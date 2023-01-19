https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией

Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией - РИА Новости, 19.01.2023

Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией

На форуме в Давосе говорят о том, что мир в Европу принесет только поражение России, а чтобы достичь его, нужно поставить Украине существенно больше оружия... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:00

2023-01-19T08:00

2023-01-19T08:00

россия

украина

европа

нато

евросоюз

еврокомиссия

генри киссинджер

олаф шольц

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На форуме в Давосе говорят о том, что мир в Европу принесет только поражение России, а чтобы достичь его, нужно поставить Украине существенно больше оружия. Причем руководители ЕС и НАТО в интервью, которые они дают на полях форума, говорят откровеннее, чем с его трибуны. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила CNN, что "Украине нужно все военное оборудование, с которым она может справиться, включая передовые системы", а генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters сказал, что "это переломный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины": "Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня".О переломном, точнее, поворотном моменте еще в конце февраля говорил Олаф Шольц, но тогда канцлер говорил о Германии и Европе в целом, обещая принять вызов времени и дать ответ на "агрессию России". Сейчас — после решения о начале поставок германских БМП и накануне принятия решения о передаче немецких танков — Шольц был конкретен:"Для того чтобы война закончилась, агрессия России должна потерпеть поражение. Именно поэтому мы постоянно поставляем Украине большое количество вооружений в тесном сотрудничестве с нашими партнерами. Это включает в себя системы ПВО, такие как IRIS-T или Patriot, артиллерию и бронированные боевые машины пехоты, что знаменует собой глубокий поворот в немецкой внешней политике и политике безопасности".То есть поворот за 11 месяцев боевых действий привел Берлин к поставкам тяжелых вооружений: как бы ни сопротивлялись немцы, табу снято, их продавили на участие в войне с Россией во всех форматах, кроме непосредственного участия немецких войск. При этом Шольц, Столтенберг и фон дер Ляйен заявляют, что не желают воевать с Россией и хотят избежать прямого столкновения НАТО с русскими. Просто нужно увеличить поставки оружия Киеву — и тогда Россия неизбежно проиграет. Ведь, как заявил Шольц, "Россия уже потерпела полное фиаско в достижении своих империалистических целей": "Украина успешно защищается и демонстрирует мужество".Конечно, демонстрация уверенности в том, что поражение России неминуемо, является частью войны с Россией. Было бы странно, если бы западные лидеры одновременно призывали к наращиванию поставок оружия и сомневались в победе Украины. Беспокоиться можно только о недостаточной поддержке Киева и о том, что не хватит снарядов и пушек: недаром влиятельный немецкий эксперт, основатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал Запад к военной экономике:"Рано или поздно у нас не останется выбора, кроме как поставлять больше современной западной техники, если мы не хотим, чтобы Украина была побеждена. <...> Украина вынужденно расходует в день такое количество боеприпасов, которое мы можем произвести только за полгода. Очевидно, что наши запасы закончатся. О чем это говорит? Кто будет обеспечивать снабжение? Военная экономика означает, что мы в НАТО и Европе должны скоординированно взять инициативу в свои руки и в связи с боевыми действиями призвать европейские оборонные компании производить больше оружия и боеприпасов".Европу уже морально подготовили к необходимости долгой войны с Россией украинскими руками — теперь осталось подготовить ее физически. И при этом продолжать уверять всех в том, что все под контролем и нет никакого риска эскалации конфликта до прямого столкновения России и НАТО. То есть Запад уверен, что сможет нанести поражение России, при этом и сам не пострадает, и Украину сохранит? Да, большая часть истеблишмента делает ставку именно на это, допуская (в худшем для себя случае) только потерю Украины. Но не угрозу самой Европе. Хотя на словах многие из них постоянно говорят именно об этом — о том, как русская агрессия на Украине угрожает европейской безопасности, — в реальности практически никто из европейских лидеров (за исключением поляков, но тут особый случай) не верит в это.Потерять Украину при этом им, конечно, не хочется. Но ведь даже если русские вернут ее себе, то какой ценой! Огромной — человеческой, финансовой, репутационной. Даже взяв Украину, Россия будет ослаблена и изолирована, у нее не будет сил для экспансии — и все благодаря нашей решительности в поддержке Киева, убеждают себя европейские лидеры. В любом случае мы в выигрыше: или удержим Украину, или измотаем Россию так, что она либо развалится, либо будет десятилетиями восстанавливаться. А нам, Европе, это не будет стоить практически ничего: ну экономические проблемы, перетерпим, к тому же потом вполне вероятно, что русские все равно вернутся к поставкам своих энергоресурсов — деваться-то им некуда.Опасная иллюзия? Неважно. Главное, что многие из принимающих решения на Западе в нее верят. А цену, которую реально может заплатить Запад, открыто обсуждают только контрэлитные или действительно оппозиционные силы — и они прямо говорят и о риске втягивания в глобальную войну, и о расколе Европы, и о попадании ее в бесправную зависимость от англосаксов, и даже об угрозе резкого ускорения процесса демонтажа всего атлантического миропорядка. Но их не слушают, хотя и во Франции, и в Германии, и в Италии таких голосов предостаточно.Звучат они и в США: в меньшей степени среди политиков, в большей — среди серьезных ученых, экспертов по геополитике. Еще в середине прошлого года одним из реалистов был Генри Киссинджер: бывший госсекретарь вовсе не сочувствовал интересам России, но хотя бы признавал их наличие и указывал на опасность сползания в глобальную войну.В конце весны прошлого года, выступая на предыдущем Давосском форуме (который был перенесен с начала года), он призывал к скорейшим переговорам, опасаясь, что иначе НАТО будет втянута в войну с Россией. Тогда Киссинджера ругали в Киеве — не за дело, а просто потому, что он не говорил о возврате Крыма и Донбасса. Хотя уже тогда он заявил, что готов отказаться от своей идеи нейтральной Украины, которая будет мостом между Россией и Европой, притом что раньше, в том числе и после 2014-го, он признавал опасность попыток Запада перетащить Украину к себе — для сторонников войны с Россией до победного конца Киссинджер был слишком "голубем". А уже осенью бывший госсекретарь прямо заговорил о том, что Украину со временем надо в той или иной форме принимать или привязывать к НАТО.И вот сейчас он снова выступил в Давосе — и повторил эту мысль:"Раньше я выступал против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что в результате начнется все то, что мы наблюдаем сегодня. Теперь же (раз процесс все равно достиг этой точки) сама идея нейтральной Украины утратила всякий смысл. По завершении процесса НАТО, в какой бы форме она ни развивалась в будущем, должна гарантировать Украине место в своих рядах. Это станет уместным и оправданным шагом".То есть после победы в войне с Россией Украину нужно принимать в НАТО? Да, так считает Киссинджер, одновременно заявляющий, что "даже на фоне продолжающегося конфликта" он верит "в диалог с Россией", "в прекращение боевых действий, восстановление дофевральской ситуации и продолжение переговоров о дальнейшем развитии с участием Европы, Америки и России".Более того, он уверен не только в том, что можно добиться поражения России (называя его "прекращением огня") через наращивание поставок оружия Украине, но и в том, что Россия после этого изменит свое отношение к Европе в выгодную для Запада сторону:"Другая цель заключается в том, чтобы предотвратить конфликт против России как таковой, дав ей возможность воссоединиться с международной системой. Страны, находившиеся под российским давлением на протяжении чуть ли не всей холодной войны, могут счесть это нецелесообразным, но в новых обстоятельствах Россия вполне может переоценить свой традиционный взгляд на вещи, в основе которого лежит помесь влечения к культуре Европы и страха перед ее потенциальным господством".То есть что получается? Запад победит Россию, окончательно заберет себе Украину, а русские осознают, что были неправы, и попросятся назад в "мировой порядок, основанный на правилах", то есть признают право Запада не просто руководить миром, но и забирать территорию исторической России? Да, Киссинджер именно это и имеет в виду, причем он еще и уговаривает тех, кто призывает идти до конца, то есть до краха России:"Дать русским шанс переосмыслить свою зависимость от вооруженных сил тем более важно потому, что развал России как способного на проведение собственной политики государства повлечет внутренний конфликт на всей ее огромной территории в 11 часовых поясов, а также вмешательство со стороны других стран. А ведь, на минуточку, там находится более 15 000 ядерных боеголовок".Вот такие "голуби" в атлантической элите. Да, они разумнее "ястребов", но разговаривать и уж тем более договариваться с ними абсолютно не о чем. Ставка на поражение России становится для Запада безальтернативной — атлантисты обсуждают только масштабы этого поражения. "Голуби-реалисты" говорят о том, что нужно победить Россию на украинском поле боя и на этом остановиться, потому что полный разгром России опасен как ядерной войной, так и распадом ядерного государства. А "ястребы" предлагают не волноваться за последствия: чем сильнее проиграет Россия, тем лучше для Запада.Обе эти позиции опасны — не для России, а для самого Запада. Невозможность объективной оценки реальности лишает возможности прогнозировать развитие ситуации и ослабляет того, кто все еще считает себя гегемоном. Как неправильная оценка России, так и недооценка ее возможностей уже не раз приводили к катастрофическим последствиям тех, кто ставил на ее поражение.

https://ria.ru/20230118/ukraina-1845844107.html

https://ria.ru/20230118/ukaz-1845782474.html

https://ria.ru/20230118/sholts-1845835902.html

https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html

https://ria.ru/20230107/nemtsy-1843316800.html

https://ria.ru/20221224/putin-1840971299.html

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россия, украина, европа, нато, евросоюз, еврокомиссия, генри киссинджер, олаф шольц, урсула фон дер ляйен, авторы