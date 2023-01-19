https://ria.ru/20230119/soledar-1845864336.html

Входившая в Херсон бригада ВСУ почти уничтожена в Соледаре, заявил Сальдо

Входившая в Херсон бригада ВСУ почти уничтожена в Соледаре, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.01.2023

Входившая в Херсон бригада ВСУ почти уничтожена в Соледаре, заявил Сальдо

Шестьдесят первая бригада украинской армии, входившая в ноябре прошлого года в оставленный российскими военными Херсон, практически полностью уничтожена в... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T04:06

2023-01-19T04:06

2023-01-19T11:12

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

сергей шойгу

херсон

россия

соледар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Шестьдесят первая бригада украинской армии, входившая в ноябре прошлого года в оставленный российскими военными Херсон, практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Операция российских войск по взятию Соледара под контроль завершилась вечером 12 января. Этот город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и других российских регионов в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья были вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230119/donbass-1845862753.html

https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843036191.html

херсон

россия

соледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир сальдо, сергей шойгу, херсон, россия, соледар