https://ria.ru/20230119/shkoly-1845882158.html
Минпросвещения проведет мониторинг всех школ новых регионов
Минпросвещения проведет мониторинг всех школ новых регионов - РИА Новости, 19.01.2023
Минпросвещения проведет мониторинг всех школ новых регионов
Минпросвещения РФ проведет мониторинг всех школ новых регионов для того, чтобы выявить образовательные учреждения, где есть какие-либо проблемы, сообщила... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:27
2023-01-19T09:27
2023-01-19T09:35
общество
анастасия зырянова
россия
донецкая народная республика
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социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ проведет мониторинг всех школ новых регионов для того, чтобы выявить образовательные учреждения, где есть какие-либо проблемы, сообщила замминистра просвещения Анастасия Зырянова. "Мы предложили провести мониторинг всех образовательных организаций в новых регионах. На федеральном уровне составили паспорт для того, чтобы оценить образовательные учреждения, чтобы было понятно, в какой школе есть спортзал, в какой школе проблемы с пищеблоком и так далее", - приводит пресс-служба министерства слова Зыряновой. Замминистра добавила, что такой мониторинг уже начался. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там минувшей осенью референдумов.
https://ria.ru/20230113/lekarstva-1844633281.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230112/medvedev-1844430943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анастасия зырянова, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анастасия Зырянова, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Социальный навигатор, СН_Образование
09:27 19.01.2023 (обновлено: 09:35 19.01.2023)
Минпросвещения проведет мониторинг всех школ новых регионов
Минпросвещения проведет мониторинг всех школ новых регионов, чтобы выявить проблемы