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Грета Тунберг раскритиковала участников ВЭФ - РИА Новости, 19.01.2023
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Грета Тунберг раскритиковала участников ВЭФ
Грета Тунберг раскритиковала участников ВЭФ - РИА Новости, 19.01.2023
Грета Тунберг раскритиковала участников ВЭФ
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе предоставляет площадку для обсуждения проблем в области экологии тем, кто сам виноват в климатическом кризисе,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:51
2023-01-19T17:23
в мире
грета тунберг
давос
экология
международное энергетическое агентство
фатих бироль
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ЦЮРИХ, 19 янв — РИА Новости. Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе предоставляет площадку для обсуждения проблем в области экологии тем, кто сам виноват в климатическом кризисе, заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг. Находясь на мероприятии, она вступила в дискуссию с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем. По словам Тунберг, в Давосе собрались люди, которые инвестируют в ископаемое топливо, провоцируют климатический кризис и "подпитывают разрушение планеты". Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, подпавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщало, что на форуме не ожидается также ни одного миллиардера из Китая.
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в мире, грета тунберг, давос, экология, международное энергетическое агентство, фатих бироль
В мире, Грета Тунберг, Давос, Экология, Международное энергетическое агентство, Фатих Бироль
16:51 19.01.2023 (обновлено: 17:23 19.01.2023)
 
Грета Тунберг раскритиковала участников ВЭФ

Грета Тунберг раскритиковала участников ВЭФ в Давосе за подход к экологической повестке

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в медиабанкЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в медиабанк
Экоактивистка Грета Тунберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 19 янв — РИА Новости. Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе предоставляет площадку для обсуждения проблем в области экологии тем, кто сам виноват в климатическом кризисе, заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Находясь на мероприятии, она вступила в дискуссию с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем. По словам Тунберг, в Давосе собрались люди, которые инвестируют в ископаемое топливо, провоцируют климатический кризис и "подпитывают разрушение планеты".

"Мы слушаем их, а не тех людей, которых действительно затронул климатический кризис, людей, которые живут на передовой. Это говорит нам о том, насколько все это абсурдно. Людей, которых мы действительно должны слушать, здесь нет. Вместо этого нас бомбардируют заявлениями людей, которые, по сути, являются теми, кто вызывает этот кризис", — добавила активистка.

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, подпавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщало, что на форуме не ожидается также ни одного миллиардера из Китая.
Экономический форум в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Давосский форум планирует уничтожить Россию
 
В миреГрета ТунбергДавосЭкологияМеждународное энергетическое агентствоФатих Бироль
 
 
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