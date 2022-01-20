https://ria.ru/20220120/shalyapin-1768729059.html

Шаляпин ответил на обвинения в смерти жены

Шаляпин ответил на обвинения в смерти жены - РИА Новости, 20.01.2022

Шаляпин ответил на обвинения в смерти жены

Прохор Шаляпин ответил на обвинения в смерти жены Татьяны Дэвис. Такие домыслы появились после выпуска программы "На самом деле". В студию пришла помощница... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:13

2022-01-20T15:13

2022-01-20T15:13

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прохор шаляпин

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Прохор Шаляпин ответил на обвинения в смерти жены Татьяны Дэвис. Такие домыслы появились после выпуска программы "На самом деле". В студию пришла помощница бизнесвумен и заявила, что по распоряжению певца подмешивала Дэвис какие-то препараты в еду.Также в программа была озвучена информация от фармацевта, что якобы Прохор интересовался лекарствами, которые могут помочь убить человека.Супруга певца Татьяна умерла в 2021 году через два месяца после собственной свадьбы от последствий коронавирусной инфекции. В последнем сообщении она обвинила Прохора в своей болезни.В наследство от Дэвис Прохору достались четыре квартиры в Москве, но Шаляпин признавался, что не может их сдавать из-за бедности и нехватки средств на ремонт.

https://ria.ru/20211126/shalyapin-1760764312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, прохор шаляпин