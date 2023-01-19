https://ria.ru/20230119/shalyapin-1845906406.html
"Вырезали из эфира": Шаляпин пожаловался на "Поле чудес"
"Вырезали из эфира": Шаляпин пожаловался на "Поле чудес" - РИА Новости, 19.01.2023
"Вырезали из эфира": Шаляпин пожаловался на "Поле чудес"
Прохор Шаляпин пожаловался на отсутствие своего выступления в передаче "Поле чудес". По словам артиста, его пригласили на съемки, но так и не показали в эфире. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:37
2023-01-19T11:37
2023-01-19T11:37
шоубиз
прохор шаляпин
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749579675_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_171b2b8de51177db7a6e5a7798805f25.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Прохор Шаляпин пожаловался на отсутствие своего выступления в передаче "Поле чудес". По словам артиста, его пригласили на съемки, но так и не показали в эфире. Также он сообщил, что подобные случаи происходили с ним регулярно. Кроме того, он добавил, что ему хотелось бы видеть на телевидении больше народной музыки. Ранее музыкант высказался о наследстве бывшей жены Татьяны Дэвис. По словам артиста, он "не получил даже доллара с этой истории".
https://ria.ru/20220906/shalyapin-1814963335.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749579675_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_bd9105ae413fc9f8c6435a340dc81dcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прохор шаляпин, шоу-бизнес
Шоубиз, Прохор Шаляпин, Шоу-бизнес
"Вырезали из эфира": Шаляпин пожаловался на "Поле чудес"
Шаляпин пожаловался на передачу "Поле чудес" и объяснил свое отсутствие на ТВ
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Прохор Шаляпин пожаловался на отсутствие своего выступления в передаче "Поле чудес". По словам артиста, его пригласили на съемки, но так и не показали в эфире.
"Номера со мной часто вырезают. Яркий пример тому – случай с "Полем чудес" несколько лет тому назад. Я спел прекрасную песню "Богиня". Меня и мою песню вырезали из эфира без объяснения причин и каких бы то ни было извинений. Причем сами пригласили, сами выбрали песню", – признался музыкант в своем Telegram-канале.
Также он сообщил, что подобные случаи происходили с ним регулярно.
"И это не единственный случай. Так происходит постоянно. И даже русские народные песни, которые составляют большую часть моего репертуара всю сознательную жизнь, не стесняются вырезать из федеральных эфиров. Мол, это не нужно никому, не модно", – пожаловался шоумен.
Кроме того, он добавил, что ему хотелось бы видеть на телевидении больше народной музыки.
"Очень хочется видеть и слышать в эфирах больше хорошей национальной музыки. И я не только о себе любимом. В исполнении по-настоящему хороших, талантливых артистов, которых у нас в стране великое множество", – заключил Шаляпин.
Ранее музыкант высказался
о наследстве бывшей жены Татьяны Дэвис. По словам артиста, он "не получил даже доллара с этой истории".