https://ria.ru/20220711/shalyapin-1801768420.html
"Не получил даже доллара": Шаляпин о наследстве от умершей жены
"Не получил даже доллара": Шаляпин о наследстве от умершей жены - РИА Новости, 11.07.2022
"Не получил даже доллара": Шаляпин о наследстве от умершей жены
Прохор Шаляпин признался, что в наследство от Татьяны Дэвис не получил даже доллара несмотря на то, что супруга обладала внушительным состоянием. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T18:03
2022-07-11T18:03
2022-07-11T18:03
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Прохор Шаляпин признался, что в наследство от Татьяны Дэвис не получил даже доллара несмотря на то, что супруга обладала внушительным состоянием.В шоу "Злые языки" он отметил, что большинство новостей после смерти Татьяны – неправда. В частности, он опроверг слухи, будто интересовался способами незаметного убийства человека.Он отметил, что в США, где произошла трагедия, очень строго следят за законами о насильственной смерти.Также Шаляпин заявил, что не располагает миллионами и живет в простой квартире.Прохор и Татьяна поженились в 2021 году. Через два месяца после свадьбы Дэвис скоропостижно умерла от последствий коронавируса. Однако при этом у него есть несколько квартир от супруги, но, как он сам отмечал, это не наследство, а подарки. Их Татьяна сделала еще при жизни. Недавно Шаляпин представил публике свою новую возлюбленную.
https://ria.ru/20210930/devis-1752578098.html
https://ria.ru/20220711/sosedov-1801711943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, прохор шаляпин, шоу-бизнес
"Не получил даже доллара": Шаляпин о наследстве от умершей жены
Прохор Шаляпин не получил наследства от умершей жены Татьяны Дэвис
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Прохор Шаляпин признался, что в наследство от Татьяны Дэвис не получил даже доллара несмотря на то, что супруга обладала внушительным состоянием.
"Я ничего не получил, даже доллара с этой истории. Было бы смешно что-то получать… Мы были женаты, и что дальше? У нас был брачный контракт очень серьезный. Там все прописано", – сказал Прохор.
В шоу "Злые языки" он отметил, что большинство новостей после смерти Татьяны – неправда. В частности, он опроверг слухи, будто интересовался способами незаметного убийства человека.
"История была очень рейтинговой, яркой. Но она очень резко оборвалась, а что-то же надо дальше придумывать – и вот, придумали", – сообщил певец.
Он отметил, что в США, где произошла трагедия, очень строго следят за законами о насильственной смерти.
Также Шаляпин заявил, что не располагает миллионами и живет в простой квартире.
"Я живу на окраине Москвы в рабоче-крестьянском районе", – заключил артист.
Прохор и Татьяна поженились в 2021 году. Через два месяца после свадьбы Дэвис скоропостижно умерла от последствий коронавируса. Однако при этом у него есть несколько квартир от супруги, но, как он сам отмечал, это не наследство, а подарки. Их Татьяна сделала еще при жизни.
Недавно Шаляпин представил
публике свою новую возлюбленную.