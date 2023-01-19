https://ria.ru/20230119/spetsoperatsiya-1846129520.html

Спецоперация, 19 января: Антонов об уничтожении переданного Киеву оружия

Спецоперация, 19 января: Антонов об уничтожении переданного Киеву оружия - РИА Новости, 19.01.2023

Спецоперация, 19 января: Антонов об уничтожении переданного Киеву оружия

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев перед обсуждением НАТО поставок на Украину тяжелого вооружения заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T23:25

2023-01-19T23:25

2023-01-19T23:26

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев перед обсуждением НАТО поставок на Украину тяжелого вооружения заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать ядерную; Россия уничтожит любое оружие, что американцы и союзники поставят Киеву, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов; Россия установила контроль над важным пригородом Артемовска (украинское название - Бахмут) - расположенной к юго-западу от него Клещеевкой. Новые территории России Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской народной республики обнаружили на территории ЛНР тайник с самодельным взрывным устройством из шести мин калибром 120 миллиметров, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Каховскую ГЭС защитили от риска разрушения из-за украинских обстрелов, угрозы прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра нет, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Главная больница Энергодара в Запорожской области оперативно комплектуется новым медицинским оборудованием и медикаментами согласно поданным ранее заявкам, рассказал РИА Новости главный врач медико-санитарной части города Валерий Курченко. Обстановка на фронте Киевские власти перебросили часть войск с херсонского направления в Донбасс, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Российский бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об установлении российского контроля над важным пригородом Артемовска (украинское название - Бахмут) - расположенной к юго-западу от него Клещеевкой. Подразделения Восточного военного округа в ходе наступательных действий на южно-донецком направлении заняли более выгодные рубежи, уничтожив более 30 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Также в ведомстве сообщили, что на купянском и красно-лиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 90 человек. Передача оружия Киеву Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед обсуждением НАТО поставок на Украину нового тяжелого вооружения заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Российские войска уничтожат любое оружие, которое американцы и их союзники поставят на Украину, и не оставят без ответа удары по своей территории, включая Крым, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника. Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat. Власти Швеции приняли решение поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра страны Ульфа Кристерссона. Страны НАТО не могут сразу передать Киеву много танков, потому что сначала надо обучить украинских военных ими управлять, заявил в свою очередь в четверг командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. Немецкий концерн Rheinmetall готов в текущем году поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2, а также отремонтированных британских Challenger 1, сообщило в четверг издание Handelsblatt. США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Международная ситуация Администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма, пишет газета News York Times со ссылкой на источники. Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что его вызов в местный МИД касался исключительно разрушения части жилого дома в украинском Днепропетровске и не затрагивал высказываний министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила ранее, что Степанова вызывали, чтобы в том числе осудить слова Лаврова, который назвал целью антироссийской политики коллективного Запада "окончательное решение "русского вопроса" и провел параллель с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос". Такое сравнение Жоли назвала "антисемитским". Россия и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей необходимо достичь в ходе российской специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Франция, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины, выступает за сохранение диалога с Россией, который Западу следует вести, избегая даже словесной эскалации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Pais в преддверии своего визита в Испанию в четверг. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна запросила у союзников системы воздушного наблюдения и противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845911432.html

https://ria.ru/20230118/oruzhie-1845782179.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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