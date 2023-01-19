16:51 19.01.2023 (обновлено: 17:23 19.01.2023)
Грета Тунберг раскритиковала участников ВЭФ
Грета Тунберг раскритиковала участников ВЭФ в Давосе за подход к экологической повестке
Экоактивистка Грета Тунберг. Архивное фото
ЦЮРИХ, 19 янв — РИА Новости. Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе предоставляет площадку для обсуждения проблем в области экологии тем, кто сам виноват в климатическом кризисе, заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Находясь на мероприятии, она вступила в дискуссию с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем. По словам Тунберг, в Давосе собрались люди, которые инвестируют в ископаемое топливо, провоцируют климатический кризис и "подпитывают разрушение планеты".
"Мы слушаем их, а не тех людей, которых действительно затронул климатический кризис, людей, которые живут на передовой. Это говорит нам о том, насколько все это абсурдно. Людей, которых мы действительно должны слушать, здесь нет. Вместо этого нас бомбардируют заявлениями людей, которые, по сути, являются теми, кто вызывает этот кризис", — добавила активистка.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, подпавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщало, что на форуме не ожидается также ни одного миллиардера из Китая.
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