"Юля, ты где?": Савичева пожаловалась на настойчивого поклонника из Турции
Савичева пожаловалась на преследование со стороны работника турецкого отеля
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Юлия Савичева пожаловалась на настойчивого поклонника из Турции, который продолжил преследовать ее в Москве. Артистка поделилась историей на своем YouTube-канале.
"Мы приехали в Турцию на два концерта. После второго концерта пошла завтракать. Была ненакрашенная абсолютно. Подходит мужчина, обслуживающий персонал. Он принес кофе, соки всем. Начал внимание проявлять. Когда уходили, он сказал: "Я буду ждать тебя здесь! Приходи!" – сообщила певица.
Кроме того, она добавила, что мужчина вступил с ней в переписку после возвращения из тура.
"Этот мужчина подумал, что мой аккаунт в Telegram – это личная переписка. И он начал отправлять голосовые сообщения: "Юля, ты где?" Мы посмеялись над этим. Он думал, что я выкладываю все свои посты для него. Следующее сообщение: "Юля, ты что, издеваешься?" – пожаловалась звезда.
Однако даже сообщение о замужестве исполнительницы не остановило пылкого поклонника.
"Ответила, что замужем. Но он все равно не отстал. Он еще и фотографии непристойные слал. Клянусь, я не смотрела", – добавила Савичева.
Ранее артистка рассказала об инциденте на концерте в Турции. Она разбила голову своему гитаристу туфлей во время выступления.
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