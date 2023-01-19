Глава военного комитета НАТО поддержал поставки танков Украине
Глава военного комитета НАТО Бауэр поддержал поставки танков Украине "для решения задач"
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр поддержал поставки танков Украине "для решения поставленных задач".
"Украине нужны танки для решения поставленных задач, любое оружие на войне полезно", - сказал он по итогам заседания военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.
В свою очередь, командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, отвечая на вопрос о важности поставок Украине танков именно западного производства, заметил, что по его мнению, "важен баланс систем вооружений", а не системы какого-либо определенного производства или вида.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.