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Входившая в Херсон бригада ВСУ почти уничтожена в Соледаре, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/soledar-1845864336.html
Входившая в Херсон бригада ВСУ почти уничтожена в Соледаре, заявил Сальдо
Входившая в Херсон бригада ВСУ почти уничтожена в Соледаре, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.01.2023
Входившая в Херсон бригада ВСУ почти уничтожена в Соледаре, заявил Сальдо
Шестьдесят первая бригада украинской армии, входившая в ноябре прошлого года в оставленный российскими военными Херсон, практически полностью уничтожена в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T04:06
2023-01-19T11:12
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
сергей шойгу
херсон
россия
соледар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Шестьдесят первая бригада украинской армии, входившая в ноябре прошлого года в оставленный российскими военными Херсон, практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Операция российских войск по взятию Соледара под контроль завершилась вечером 12 января. Этот город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и других российских регионов в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья были вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230119/donbass-1845862753.html
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владимир сальдо, сергей шойгу, херсон, россия, соледар
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Сергей Шойгу, Херсон, Россия, Соледар
04:06 19.01.2023 (обновлено: 11:12 19.01.2023)
 
Входившая в Херсон бригада ВСУ почти уничтожена в Соледаре, заявил Сальдо

Врио губернатора Сальдо: занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре

© AP Photo / LibkosВоеннослужащие ВСУ везут раненого солдата
Военнослужащие ВСУ везут раненого солдата - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Libkos
Военнослужащие ВСУ везут раненого солдата. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Шестьдесят первая бригада украинской армии, входившая в ноябре прошлого года в оставленный российскими военными Херсон, практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"В Соледаре вагнеровцы практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи, входила в пустой Херсон в ноябре. Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты", — рассказал он.

Операция российских войск по взятию Соледара под контроль завершилась вечером 12 января. Этот город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны АртемовскСеверск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои.
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
03:04Специальная военная операция на Украине
ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс, заявил Сальдо
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и других российских регионов в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья были вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Бойцы ВС России на БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 13:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоСергей ШойгуХерсонРоссияСоледар
 
 
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