https://ria.ru/20230119/statya-1845913319.html

Эксперт оценил публикацию об убийстве украинского переговорщика с Россией

Эксперт оценил публикацию об убийстве украинского переговорщика с Россией - РИА Новости, 19.01.2023

Эксперт оценил публикацию об убийстве украинского переговорщика с Россией

Публикация Wall Street Journal о причастности СБУ к убийству члена делегации на переговорах Украины и РФ Дениса Киреева вызывает много вопросов, не исключено,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:39

2023-01-19T11:39

2023-01-19T11:39

специальная военная операция на украине

богдан безпалько

украина

россия

служба безопасности украины

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Публикация Wall Street Journal о причастности СБУ к убийству члена делегации на переговорах Украины и РФ Дениса Киреева вызывает много вопросов, не исключено, что тем самым пытаются вновь вернуть в информационное поле идею о возможности переговоров с РФ, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ сообщила, что Служба безопасности Украины застрелила Киреева из-за якобы "шпионажа" в пользу России. В марте 2022 года депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Киреев был убит в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом Киреева сотрудником главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания. "Очень странно, что спустя год Wall Street Journal вспомнила про убийство Киреева. Оправдывать СБУ в его убийстве уже поздновато, все о нем забыли, с тех пор уже сколько людей погибло - трудно посчитать. Зачем эту информацию откопали именно сейчас? Возможно, Киреева вспомнили как одного из участников переговорной группы с Россией в начале конфликта", - сказал Безпалько. В статье Wall Street Journal утверждается, что 23 февраля 2022 года Киреев якобы передал начальнику главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кириллу Буданову информацию о том, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ начать специальную военную операцию следующим утром. Безпалько предположил, что героизация Киреева, его посмертное награждение и слова Буданова, который оценил его патриотизм - все это призвано несколько обелить образ Киреева и представить в случае чего образ новых переговорщиков в таком же позитивном свете. "Киреев был одним из самых результативных переговорщиков, который готов был выслушать противоположную сторону, готов был с ней что-то обсуждать и даже предлагать. Возможно, поэтому его сейчас немного героизируют, готовясь к каким-то переговорам, не обязательно из-за ситуации на фронте, а под давлением Запада", - добавил Безпалько. В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может. Как ранее сообщили СМИ, пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не отказывается от переговоров, но говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление Киева сказал РИА Новости, что, если судить по украинскому законодательству, Украина исключает для себя возможность переговоров. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20230118/peregovory-1845669875.html

https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

богдан безпалько, украина, россия, служба безопасности украины