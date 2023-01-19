Борис Джонсон призвал западные страны поставлять Украине танки
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны поставлять Украине танки
© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон=
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон=. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны поставлять Украине танки.
"То, на чем мы должны сфокусироваться, – это поддержка Украины и предоставление Владимиру Зеленскому инструментов, которые ему необходимы для доведения дела до конца… Мы должны продолжать. Дайте им танки. Терять абсолютно нечего", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Трансляция велась на Youtube-канале фонда украинского бизнесмена Виктора Пинчука.
Джонсон призвал не загадывать возможные действия президента России Владимира Путина в будущем, пошутив, что сейчас сложно разобраться даже в британской политике, не говоря уже о политике Кремля.
"Я думаю, что иногда мы тратим слишком много времени, зацикливаясь на Путине, на том, о чем он думает, и куда он дальше пойдет… Концентрируйтесь на Украине, а не на (президенте) Путине", - сказал бывший британский премьер.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Киеву несколько сотен единиц бронетехники, включая бронетранспортеры Bulldog. Он добавил, что Украине будет направлена техника для расчистки минных полей и наведения мостов, а также десятки БПЛА для усиления артиллерии. Новый пакет поддержки также включает поставку 100 тысяч артиллерийских снарядов, более ста современных ракет, поставку ракет ПВО средней дальности, восемь САУ AS-90, обещанный эскадрон танков Callenger 2 и запчасти для восстановления до сотни единиц бронетехники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".