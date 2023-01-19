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Эксперт оценил публикацию об убийстве украинского переговорщика с Россией - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/statya-1845913319.html
Эксперт оценил публикацию об убийстве украинского переговорщика с Россией
Эксперт оценил публикацию об убийстве украинского переговорщика с Россией - РИА Новости, 19.01.2023
Эксперт оценил публикацию об убийстве украинского переговорщика с Россией
Публикация Wall Street Journal о причастности СБУ к убийству члена делегации на переговорах Украины и РФ Дениса Киреева вызывает много вопросов, не исключено,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:39
2023-01-19T11:39
специальная военная операция на украине
богдан безпалько
украина
россия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Публикация Wall Street Journal о причастности СБУ к убийству члена делегации на переговорах Украины и РФ Дениса Киреева вызывает много вопросов, не исключено, что тем самым пытаются вновь вернуть в информационное поле идею о возможности переговоров с РФ, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ сообщила, что Служба безопасности Украины застрелила Киреева из-за якобы "шпионажа" в пользу России. В марте 2022 года депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Киреев был убит в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом Киреева сотрудником главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания. "Очень странно, что спустя год Wall Street Journal вспомнила про убийство Киреева. Оправдывать СБУ в его убийстве уже поздновато, все о нем забыли, с тех пор уже сколько людей погибло - трудно посчитать. Зачем эту информацию откопали именно сейчас? Возможно, Киреева вспомнили как одного из участников переговорной группы с Россией в начале конфликта", - сказал Безпалько. В статье Wall Street Journal утверждается, что 23 февраля 2022 года Киреев якобы передал начальнику главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кириллу Буданову информацию о том, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ начать специальную военную операцию следующим утром. Безпалько предположил, что героизация Киреева, его посмертное награждение и слова Буданова, который оценил его патриотизм - все это призвано несколько обелить образ Киреева и представить в случае чего образ новых переговорщиков в таком же позитивном свете. "Киреев был одним из самых результативных переговорщиков, который готов был выслушать противоположную сторону, готов был с ней что-то обсуждать и даже предлагать. Возможно, поэтому его сейчас немного героизируют, готовясь к каким-то переговорам, не обязательно из-за ситуации на фронте, а под давлением Запада", - добавил Безпалько. В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может. Как ранее сообщили СМИ, пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не отказывается от переговоров, но говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление Киева сказал РИА Новости, что, если судить по украинскому законодательству, Украина исключает для себя возможность переговоров. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
https://ria.ru/20230118/peregovory-1845669875.html
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богдан безпалько, украина, россия, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Богдан Безпалько, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
11:39 19.01.2023
 
Эксперт оценил публикацию об убийстве украинского переговорщика с Россией

Политолог Безпалько: статья WSJ может готовить почву для переговоров с Россией

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧлен украинской делегации Денис Киреев
Член украинской делегации Денис Киреев - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Член украинской делегации Денис Киреев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Публикация Wall Street Journal о причастности СБУ к убийству члена делегации на переговорах Украины и РФ Дениса Киреева вызывает много вопросов, не исключено, что тем самым пытаются вновь вернуть в информационное поле идею о возможности переговоров с РФ, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ сообщила, что Служба безопасности Украины застрелила Киреева из-за якобы "шпионажа" в пользу России.
В марте 2022 года депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Киреев был убит в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом Киреева сотрудником главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.
"Очень странно, что спустя год Wall Street Journal вспомнила про убийство Киреева. Оправдывать СБУ в его убийстве уже поздновато, все о нем забыли, с тех пор уже сколько людей погибло - трудно посчитать. Зачем эту информацию откопали именно сейчас? Возможно, Киреева вспомнили как одного из участников переговорной группы с Россией в начале конфликта", - сказал Безпалько.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:00
Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией
В статье Wall Street Journal утверждается, что 23 февраля 2022 года Киреев якобы передал начальнику главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кириллу Буданову информацию о том, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ начать специальную военную операцию следующим утром.
Безпалько предположил, что героизация Киреева, его посмертное награждение и слова Буданова, который оценил его патриотизм - все это призвано несколько обелить образ Киреева и представить в случае чего образ новых переговорщиков в таком же позитивном свете.
"Киреев был одним из самых результативных переговорщиков, который готов был выслушать противоположную сторону, готов был с ней что-то обсуждать и даже предлагать. Возможно, поэтому его сейчас немного героизируют, готовясь к каким-то переговорам, не обязательно из-за ситуации на фронте, а под давлением Запада", - добавил Безпалько.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 11:42
Серьезных предложений по переговорам с Киевом нет, заявил Лавров
В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может. Как ранее сообщили СМИ, пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не отказывается от переговоров, но говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление Киева сказал РИА Новости, что, если судить по украинскому законодательству, Украина исключает для себя возможность переговоров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:00Специальная военная операция на Украине
"Они перешли черту". В НАТО решились поставить то, что очень просил Киев
 
Специальная военная операция на УкраинеБогдан БезпалькоУкраинаРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
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