Шаляпин ответил на обвинения в смерти жены
Шаляпин ответил на обвинения в смерти жены Дэвис
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Прохор Шаляпин ответил на обвинения в смерти жены Татьяны Дэвис. Такие домыслы появились после выпуска программы "На самом деле". В студию пришла помощница бизнесвумен и заявила, что по распоряжению певца подмешивала Дэвис какие-то препараты в еду.
Также в программа была озвучена информация от фармацевта, что якобы Прохор интересовался лекарствами, которые могут помочь убить человека.
"Откроешь интернет и диву даешься: в пабликах что только не написано! Дорогие журналисты, давайте напишем, что Прохор Шаляпин сжег вьетнамское село во время войны во Вьетнаме? Или развязал Вторую мировую войну? Хотя я и не жил в то время, но развязал. Удивительно просто. Не хочется, конечно, оправдываться, но такая глупость несусветная просто!" – сказал певец.
Супруга певца Татьяна умерла в 2021 году через два месяца после собственной свадьбы от последствий коронавирусной инфекции. В последнем сообщении она обвинила Прохора в своей болезни.
В наследство от Дэвис Прохору достались четыре квартиры в Москве, но Шаляпин признавался, что не может их сдавать из-за бедности и нехватки средств на ремонт.
26 ноября 2021, 10:43ШоубизПрохор Шаляпин: от фабриканта до шоумена