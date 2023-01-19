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Поклонники Уилла Смита раскритиковали его за песню на русском
Поклонники Уилла Смита раскритиковали его за песню на русском - РИА Новости, 19.01.2023
Поклонники Уилла Смита раскритиковали его за песню на русском
Американский актер Уилл Смит выложил видео с русскоязычным треком Xcho (Хачо Дунамалян) "Ты и я". РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:10
2023-01-19T13:10
2023-01-19T13:10
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Американский актер Уилл Смит выложил видео с русскоязычным треком Xcho (Хачо Дунамалян) "Ты и я". В ролике был показан процесс виртуозной съемки красной игрушечной машинки. Она выглядела в кадре, как настоящий автомобиль. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на видео. Одни возмутились выбору русскоязычной песни. Другие поддержали актера и восхитились композицией, причем было много комментариев на русском языке. В комментариях также отметился Xcho. Он поблагодарил Смита за выбор трека. Xcho – русскоязычный хип-хоп исполнитель армянского происхождения. Ранее Ани Лорак выпустила песню "Лабиринт" впервые за несколько месяцев. Она исполнила композицию на русском языке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уилл смит, музыка, знаменитости
Шоубиз, Уилл Смит, Музыка, Знаменитости
Поклонники Уилла Смита раскритиковали его за песню на русском
Поклонники Уилла Смита раскритиковали его видео за русскую песню Xcho "Ты и я"
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Американский актер Уилл Смит выложил видео с русскоязычным треком Xcho (Хачо Дунамалян) "Ты и я".
В ролике был показан процесс виртуозной съемки красной игрушечной машинки. Она выглядела в кадре, как настоящий автомобиль.
"Удивлен тому, как много роликов сняты подобным образом. Обожаю креатив!" – восхитился артист в своей соцсети.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на видео. Одни возмутились выбору русскоязычной песни.
"Почему ты выложил российскую музыку? Ты поддерживаешь Россию?", "Позорно выкладывать музыку на русском!", "Ты должен был выбрать другую песню!", "Позор тебе!" – отреагировали комментаторы.
Другие поддержали актера и восхитились композицией, причем было много комментариев на русском языке.
"Трек крутой", "Респект и уважуха, братан!", "Крутая песня, крутое видео, крутой Уилл!", "Россия повсюду! Великая держава! И ничего с этим не поделать", – высказались подписчики.
В комментариях также отметился Xcho. Он поблагодарил Смита за выбор трека.
Xcho – русскоязычный хип-хоп исполнитель армянского происхождения.
Ранее Ани Лорак выпустила
песню "Лабиринт" впервые за несколько месяцев. Она исполнила композицию на русском языке.