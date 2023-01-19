https://ria.ru/20230119/tanki-1846037451.html

СМИ: немецкий концерн выразил готовность поставить Украине сотню танков

СМИ: немецкий концерн выразил готовность поставить Украине сотню танков - РИА Новости, 19.01.2023

СМИ: немецкий концерн выразил готовность поставить Украине сотню танков

Немецкий концерн Rheinmetall готов в текущем году поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2, а также отремонтированных британских Challenger 1,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:11

2023-01-19T17:11

2023-01-19T17:41

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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall готов в текущем году поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2, а также отремонтированных британских Challenger 1, сообщает в четверг издание Handelsblatt. По данным Handelsblatt, данная инициатива принадлежит концерну Rheinmetall и должна помочь избежать передачи танков из состава бундесвера. Речь идёт о количестве свыше 100 единиц. "Концерн мог бы закупить и модернизировать двузначное количество британских танков в Омане. Машины могут быть переданы Украине уже в этом году", - заявил Handelsblatt источник. Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение. В четверг в Германии прошли дебаты в бундестаге о поставках Киеву танков, где поддерживающие идею поставок фракции правительственных партий указали на то, что на грядущей встрече стран НАТО в Рамштайн данный вопрос будет решён. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/tanki-1845952174.html

https://ria.ru/20230119/tanki-1845924399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, германия, оружие