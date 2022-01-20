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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220120/shalyapin-1768729059.html
Шаляпин ответил на обвинения в смерти жены
Шаляпин ответил на обвинения в смерти жены - РИА Новости, 20.01.2022
Шаляпин ответил на обвинения в смерти жены
Прохор Шаляпин ответил на обвинения в смерти жены Татьяны Дэвис. Такие домыслы появились после выпуска программы "На самом деле". В студию пришла помощница... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:13
2022-01-20T15:13
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
прохор шаляпин
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Прохор Шаляпин ответил на обвинения в смерти жены Татьяны Дэвис. Такие домыслы появились после выпуска программы "На самом деле". В студию пришла помощница бизнесвумен и заявила, что по распоряжению певца подмешивала Дэвис какие-то препараты в еду.Также в программа была озвучена информация от фармацевта, что якобы Прохор интересовался лекарствами, которые могут помочь убить человека.Супруга певца Татьяна умерла в 2021 году через два месяца после собственной свадьбы от последствий коронавирусной инфекции. В последнем сообщении она обвинила Прохора в своей болезни.В наследство от Дэвис Прохору достались четыре квартиры в Москве, но Шаляпин признавался, что не может их сдавать из-за бедности и нехватки средств на ремонт.
https://ria.ru/20211126/shalyapin-1760764312.html
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шоу-бизнес, знаменитости, прохор шаляпин
15:13 20.01.2022
 
Шаляпин ответил на обвинения в смерти жены

Шаляпин ответил на обвинения в смерти жены Дэвис

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Прохор Шаляпин ответил на обвинения в смерти жены Татьяны Дэвис. Такие домыслы появились после выпуска программы "На самом деле". В студию пришла помощница бизнесвумен и заявила, что по распоряжению певца подмешивала Дэвис какие-то препараты в еду.
Также в программа была озвучена информация от фармацевта, что якобы Прохор интересовался лекарствами, которые могут помочь убить человека.

"Откроешь интернет и диву даешься: в пабликах что только не написано! Дорогие журналисты, давайте напишем, что Прохор Шаляпин сжег вьетнамское село во время войны во Вьетнаме? Или развязал Вторую мировую войну? Хотя я и не жил в то время, но развязал. Удивительно просто. Не хочется, конечно, оправдываться, но такая глупость несусветная просто!" – сказал певец.

Супруга певца Татьяна умерла в 2021 году через два месяца после собственной свадьбы от последствий коронавирусной инфекции. В последнем сообщении она обвинила Прохора в своей болезни.
В наследство от Дэвис Прохору достались четыре квартиры в Москве, но Шаляпин признавался, что не может их сдавать из-за бедности и нехватки средств на ремонт.
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