https://ria.ru/20230119/savicheva-1846082537.html

"Ненавидела меня": Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной

"Ненавидела меня": Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной - РИА Новости, 19.01.2023

"Ненавидела меня": Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной

Юлия Савичева раскрыла детали конфликта с Полиной Гагариной. Причиной послужила поездка подопечной Максима Фадеева на конкурс Eurobest в 2004 году. Она стала... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T19:00

2023-01-19T19:00

2023-01-19T19:00

шоубиз

юлия савичева

полина гагарина

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Юлия Савичева раскрыла детали конфликта с Полиной Гагариной. Причиной послужила поездка подопечной Максима Фадеева на конкурс Eurobest в 2004 году. Она стала участницей от России вместо победительницы "Фабрики звезд – 2". По словам певицы, Гагарину не отправили на конкурс, потому что она не подписала контракт с продюсером. Также она объяснила, почему решилась поехать на Eurobest вместо коллеги. Eurobest – международный конкурс победителей формата "Фабрики звезд" из разных стран. Мероприятие прошло в Каннах в 2003 и 2004 году. На первом состязании Россию представляли триумфаторы первой "Фабрики" – группа "Корни". Ранее Савичева пожаловалась на настойчивого работника турецкого отеля. Поклонник продолжил преследовать певицу в Сети после ее возвращения в Москву.

https://ria.ru/20220917/savicheva-1816961772.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юлия савичева, полина гагарина