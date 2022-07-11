https://ria.ru/20220711/shalyapin-1801768420.html

"Не получил даже доллара": Шаляпин о наследстве от умершей жены

"Не получил даже доллара": Шаляпин о наследстве от умершей жены - РИА Новости, 11.07.2022

"Не получил даже доллара": Шаляпин о наследстве от умершей жены

Прохор Шаляпин признался, что в наследство от Татьяны Дэвис не получил даже доллара несмотря на то, что супруга обладала внушительным состоянием. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:03

2022-07-11T18:03

2022-07-11T18:03

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прохор шаляпин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Прохор Шаляпин признался, что в наследство от Татьяны Дэвис не получил даже доллара несмотря на то, что супруга обладала внушительным состоянием.В шоу "Злые языки" он отметил, что большинство новостей после смерти Татьяны – неправда. В частности, он опроверг слухи, будто интересовался способами незаметного убийства человека.Он отметил, что в США, где произошла трагедия, очень строго следят за законами о насильственной смерти.Также Шаляпин заявил, что не располагает миллионами и живет в простой квартире.Прохор и Татьяна поженились в 2021 году. Через два месяца после свадьбы Дэвис скоропостижно умерла от последствий коронавируса. Однако при этом у него есть несколько квартир от супруги, но, как он сам отмечал, это не наследство, а подарки. Их Татьяна сделала еще при жизни. Недавно Шаляпин представил публике свою новую возлюбленную.

https://ria.ru/20210930/devis-1752578098.html

https://ria.ru/20220711/sosedov-1801711943.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, прохор шаляпин, шоу-бизнес