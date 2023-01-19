14:47 19.01.2023 (обновлено: 14:52 19.01.2023)
Дуда спрогнозировал, чем завершится украинский конфликт
Президент Польши Дуда считает, что украинский конфликт завершится за столом переговоров
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что спецоперация на Украине рано или поздно закончится за столом переговоров, но в настоящее время условий для этого нет.
В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может. Как ранее сообщили СМИ, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не отказывается от переговоров, но говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление Киева сказал РИА Новости, что, если судить по украинскому законодательству, Украина исключает для себя возможность переговоров.
"Независимо от того, каким образом эта война будет идти к концу, а никто из нас не может предвидеть, когда она закончится и каким образом закончится, хоть генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг очень сильно акцентировался на том, что она совершенно точно закончился за столом переговоров", - сказал Дуда журналистам в Давосе, его выступление транслирует Польское телевидение.
"Наверняка так. Таков есть порядок вещей, что войны обычно заканчиваются. Наверняка и эта также закончится … рано или поздно стороны тем или иным образом склонятся к тому, чтобы сесть за стол переговоров", - добавил он.
При этом польский лидер считает, что в настоящее время условий для переговоров нет. "Какие будут условия – трудно точно сказать, но сегодня их точно нет", – заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.