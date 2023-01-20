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Миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни - РИА Новости, 20.01.2023
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Миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни
Миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни - РИА Новости, 20.01.2023
Миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни, на остальных украинских АЭС эксперты агентства уже РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:28
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магатэ
хмельницкая аэс
в мире
украина
рафаэль гросси
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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни, на остальных украинских АЭС эксперты агентства уже есть, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."В ближайшие дни на Хмельницкой АЭС также будет находиться группа экспертов МАГАТЭ", - сказал Гросси, добавив, что на этой неделе миссии агентства была официально открыты на Южно-Украинской и Ровенской АЭС, а также в Чернобыле. На каждом из этих объектов теперь постоянно находятся два эксперта МАГАТЭ.
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магатэ, хмельницкая аэс, в мире, украина, рафаэль гросси
МАГАТЭ, Хмельницкая АЭС, В мире, Украина, Рафаэль Гросси
11:28 20.01.2023 (обновлено: 11:52 20.01.2023)
 
Миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни

Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни

© Фото : Хмельницька АЕС/FacebookХмельницкая АЭС, Украина
Хмельницкая АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Хмельницька АЕС/Facebook
Хмельницкая АЭС, Украина. Архивное фото
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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни, на остальных украинских АЭС эксперты агентства уже есть, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"В ближайшие дни на Хмельницкой АЭС также будет находиться группа экспертов МАГАТЭ", - сказал Гросси, добавив, что на этой неделе миссии агентства была официально открыты на Южно-Украинской и Ровенской АЭС, а также в Чернобыле. На каждом из этих объектов теперь постоянно находятся два эксперта МАГАТЭ.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
11:39
Эксперты МАГАТЭ продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС
 
МАГАТЭХмельницкая АЭСВ миреУкраинаРафаэль Гросси
 
 
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