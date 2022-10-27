https://ria.ru/20221027/savicheva-1827124977.html

Юлия Савичева разбила голову музыканту туфлей

Юлия Савичева разбила голову музыканту туфлей - РИА Новости, 27.10.2022

Юлия Савичева разбила голову музыканту туфлей

Певица Юлия Савичева рассказала о том, как разбила голову своему гитаристу туфлей во время выступления в Турции. Артистка поделилась информацией в своем влоге... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:53

2022-10-27T11:53

2022-10-27T11:53

шоубиз

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Певица Юлия Савичева рассказала о том, как разбила голову своему гитаристу туфлей во время выступления в Турции. Артистка поделилась информацией в своем влоге на Youtube. Исполнительница сообщила, что "на протяжении многих лет" бросала обувь во время концерта на сцену. Но подобный инцидент случился впервые. Знаменитость пообещала быть осторожнее в следующий раз. Ранее Савичева рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться в браке. Однажды она уехала на съемную квартиру после ссоры и жила одна на протяжении полугода.

https://ria.ru/20220917/savicheva-1816961772.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юлия савичева, youtube, знаменитости, турция