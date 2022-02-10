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Шоубиз
https://ria.ru/20220210/shalyapin-1772079775.html
Шаляпин рассказал об отношениях с родителями покойной жены
Шаляпин рассказал об отношениях с родителями покойной жены - РИА Новости, 10.02.2022
Шаляпин рассказал об отношениях с родителями покойной жены
Прохор Шаляпин рассказал, какие у него складываются отношениях с родителями покойной жены Татьяны Дэвис. Подробностями он поделился с сайтом Teleprogramma.pro. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:32
2022-02-10T14:32
шоубиз
прохор шаляпин
знаменитости
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Прохор Шаляпин рассказал, какие у него складываются отношениях с родителями покойной жены Татьяны Дэвис. Подробностями он поделился с сайтом Teleprogramma.pro. Исполнитель утверждает, что он и родители Татьяны поддерживают друга друга."Я их никогда не брошу. Они для меня близкие люди", — комментирует Шаляпин. Шаляпин также заметил, что родители Дэвис живут в Канаде, а у него нет визы этой страны. Прохор и Татьяна поженились в 2021 году. Через два месяца после свадьбы Дэвис умерла от последствий коронавирусной инфекции. Недавно певец ответил на обвинения в ее смерти.
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прохор шаляпин, знаменитости
14:32 10.02.2022
 
Шаляпин рассказал об отношениях с родителями покойной жены

Шаляпин рассказал об отношениях с родителями умершей от коронавируса жены

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Прохор Шаляпин рассказал, какие у него складываются отношениях с родителями покойной жены Татьяны Дэвис. Подробностями он поделился с сайтом Teleprogramma.pro.
"Я каждый день на связи с родителями Татьяны. Им тяжело. Для них это был единственный ребенок. Они закрылись и никого не пускают в свою жизнь", — раскрыл певец.
Исполнитель утверждает, что он и родители Татьяны поддерживают друга друга.
"Я их никогда не брошу. Они для меня близкие люди", — комментирует Шаляпин.
Шаляпин также заметил, что родители Дэвис живут в Канаде, а у него нет визы этой страны.
Прохор и Татьяна поженились в 2021 году. Через два месяца после свадьбы Дэвис умерла от последствий коронавирусной инфекции. Недавно певец ответил на обвинения в ее смерти.
Андрей Малахов / Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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