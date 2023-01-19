https://ria.ru/20230119/smit-1845933261.html

Поклонники Уилла Смита раскритиковали его за песню на русском

Поклонники Уилла Смита раскритиковали его за песню на русском - РИА Новости, 19.01.2023

Поклонники Уилла Смита раскритиковали его за песню на русском

Американский актер Уилл Смит выложил видео с русскоязычным треком Xcho (Хачо Дунамалян) "Ты и я". РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:10

2023-01-19T13:10

2023-01-19T13:10

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музыка

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Американский актер Уилл Смит выложил видео с русскоязычным треком Xcho (Хачо Дунамалян) "Ты и я". В ролике был показан процесс виртуозной съемки красной игрушечной машинки. Она выглядела в кадре, как настоящий автомобиль. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на видео. Одни возмутились выбору русскоязычной песни. Другие поддержали актера и восхитились композицией, причем было много комментариев на русском языке. В комментариях также отметился Xcho. Он поблагодарил Смита за выбор трека. Xcho – русскоязычный хип-хоп исполнитель армянского происхождения. Ранее Ани Лорак выпустила песню "Лабиринт" впервые за несколько месяцев. Она исполнила композицию на русском языке.

https://ria.ru/20220829/vaykule-1812827102.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

уилл смит, музыка, знаменитости