАГАТЭ.
https://ria.ru/20230120/zaes-1846198561.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, хмельницкая аэс, в мире, украина, рафаэль гросси
МАГАТЭ, Хмельницкая АЭС, В мире, Украина, Рафаэль Гросси
11:28 20.01.2023 (обновлено: 11:52 20.01.2023)
Миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни
Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни