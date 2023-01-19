https://ria.ru/20230119/youtube-1845958996.html
В Минцифры высказались против блокировки YouTube
В Минцифры высказались против блокировки YouTube - РИА Новости, 19.01.2023
В Минцифры высказались против блокировки YouTube
Позиция Минцифры относительно YouTube не поменялась, оно как и раньше выступает против блокировки, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:47
2023-01-19T13:47
2023-01-19T16:52
россия
youtube
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
александр жаров
александр хинштейн
технологии
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Позиция Минцифры относительно YouTube не поменялась, оно как и раньше выступает против блокировки, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.В прошлом году он говорил, что Минцифры выступает против блокировки YouTube. По мнению Шадаева, стоит говорить скорее о рыночной конкуренции – создании российского аналога."Позиция Минцифры по этой части не поменялась", - сообщил глава Минцифры в четверг.Гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, возглавлявший в прошлом Роскомнадзор, накануне заявил в интервью РБК, что если такая платформа как YouTube "продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства", то вопрос блокировки "стоит рассмотреть". При этом он отметил, что "Rutube не замена YouTube", но какая-то часть пользователей в случае блокировки YouTube уйдет и на Rutube.В свою очередь председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, комментируя вопрос о закрытии YouTube, заявил РИА Новости, что необходимы сильные российские платформы, способные составить достойную конкуренцию американской.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, youtube, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, александр жаров, александр хинштейн, технологии
Россия, YouTube, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максут Шадаев, Александр Жаров, Александр Хинштейн, Технологии
13:47 19.01.2023 (обновлено: 16:52 19.01.2023)
В Минцифры высказались против блокировки YouTube
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил об отсутствии необходимости блокировки YouTube