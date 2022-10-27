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Юлия Савичева разбила голову музыканту туфлей - РИА Новости, 27.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221027/savicheva-1827124977.html
Юлия Савичева разбила голову музыканту туфлей
Юлия Савичева разбила голову музыканту туфлей - РИА Новости, 27.10.2022
Юлия Савичева разбила голову музыканту туфлей
Певица Юлия Савичева рассказала о том, как разбила голову своему гитаристу туфлей во время выступления в Турции. Артистка поделилась информацией в своем влоге... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:53
2022-10-27T11:53
шоубиз
юлия савичева
youtube
знаменитости
турция
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Певица Юлия Савичева рассказала о том, как разбила голову своему гитаристу туфлей во время выступления в Турции. Артистка поделилась информацией в своем влоге на Youtube. Исполнительница сообщила, что "на протяжении многих лет" бросала обувь во время концерта на сцену. Но подобный инцидент случился впервые. Знаменитость пообещала быть осторожнее в следующий раз. Ранее Савичева рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться в браке. Однажды она уехала на съемную квартиру после ссоры и жила одна на протяжении полугода.
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юлия савичева, youtube, знаменитости, турция
Шоубиз, Юлия Савичева, YouTube, Знаменитости, Турция
11:53 27.10.2022
 
Юлия Савичева разбила голову музыканту туфлей

Юлия Савичева разбила голову туфлей своему гитаристу во время концерта

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Певица Юлия Савичева рассказала о том, как разбила голову своему гитаристу туфлей во время выступления в Турции. Артистка поделилась информацией в своем влоге на Youtube.
Исполнительница сообщила, что "на протяжении многих лет" бросала обувь во время концерта на сцену. Но подобный инцидент случился впервые.

"Влада сказала, что я туфлей заехала Саше прямо в голову. У него три песни текла кровь. Я подумала, что это точно когда-то должно было случиться. Потому что я сколько лет это делаю – ничего не было", – рассказала Савичева.

Знаменитость пообещала быть осторожнее в следующий раз.

"У Саши травма. Сейчас пойду извиняться, лечить его. В следующий раз буду очень аккуратно кидать", – добавила певица.

Ранее Савичева рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться в браке. Однажды она уехала на съемную квартиру после ссоры и жила одна на протяжении полугода.
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