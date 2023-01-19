04:06 19.01.2023 (обновлено: 11:12 19.01.2023)
Входившая в Херсон бригада ВСУ почти уничтожена в Соледаре, заявил Сальдо
Врио губернатора Сальдо: занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре
© AP Photo / LibkosВоеннослужащие ВСУ везут раненого солдата
© AP Photo / Libkos
Военнослужащие ВСУ везут раненого солдата. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Шестьдесят первая бригада украинской армии, входившая в ноябре прошлого года в оставленный российскими военными Херсон, практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Соледаре вагнеровцы практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи, входила в пустой Херсон в ноябре. Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты", — рассказал он.
Операция российских войск по взятию Соледара под контроль завершилась вечером 12 января. Этот город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и других российских регионов в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья были вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.