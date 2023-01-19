https://ria.ru/20230119/tanki-1846071477.html

Глава военного комитета НАТО поддержал поставки танков Украине

Глава военного комитета НАТО поддержал поставки танков Украине - РИА Новости, 19.01.2023

Глава военного комитета НАТО поддержал поставки танков Украине

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр поддержал поставки танков Украине "для решения поставленных задач". РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:12

2023-01-19T18:12

2023-01-19T18:12

в мире

украина

нато

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роб бауэр

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БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр поддержал поставки танков Украине "для решения поставленных задач". В свою очередь, командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, отвечая на вопрос о важности поставок Украине танков именно западного производства, заметил, что по его мнению, "важен баланс систем вооружений", а не системы какого-либо определенного производства или вида. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/tanki-1846037451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, нато, европа, роб бауэр