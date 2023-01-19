https://ria.ru/20230119/savicheva-1846082537.html
"Ненавидела меня": Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной
"Ненавидела меня": Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной - РИА Новости, 19.01.2023
"Ненавидела меня": Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной
Юлия Савичева раскрыла детали конфликта с Полиной Гагариной. Причиной послужила поездка подопечной Максима Фадеева на конкурс Eurobest в 2004 году. Она стала... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:00
2023-01-19T19:00
2023-01-19T19:00
шоубиз
юлия савичева
полина гагарина
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Юлия Савичева раскрыла детали конфликта с Полиной Гагариной. Причиной послужила поездка подопечной Максима Фадеева на конкурс Eurobest в 2004 году. Она стала участницей от России вместо победительницы "Фабрики звезд – 2". По словам певицы, Гагарину не отправили на конкурс, потому что она не подписала контракт с продюсером. Также она объяснила, почему решилась поехать на Eurobest вместо коллеги. Eurobest – международный конкурс победителей формата "Фабрики звезд" из разных стран. Мероприятие прошло в Каннах в 2003 и 2004 году. На первом состязании Россию представляли триумфаторы первой "Фабрики" – группа "Корни". Ранее Савичева пожаловалась на настойчивого работника турецкого отеля. Поклонник продолжил преследовать певицу в Сети после ее возвращения в Москву.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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юлия савичева, полина гагарина
Шоубиз, Юлия Савичева, Полина Гагарина
"Ненавидела меня": Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной
Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной из-за европейского конкурса
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Юлия Савичева раскрыла детали конфликта с Полиной Гагариной. Причиной послужила поездка подопечной Максима Фадеева на конкурс Eurobest в 2004 году. Она стала участницей от России вместо победительницы "Фабрики звезд – 2".
"Конечно, Гагарина меня ненавидела. А за что меня было любить? Говорила: "Вот Савичеву продвигали, а меня не отправили", – пожаловалась
исполнительница хита "Высоко" в передаче Яны Чуриковой.
По словам певицы, Гагарину не отправили на конкурс, потому что она не подписала контракт с продюсером.
"Я же помню, когда мы сидели с Максом. Он говорил, что нужно подписать контракты, тогда будут определенные условия. И Гагарина сказала, что не подпишет. Зная Макса, я понимала, что такое будет", – поделилась Савичева.
Также она объяснила, почему решилась поехать на Eurobest вместо коллеги.
"Я в этом не участвовала. Я вообще туда не лезу, в эти договоренности. Мне сказали: "Дорогая, едем туда-то, с такой-то песней". Полина просто не подписала контракт, поэтому она не поехала. Это был ее выбор. Она решила учиться", – заключила исполнительница.
Eurobest – международный конкурс победителей формата "Фабрики звезд" из разных стран. Мероприятие прошло в Каннах в 2003 и 2004 году. На первом состязании Россию представляли триумфаторы первой "Фабрики" – группа "Корни".
Ранее Савичева пожаловалась
на настойчивого работника турецкого отеля. Поклонник продолжил преследовать певицу в Сети после ее возвращения в Москву.