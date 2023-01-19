https://ria.ru/20230119/uchitelya-1845914310.html
Российские учителя могут получить особый статус
Российские учителя могут получить особый статус - РИА Новости, 19.01.2023
Российские учителя могут получить особый статус
Минпросвещения России обсуждает с депутатами Госдумы вопрос закрепления "особого статуса" учителя, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:40
2023-01-19T11:40
2023-01-19T12:01
общество
сергей кравцов
россия
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810475_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_4778b5f10bb242a534d17717cb60235a.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минпросвещения России обсуждает с депутатами Госдумы вопрос закрепления "особого статуса" учителя, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Мы сегодня с депутатами Государственной Думы обсуждаем вопрос закрепления возможно особого статуса учителя. Это будет давать ему защиту от различных неправомерных действий, которые бывают зачастую в отношении учителя", - сказал Кравцов в эфире проекта "Поздняков" на телеканале НТВ. Указом президента России от 27 июня 2022 года, 2023 год объявлен в России годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников.
https://sn.ria.ru/20230119/zarplata-1845894369.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810475_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_78eb1cfef18bc4ccfcb40f1b00b5b863.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, россия, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
11:40 19.01.2023 (обновлено: 12:01 19.01.2023)
Российские учителя могут получить особый статус
Минпросвещения обсудит с Госдумой вопрос закрепления особого статуса учителя