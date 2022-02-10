https://ria.ru/20220210/shalyapin-1772079775.html

Шаляпин рассказал об отношениях с родителями покойной жены

Шаляпин рассказал об отношениях с родителями покойной жены - РИА Новости, 10.02.2022

Шаляпин рассказал об отношениях с родителями покойной жены

Прохор Шаляпин рассказал, какие у него складываются отношениях с родителями покойной жены Татьяны Дэвис. Подробностями он поделился с сайтом Teleprogramma.pro. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:32

2022-02-10T14:32

2022-02-10T14:32

шоубиз

прохор шаляпин

знаменитости

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Прохор Шаляпин рассказал, какие у него складываются отношениях с родителями покойной жены Татьяны Дэвис. Подробностями он поделился с сайтом Teleprogramma.pro. Исполнитель утверждает, что он и родители Татьяны поддерживают друга друга."Я их никогда не брошу. Они для меня близкие люди", — комментирует Шаляпин. Шаляпин также заметил, что родители Дэвис живут в Канаде, а у него нет визы этой страны. Прохор и Татьяна поженились в 2021 году. Через два месяца после свадьбы Дэвис умерла от последствий коронавирусной инфекции. Недавно певец ответил на обвинения в ее смерти.

https://ria.ru/20220208/shalyapin-1771757892.html

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прохор шаляпин, знаменитости