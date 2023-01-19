https://ria.ru/20230119/uchitelya-1845914310.html

Российские учителя могут получить особый статус

Российские учителя могут получить особый статус - РИА Новости, 19.01.2023

Российские учителя могут получить особый статус

Минпросвещения России обсуждает с депутатами Госдумы вопрос закрепления "особого статуса" учителя, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:40

2023-01-19T11:40

2023-01-19T12:01

общество

сергей кравцов

россия

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минпросвещения России обсуждает с депутатами Госдумы вопрос закрепления "особого статуса" учителя, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Мы сегодня с депутатами Государственной Думы обсуждаем вопрос закрепления возможно особого статуса учителя. Это будет давать ему защиту от различных неправомерных действий, которые бывают зачастую в отношении учителя", - сказал Кравцов в эфире проекта "Поздняков" на телеканале НТВ. Указом президента России от 27 июня 2022 года, 2023 год объявлен в России годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников.

https://sn.ria.ru/20230119/zarplata-1845894369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей кравцов, россия, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование