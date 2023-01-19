09:27 19.01.2023 (обновлено: 13:46 19.01.2023)
Эксперт назвал возможную причину крушения вертолета в Броварах
Эксперт Гусаров: вертолет, потерпевший крушение в Броварах, мог взорваться в воздухе
© AP Photo / Daniel ColeНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
© AP Photo / Daniel Cole
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Упавший накануне на Украине вертолет мог взорваться в воздухе до падения, такое мнение РИА Новости выразил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
"Судя по появившемуся видео горящих обломков и их большому разбросу, не исключен взрыв в воздухе, а потом уже падение", - сказал Гусаров.
Вертолет Airbus H225 Super Puma, в соответствии с информацией на сайте производителя, вмещает до 28 пассажиров, грузоподъемность 4,75 тонны. Подходит для разного рода задач, включая авиаработы, тушение пожаров, перевозку пассажиров, деятельность правоохранительных органов. Компания Airbus Helicopters в 2016 году временно приостанавливала все коммерческие рейсы, совершаемые вертолетами типа Super Puma после того, как один из них потерпел крушение в Норвегии. Тогда у побережья близ города Берген разбился вертолет, на борту которого находились 13 человек.
Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.
В офисе Владимира Зеленского заявили, что вертолет направлялся в одну из горячих точек, где ведутся боевые действия. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности. Зеленский поручил СБУ и полиции выяснить все обстоятельства крушения вертолета. По данным командования воздушных сил Украины, потерпевший крушение вертолет Super Puma - один из переданных ранее Францией для МВД и госслужбы по ЧС.