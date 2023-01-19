https://ria.ru/20230119/spetsoperatsiya-1845979489.html

Дуда спрогнозировал, чем завершится украинский конфликт

Дуда спрогнозировал, чем завершится украинский конфликт - РИА Новости, 19.01.2023

Дуда спрогнозировал, чем завершится украинский конфликт

Президент Польши Анджей Дуда считает, что спецоперация на Украине рано или поздно закончится за столом переговоров, но в настоящее время условий для этого нет. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:47

2023-01-19T14:47

2023-01-19T14:52

специальная военная операция на украине

в мире

анджей дуда

владимир зеленский

сергей лавров

польша

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b4dbacdf1b5ed5b6b2937e2286b63601.jpg

ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что спецоперация на Украине рано или поздно закончится за столом переговоров, но в настоящее время условий для этого нет. В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может. Как ранее сообщили СМИ, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не отказывается от переговоров, но говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление Киева сказал РИА Новости, что, если судить по украинскому законодательству, Украина исключает для себя возможность переговоров. "Независимо от того, каким образом эта война будет идти к концу, а никто из нас не может предвидеть, когда она закончится и каким образом закончится, хоть генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг очень сильно акцентировался на том, что она совершенно точно закончился за столом переговоров", - сказал Дуда журналистам в Давосе, его выступление транслирует Польское телевидение. "Наверняка так. Таков есть порядок вещей, что войны обычно заканчиваются. Наверняка и эта также закончится … рано или поздно стороны тем или иным образом склонятся к тому, чтобы сесть за стол переговоров", - добавил он. При этом польский лидер считает, что в настоящее время условий для переговоров нет. "Какие будут условия – трудно точно сказать, но сегодня их точно нет", – заявил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

польша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, анджей дуда, владимир зеленский, сергей лавров, польша, россия, украина, нато