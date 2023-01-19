https://ria.ru/20230119/ukraina-1845885991.html

Одесская область вернулась к стабилизационным отключениям света

Одесская область вернулась к стабилизационным отключениям света - РИА Новости, 19.01.2023

Одесская область вернулась к стабилизационным отключениям света

Одесская область возвращается к стабилизационным отключениям света, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T09:53

2023-01-19T09:53

2023-01-19T09:53

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Одесская область возвращается к стабилизационным отключениям света, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Лимиты потребления электроэнергии в Одесской области, что предоставил НЭК Укрэнерго, позволят вернуться к графикам стабилизационных отключений с 7.00 19 января", - говорится на сайте ДТЭК "Одесские электросети". В Днепропетровской области, по данным компании, пятый день продолжаются экстренные отключения света. Ранее в ДТЭК сообщили, что Киев в четверг перешел от экстренных к стабилизационным отключениям света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230119/kiev-1845872797.html

https://ria.ru/20230118/ukraina-1845628113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, одесская область, днепропетровская область, киев, дтэк, вооруженные силы рф