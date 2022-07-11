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"Не получил даже доллара": Шаляпин о наследстве от умершей жены - РИА Новости, 11.07.2022
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Шоубиз
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"Не получил даже доллара": Шаляпин о наследстве от умершей жены
"Не получил даже доллара": Шаляпин о наследстве от умершей жены - РИА Новости, 11.07.2022
"Не получил даже доллара": Шаляпин о наследстве от умершей жены
Прохор Шаляпин признался, что в наследство от Татьяны Дэвис не получил даже доллара несмотря на то, что супруга обладала внушительным состоянием. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T18:03
2022-07-11T18:03
шоубиз
знаменитости
прохор шаляпин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Прохор Шаляпин признался, что в наследство от Татьяны Дэвис не получил даже доллара несмотря на то, что супруга обладала внушительным состоянием.В шоу "Злые языки" он отметил, что большинство новостей после смерти Татьяны – неправда. В частности, он опроверг слухи, будто интересовался способами незаметного убийства человека.Он отметил, что в США, где произошла трагедия, очень строго следят за законами о насильственной смерти.Также Шаляпин заявил, что не располагает миллионами и живет в простой квартире.Прохор и Татьяна поженились в 2021 году. Через два месяца после свадьбы Дэвис скоропостижно умерла от последствий коронавируса. Однако при этом у него есть несколько квартир от супруги, но, как он сам отмечал, это не наследство, а подарки. Их Татьяна сделала еще при жизни. Недавно Шаляпин представил публике свою новую возлюбленную.
https://ria.ru/20210930/devis-1752578098.html
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знаменитости, прохор шаляпин, шоу-бизнес
18:03 11.07.2022
 
"Не получил даже доллара": Шаляпин о наследстве от умершей жены

Прохор Шаляпин не получил наследства от умершей жены Татьяны Дэвис

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Прохор Шаляпин признался, что в наследство от Татьяны Дэвис не получил даже доллара несмотря на то, что супруга обладала внушительным состоянием.

"Я ничего не получил, даже доллара с этой истории. Было бы смешно что-то получать… Мы были женаты, и что дальше? У нас был брачный контракт очень серьезный. Там все прописано", – сказал Прохор.

В шоу "Злые языки" он отметил, что большинство новостей после смерти Татьяны – неправда. В частности, он опроверг слухи, будто интересовался способами незаметного убийства человека.

"История была очень рейтинговой, яркой. Но она очень резко оборвалась, а что-то же надо дальше придумывать – и вот, придумали", – сообщил певец.

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Умерла жена Прохора Шаляпина Клаудиа Дэвис
Он отметил, что в США, где произошла трагедия, очень строго следят за законами о насильственной смерти.
Также Шаляпин заявил, что не располагает миллионами и живет в простой квартире.

"Я живу на окраине Москвы в рабоче-крестьянском районе", – заключил артист.

Прохор и Татьяна поженились в 2021 году. Через два месяца после свадьбы Дэвис скоропостижно умерла от последствий коронавируса. Однако при этом у него есть несколько квартир от супруги, но, как он сам отмечал, это не наследство, а подарки. Их Татьяна сделала еще при жизни.
Недавно Шаляпин представил публике свою новую возлюбленную.
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