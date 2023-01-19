https://ria.ru/20230119/tunberg-1846025155.html

Грета Тунберг раскритиковала участников ВЭФ

Грета Тунберг раскритиковала участников ВЭФ - РИА Новости, 19.01.2023

Грета Тунберг раскритиковала участников ВЭФ

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе предоставляет площадку для обсуждения проблем в области экологии тем, кто сам виноват в климатическом кризисе,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:51

2023-01-19T16:51

2023-01-19T17:23

в мире

грета тунберг

давос

экология

международное энергетическое агентство

фатих бироль

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ЦЮРИХ, 19 янв — РИА Новости. Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе предоставляет площадку для обсуждения проблем в области экологии тем, кто сам виноват в климатическом кризисе, заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг. Находясь на мероприятии, она вступила в дискуссию с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем. По словам Тунберг, в Давосе собрались люди, которые инвестируют в ископаемое топливо, провоцируют климатический кризис и "подпитывают разрушение планеты". Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, подпавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщало, что на форуме не ожидается также ни одного миллиардера из Китая.

https://ria.ru/20230116/forum-1845034821.html

давос

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Владимир Лаврентьев

в мире, грета тунберг, давос, экология, международное энергетическое агентство, фатих бироль