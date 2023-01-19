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Минпросвещения проведет мониторинг всех школ новых регионов - РИА Новости, 19.01.2023
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Минпросвещения проведет мониторинг всех школ новых регионов
Минпросвещения проведет мониторинг всех школ новых регионов - РИА Новости, 19.01.2023
Минпросвещения проведет мониторинг всех школ новых регионов
Минпросвещения РФ проведет мониторинг всех школ новых регионов для того, чтобы выявить образовательные учреждения, где есть какие-либо проблемы, сообщила... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:27
2023-01-19T09:35
общество
анастасия зырянова
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ проведет мониторинг всех школ новых регионов для того, чтобы выявить образовательные учреждения, где есть какие-либо проблемы, сообщила замминистра просвещения Анастасия Зырянова. "Мы предложили провести мониторинг всех образовательных организаций в новых регионах. На федеральном уровне составили паспорт для того, чтобы оценить образовательные учреждения, чтобы было понятно, в какой школе есть спортзал, в какой школе проблемы с пищеблоком и так далее", - приводит пресс-служба министерства слова Зыряновой. Замминистра добавила, что такой мониторинг уже начался. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там минувшей осенью референдумов.
https://ria.ru/20230113/lekarstva-1844633281.html
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общество, анастасия зырянова, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анастасия Зырянова, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Социальный навигатор, СН_Образование
09:27 19.01.2023 (обновлено: 09:35 19.01.2023)
 
Минпросвещения проведет мониторинг всех школ новых регионов

Минпросвещения проведет мониторинг всех школ новых регионов, чтобы выявить проблемы

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ проведет мониторинг всех школ новых регионов для того, чтобы выявить образовательные учреждения, где есть какие-либо проблемы, сообщила замминистра просвещения Анастасия Зырянова.
"Мы предложили провести мониторинг всех образовательных организаций в новых регионах. На федеральном уровне составили паспорт для того, чтобы оценить образовательные учреждения, чтобы было понятно, в какой школе есть спортзал, в какой школе проблемы с пищеблоком и так далее", - приводит пресс-служба министерства слова Зыряновой.
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ОбществоАнастасия ЗыряноваРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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