https://ria.ru/20230119/ukraina-1845885991.html
Одесская область вернулась к стабилизационным отключениям света
Одесская область вернулась к стабилизационным отключениям света - РИА Новости, 19.01.2023
Одесская область вернулась к стабилизационным отключениям света
Одесская область возвращается к стабилизационным отключениям света, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:53
2023-01-19T09:53
2023-01-19T09:53
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Одесская область возвращается к стабилизационным отключениям света, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Лимиты потребления электроэнергии в Одесской области, что предоставил НЭК Укрэнерго, позволят вернуться к графикам стабилизационных отключений с 7.00 19 января", - говорится на сайте ДТЭК "Одесские электросети". В Днепропетровской области, по данным компании, пятый день продолжаются экстренные отключения света. Ранее в ДТЭК сообщили, что Киев в четверг перешел от экстренных к стабилизационным отключениям света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230119/kiev-1845872797.html
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845628113.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир зеленский, одесская область, днепропетровская область, киев, дтэк, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Зеленский, Одесская область, Днепропетровская область, Киев, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
Одесская область вернулась к стабилизационным отключениям света
ДТЭК "Одесские электросети": регион вернулся к стабилизационным отключениям света