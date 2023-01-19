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Одесская область вернулась к стабилизационным отключениям света - РИА Новости, 19.01.2023
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Одесская область вернулась к стабилизационным отключениям света
Одесская область вернулась к стабилизационным отключениям света - РИА Новости, 19.01.2023
Одесская область вернулась к стабилизационным отключениям света
Одесская область возвращается к стабилизационным отключениям света, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:53
2023-01-19T09:53
в мире
владимир зеленский
одесская область
днепропетровская область
киев
дтэк
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Одесская область возвращается к стабилизационным отключениям света, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Лимиты потребления электроэнергии в Одесской области, что предоставил НЭК Укрэнерго, позволят вернуться к графикам стабилизационных отключений с 7.00 19 января", - говорится на сайте ДТЭК "Одесские электросети". В Днепропетровской области, по данным компании, пятый день продолжаются экстренные отключения света. Ранее в ДТЭК сообщили, что Киев в четверг перешел от экстренных к стабилизационным отключениям света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230119/kiev-1845872797.html
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одесская область
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в мире, владимир зеленский, одесская область, днепропетровская область, киев, дтэк, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Зеленский, Одесская область, Днепропетровская область, Киев, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
09:53 19.01.2023
 
Одесская область вернулась к стабилизационным отключениям света

ДТЭК "Одесские электросети": регион вернулся к стабилизационным отключениям света

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Одесская область возвращается к стабилизационным отключениям света, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"Лимиты потребления электроэнергии в Одесской области, что предоставил НЭК Укрэнерго, позволят вернуться к графикам стабилизационных отключений с 7.00 19 января", - говорится на сайте ДТЭК "Одесские электросети".
Киев - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:03
Киев перешел к стабилизационным отключениям света
В Днепропетровской области, по данным компании, пятый день продолжаются экстренные отключения света.
Ранее в ДТЭК сообщили, что Киев в четверг перешел от экстренных к стабилизационным отключениям света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 08:36Специальная военная операция на Украине
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
 
В миреВладимир ЗеленскийОдесская областьДнепропетровская областьКиевДТЭКВооруженные силы РФ
 
 
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