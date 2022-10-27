Юлия Савичева разбила голову музыканту туфлей
Юлия Савичева разбила голову туфлей своему гитаристу во время концерта
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Певица Юлия Савичева рассказала о том, как разбила голову своему гитаристу туфлей во время выступления в Турции. Артистка поделилась информацией в своем влоге на Youtube.
Исполнительница сообщила, что "на протяжении многих лет" бросала обувь во время концерта на сцену. Но подобный инцидент случился впервые.
"Влада сказала, что я туфлей заехала Саше прямо в голову. У него три песни текла кровь. Я подумала, что это точно когда-то должно было случиться. Потому что я сколько лет это делаю – ничего не было", – рассказала Савичева.
Знаменитость пообещала быть осторожнее в следующий раз.
"У Саши травма. Сейчас пойду извиняться, лечить его. В следующий раз буду очень аккуратно кидать", – добавила певица.
Ранее Савичева рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться в браке. Однажды она уехала на съемную квартиру после ссоры и жила одна на протяжении полугода.
17 сентября, 08:10ШоубизЮлия Савичева: не все после "Фабрики звезд" справились с неудачами