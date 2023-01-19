https://ria.ru/20230119/prizyv-1845874480.html

В Госдуме оценили вероятность призыва срочников с 21 года этой весной

В Госдуме оценили вероятность призыва срочников с 21 года этой весной - РИА Новости, 19.01.2023

В Госдуме оценили вероятность призыва срочников с 21 года этой весной

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал "нулевой" вероятность призыва на срочную службу этой весной с 21 года, а не с 18 лет. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:24

2023-01-19T08:24

2023-01-19T09:33

андрей картаполов

сергей шойгу

россия

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал "нулевой" вероятность призыва на срочную службу этой весной с 21 года, а не с 18 лет. Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст – с 27 до 30 лет. "На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность по сути нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить", - заявил Картаполов в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20230116/prizyv-1845258916.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей картаполов, сергей шойгу, россия, госдума рф, безопасность