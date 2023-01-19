https://ria.ru/20230119/prizyv-1845874480.html
В Госдуме оценили вероятность призыва срочников с 21 года этой весной
В Госдуме оценили вероятность призыва срочников с 21 года этой весной - РИА Новости, 19.01.2023
В Госдуме оценили вероятность призыва срочников с 21 года этой весной
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал "нулевой" вероятность призыва на срочную службу этой весной с 21 года, а не с 18 лет. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:24
2023-01-19T08:24
2023-01-19T09:33
андрей картаполов
сергей шойгу
россия
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал "нулевой" вероятность призыва на срочную службу этой весной с 21 года, а не с 18 лет. Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст – с 27 до 30 лет. "На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность по сути нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить", - заявил Картаполов в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20230116/prizyv-1845258916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей картаполов, сергей шойгу, россия, госдума рф, безопасность
Андрей Картаполов, Сергей Шойгу, Россия, Госдума РФ, Безопасность
08:24 19.01.2023 (обновлено: 09:33 19.01.2023)
В Госдуме оценили вероятность призыва срочников с 21 года этой весной
Депутат Картаполов назвал вероятность призыва срочников с 21 года этой весной нулевой