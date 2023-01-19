https://ria.ru/20230119/shkoly-1845882158.html

Минпросвещения проведет мониторинг всех школ новых регионов

Минпросвещения проведет мониторинг всех школ новых регионов - РИА Новости, 19.01.2023

Минпросвещения проведет мониторинг всех школ новых регионов

Минпросвещения РФ проведет мониторинг всех школ новых регионов для того, чтобы выявить образовательные учреждения, где есть какие-либо проблемы, сообщила... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T09:27

2023-01-19T09:27

2023-01-19T09:35

общество

анастасия зырянова

россия

донецкая народная республика

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социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ проведет мониторинг всех школ новых регионов для того, чтобы выявить образовательные учреждения, где есть какие-либо проблемы, сообщила замминистра просвещения Анастасия Зырянова. "Мы предложили провести мониторинг всех образовательных организаций в новых регионах. На федеральном уровне составили паспорт для того, чтобы оценить образовательные учреждения, чтобы было понятно, в какой школе есть спортзал, в какой школе проблемы с пищеблоком и так далее", - приводит пресс-служба министерства слова Зыряновой. Замминистра добавила, что такой мониторинг уже начался. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там минувшей осенью референдумов.

https://ria.ru/20230113/lekarstva-1844633281.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230112/medvedev-1844430943.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, анастасия зырянова, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, социальный навигатор, сн_образование