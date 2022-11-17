"Юля, ты где?": Савичева пожаловалась на настойчивого поклонника из Турции

"В меня многие не верили": Савичева – о блате на "Фабрике" и своей карьере

Осенью 2022 года исполняется 20 лет "Фабрике звезд". Проект просуществовал 10 лет, и за это время на российской сцене появилось несколько десятков новых артистов. Но остаться в топе шоу-бизнеса удалось лишь нескольким. Среди них – Юлия Савичева.