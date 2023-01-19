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Борис Джонсон призвал западные страны поставлять Украине танки - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/tanki-1846009012.html
Борис Джонсон призвал западные страны поставлять Украине танки
Борис Джонсон призвал западные страны поставлять Украине танки - РИА Новости, 19.01.2023
Борис Джонсон призвал западные страны поставлять Украине танки
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны поставлять Украине танки. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:06
2023-01-19T16:06
специальная военная операция на украине
борис джонсон
владимир путин
владимир зеленский
великобритания
украина
россия
нато
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны поставлять Украине танки. "То, на чем мы должны сфокусироваться, – это поддержка Украины и предоставление Владимиру Зеленскому инструментов, которые ему необходимы для доведения дела до конца… Мы должны продолжать. Дайте им танки. Терять абсолютно нечего", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на Youtube-канале фонда украинского бизнесмена Виктора Пинчука. Джонсон призвал не загадывать возможные действия президента России Владимира Путина в будущем, пошутив, что сейчас сложно разобраться даже в британской политике, не говоря уже о политике Кремля. "Я думаю, что иногда мы тратим слишком много времени, зацикливаясь на Путине, на том, о чем он думает, и куда он дальше пойдет… Концентрируйтесь на Украине, а не на (президенте) Путине", - сказал бывший британский премьер. По его мнению, Кремль хочет представить конфликт на Украине как "ядерное противостояние между НАТО и Россией", пытаясь запугать западные страны, однако на самом деле Москва не собирается применять ядерное оружие, поэтому необходимо перестать об этом думать. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Киеву несколько сотен единиц бронетехники, включая бронетранспортеры Bulldog. Он добавил, что Украине будет направлена техника для расчистки минных полей и наведения мостов, а также десятки БПЛА для усиления артиллерии. Новый пакет поддержки также включает поставку 100 тысяч артиллерийских снарядов, более ста современных ракет, поставку ракет ПВО средней дальности, восемь САУ AS-90, обещанный эскадрон танков Callenger 2 и запчасти для восстановления до сотни единиц бронетехники. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845891932.html
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борис джонсон, владимир путин, владимир зеленский, великобритания, украина, россия, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Борис Джонсон, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Великобритания, Украина, Россия, НАТО, В мире
16:06 19.01.2023
 
Борис Джонсон призвал западные страны поставлять Украине танки

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны поставлять Украине танки

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон=
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон= - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон=. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны поставлять Украине танки.
"То, на чем мы должны сфокусироваться, – это поддержка Украины и предоставление Владимиру Зеленскому инструментов, которые ему необходимы для доведения дела до конца… Мы должны продолжать. Дайте им танки. Терять абсолютно нечего", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Трансляция велась на Youtube-канале фонда украинского бизнесмена Виктора Пинчука.
Джонсон призвал не загадывать возможные действия президента России Владимира Путина в будущем, пошутив, что сейчас сложно разобраться даже в британской политике, не говоря уже о политике Кремля.
"Я думаю, что иногда мы тратим слишком много времени, зацикливаясь на Путине, на том, о чем он думает, и куда он дальше пойдет… Концентрируйтесь на Украине, а не на (президенте) Путине", - сказал бывший британский премьер.
Британские военнослужащие во время учений в Эстонии - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
10:25
СМИ: британцы массово сбегают из армии, отказываясь умирать за Украину
По его мнению, Кремль хочет представить конфликт на Украине как "ядерное противостояние между НАТО и Россией", пытаясь запугать западные страны, однако на самом деле Москва не собирается применять ядерное оружие, поэтому необходимо перестать об этом думать.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Киеву несколько сотен единиц бронетехники, включая бронетранспортеры Bulldog. Он добавил, что Украине будет направлена техника для расчистки минных полей и наведения мостов, а также десятки БПЛА для усиления артиллерии. Новый пакет поддержки также включает поставку 100 тысяч артиллерийских снарядов, более ста современных ракет, поставку ракет ПВО средней дальности, восемь САУ AS-90, обещанный эскадрон танков Callenger 2 и запчасти для восстановления до сотни единиц бронетехники.
Основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 16:28
"Фатальная ошибка". Предупреждение Кремля Лондону напугало британцев
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
15:52
СМИ: Украине придется признать неприятную для нее правду о НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеБорис ДжонсонВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВеликобританияУкраинаРоссияНАТОВ мире
 
 
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