https://ria.ru/20230119/shalyapin-1845906406.html

"Вырезали из эфира": Шаляпин пожаловался на "Поле чудес"

"Вырезали из эфира": Шаляпин пожаловался на "Поле чудес" - РИА Новости, 19.01.2023

"Вырезали из эфира": Шаляпин пожаловался на "Поле чудес"

Прохор Шаляпин пожаловался на отсутствие своего выступления в передаче "Поле чудес". По словам артиста, его пригласили на съемки, но так и не показали в эфире. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:37

2023-01-19T11:37

2023-01-19T11:37

шоубиз

прохор шаляпин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Прохор Шаляпин пожаловался на отсутствие своего выступления в передаче "Поле чудес". По словам артиста, его пригласили на съемки, но так и не показали в эфире. Также он сообщил, что подобные случаи происходили с ним регулярно. Кроме того, он добавил, что ему хотелось бы видеть на телевидении больше народной музыки. Ранее музыкант высказался о наследстве бывшей жены Татьяны Дэвис. По словам артиста, он "не получил даже доллара с этой истории".

https://ria.ru/20220906/shalyapin-1814963335.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

прохор шаляпин, шоу-бизнес