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Российские учителя могут получить особый статус - РИА Новости, 19.01.2023
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Российские учителя могут получить особый статус
Российские учителя могут получить особый статус - РИА Новости, 19.01.2023
Российские учителя могут получить особый статус
Минпросвещения России обсуждает с депутатами Госдумы вопрос закрепления "особого статуса" учителя, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:40
2023-01-19T12:01
общество
сергей кравцов
россия
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минпросвещения России обсуждает с депутатами Госдумы вопрос закрепления "особого статуса" учителя, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Мы сегодня с депутатами Государственной Думы обсуждаем вопрос закрепления возможно особого статуса учителя. Это будет давать ему защиту от различных неправомерных действий, которые бывают зачастую в отношении учителя", - сказал Кравцов в эфире проекта "Поздняков" на телеканале НТВ. Указом президента России от 27 июня 2022 года, 2023 год объявлен в России годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников.
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общество, сергей кравцов, россия, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
11:40 19.01.2023 (обновлено: 12:01 19.01.2023)
 
Российские учителя могут получить особый статус

Минпросвещения обсудит с Госдумой вопрос закрепления особого статуса учителя

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкУчитель раскладывает тетради в классе
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Учитель раскладывает тетради в классе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минпросвещения России обсуждает с депутатами Госдумы вопрос закрепления "особого статуса" учителя, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы сегодня с депутатами Государственной Думы обсуждаем вопрос закрепления возможно особого статуса учителя. Это будет давать ему защиту от различных неправомерных действий, которые бывают зачастую в отношении учителя", - сказал Кравцов в эфире проекта "Поздняков" на телеканале НТВ.
Указом президента России от 27 июня 2022 года, 2023 год объявлен в России годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников.
Учитель музыки Инна Мартынова - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
10:38
Кравцов: предстоит навести определенный порядок с зарплатами учителей
 
ОбществоСергей КравцовРоссияГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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