Рейтинг@Mail.ru
"Юля, ты где?": Савичева пожаловалась на настойчивого поклонника из Турции - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221117/savicheva-1832190329.html
"Юля, ты где?": Савичева пожаловалась на настойчивого поклонника из Турции
"Юля, ты где?": Савичева пожаловалась на настойчивого поклонника из Турции - РИА Новости, 17.11.2022
"Юля, ты где?": Савичева пожаловалась на настойчивого поклонника из Турции
Юлия Савичева пожаловалась на настойчивого поклонника из Турции, который продолжил преследовать ее в Москве. Артистка поделилась историей на своем... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:39
2022-11-17T18:39
шоубиз
юлия савичева
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763246398_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_c2f2d5849be34c3f518fdfaea3cb5ab8.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Юлия Савичева пожаловалась на настойчивого поклонника из Турции, который продолжил преследовать ее в Москве. Артистка поделилась историей на своем YouTube-канале. Кроме того, она добавила, что мужчина вступил с ней в переписку после возвращения из тура. Однако даже сообщение о замужестве исполнительницы не остановило пылкого поклонника. Ранее артистка рассказала об инциденте на концерте в Турции. Она разбила голову своему гитаристу туфлей во время выступления.
https://ria.ru/20220916/shoubiz-1816722783.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763246398_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_a949045e00fa07a0f01337697a4724e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юлия савичева, турция
Шоубиз, Юлия Савичева, Турция
18:39 17.11.2022
 
"Юля, ты где?": Савичева пожаловалась на настойчивого поклонника из Турции

Савичева пожаловалась на преследование со стороны работника турецкого отеля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Юлия Савичева пожаловалась на настойчивого поклонника из Турции, который продолжил преследовать ее в Москве. Артистка поделилась историей на своем YouTube-канале.
"Мы приехали в Турцию на два концерта. После второго концерта пошла завтракать. Была ненакрашенная абсолютно. Подходит мужчина, обслуживающий персонал. Он принес кофе, соки всем. Начал внимание проявлять. Когда уходили, он сказал: "Я буду ждать тебя здесь! Приходи!" – сообщила певица.
Кроме того, она добавила, что мужчина вступил с ней в переписку после возвращения из тура.
"Этот мужчина подумал, что мой аккаунт в Telegram – это личная переписка. И он начал отправлять голосовые сообщения: "Юля, ты где?" Мы посмеялись над этим. Он думал, что я выкладываю все свои посты для него. Следующее сообщение: "Юля, ты что, издеваешься?" – пожаловалась звезда.
Однако даже сообщение о замужестве исполнительницы не остановило пылкого поклонника.
"Ответила, что замужем. Но он все равно не отстал. Он еще и фотографии непристойные слал. Клянусь, я не смотрела", – добавила Савичева.
Ранее артистка рассказала об инциденте на концерте в Турции. Она разбила голову своему гитаристу туфлей во время выступления.
В меня многие не верили: Савичева – о блате на Фабрике и своей карьере - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 08:00Роман о шоубизе
"В меня многие не верили": Савичева – о блате на "Фабрике" и своей карьереОсенью 2022 года исполняется 20 лет "Фабрике звезд". Проект просуществовал 10 лет, и за это время на российской сцене появилось несколько десятков новых артистов. Но остаться в топе шоу-бизнеса удалось лишь нескольким. Среди них – Юлия Савичева.
 
ШоубизЮлия СавичеваТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала