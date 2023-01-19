Рейтинг@Mail.ru
СМИ: немецкий концерн выразил готовность поставить Украине сотню танков - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/tanki-1846037451.html
СМИ: немецкий концерн выразил готовность поставить Украине сотню танков
СМИ: немецкий концерн выразил готовность поставить Украине сотню танков - РИА Новости, 19.01.2023
СМИ: немецкий концерн выразил готовность поставить Украине сотню танков
Немецкий концерн Rheinmetall готов в текущем году поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2, а также отремонтированных британских Challenger 1,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:11
2023-01-19T17:41
в мире
украина
германия
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109425_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_745264fb45bc633557a168d0aed377c9.jpg
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall готов в текущем году поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2, а также отремонтированных британских Challenger 1, сообщает в четверг издание Handelsblatt. По данным Handelsblatt, данная инициатива принадлежит концерну Rheinmetall и должна помочь избежать передачи танков из состава бундесвера. Речь идёт о количестве свыше 100 единиц. "Концерн мог бы закупить и модернизировать двузначное количество британских танков в Омане. Машины могут быть переданы Украине уже в этом году", - заявил Handelsblatt источник. Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение. В четверг в Германии прошли дебаты в бундестаге о поставках Киеву танков, где поддерживающие идею поставок фракции правительственных партий указали на то, что на грядущей встрече стран НАТО в Рамштайн данный вопрос будет решён. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/tanki-1845952174.html
https://ria.ru/20230119/tanki-1845924399.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109425_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_9f6cec601bb618575dc8de55f4b23890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, оружие
В мире, Украина, Германия, Оружие
17:11 19.01.2023 (обновлено: 17:41 19.01.2023)
 
СМИ: немецкий концерн выразил готовность поставить Украине сотню танков

Handelsblatt: немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине сто танков в 2023 году

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall готов в текущем году поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2, а также отремонтированных британских Challenger 1, сообщает в четверг издание Handelsblatt.
"Немецкая военная промышленность готовится поставить на Украину танки. Помимо Leopard 2, отремонтировать и передать Киеву могут также Leopard 1 и британскую модель Challenger 1", - пишет издание со ссылкой на источники в оборонной индустрии.
По данным Handelsblatt, данная инициатива принадлежит концерну Rheinmetall и должна помочь избежать передачи танков из состава бундесвера. Речь идёт о количестве свыше 100 единиц.
"Концерн мог бы закупить и модернизировать двузначное количество британских танков в Омане. Машины могут быть переданы Украине уже в этом году", - заявил Handelsblatt источник.
Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение. В четверг в Германии прошли дебаты в бундестаге о поставках Киеву танков, где поддерживающие идею поставок фракции правительственных партий указали на то, что на грядущей встрече стран НАТО в Рамштайн данный вопрос будет решён.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
13:27Специальная военная операция на Украине
Литовский генерал рассказал, почему НАТО не передаст Украине много танков
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
12:10
Премьер Польши допустил передачу Украине танков без разрешения Германии
 
В миреУкраинаГерманияОружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала