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"Ненавидела меня": Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной - РИА Новости, 19.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230119/savicheva-1846082537.html
"Ненавидела меня": Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной
"Ненавидела меня": Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной - РИА Новости, 19.01.2023
"Ненавидела меня": Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной
Юлия Савичева раскрыла детали конфликта с Полиной Гагариной. Причиной послужила поездка подопечной Максима Фадеева на конкурс Eurobest в 2004 году. Она стала... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:00
2023-01-19T19:00
шоубиз
юлия савичева
полина гагарина
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Юлия Савичева раскрыла детали конфликта с Полиной Гагариной. Причиной послужила поездка подопечной Максима Фадеева на конкурс Eurobest в 2004 году. Она стала участницей от России вместо победительницы "Фабрики звезд – 2". По словам певицы, Гагарину не отправили на конкурс, потому что она не подписала контракт с продюсером. Также она объяснила, почему решилась поехать на Eurobest вместо коллеги. Eurobest – международный конкурс победителей формата "Фабрики звезд" из разных стран. Мероприятие прошло в Каннах в 2003 и 2004 году. На первом состязании Россию представляли триумфаторы первой "Фабрики" – группа "Корни". Ранее Савичева пожаловалась на настойчивого работника турецкого отеля. Поклонник продолжил преследовать певицу в Сети после ее возвращения в Москву.
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юлия савичева, полина гагарина
Шоубиз, Юлия Савичева, Полина Гагарина
19:00 19.01.2023
 
"Ненавидела меня": Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной

Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной из-за европейского конкурса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Юлия Савичева раскрыла детали конфликта с Полиной Гагариной. Причиной послужила поездка подопечной Максима Фадеева на конкурс Eurobest в 2004 году. Она стала участницей от России вместо победительницы "Фабрики звезд – 2".
"Конечно, Гагарина меня ненавидела. А за что меня было любить? Говорила: "Вот Савичеву продвигали, а меня не отправили", – пожаловалась исполнительница хита "Высоко" в передаче Яны Чуриковой.
По словам певицы, Гагарину не отправили на конкурс, потому что она не подписала контракт с продюсером.

"Я же помню, когда мы сидели с Максом. Он говорил, что нужно подписать контракты, тогда будут определенные условия. И Гагарина сказала, что не подпишет. Зная Макса, я понимала, что такое будет", – поделилась Савичева.

Также она объяснила, почему решилась поехать на Eurobest вместо коллеги.

"Я в этом не участвовала. Я вообще туда не лезу, в эти договоренности. Мне сказали: "Дорогая, едем туда-то, с такой-то песней". Полина просто не подписала контракт, поэтому она не поехала. Это был ее выбор. Она решила учиться", – заключила исполнительница.

Eurobest – международный конкурс победителей формата "Фабрики звезд" из разных стран. Мероприятие прошло в Каннах в 2003 и 2004 году. На первом состязании Россию представляли триумфаторы первой "Фабрики" – группа "Корни".
Ранее Савичева пожаловалась на настойчивого работника турецкого отеля. Поклонник продолжил преследовать певицу в Сети после ее возвращения в Москву.
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