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В Госдуме оценили вероятность призыва срочников с 21 года этой весной - РИА Новости, 19.01.2023
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В Госдуме оценили вероятность призыва срочников с 21 года этой весной
В Госдуме оценили вероятность призыва срочников с 21 года этой весной - РИА Новости, 19.01.2023
В Госдуме оценили вероятность призыва срочников с 21 года этой весной
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал "нулевой" вероятность призыва на срочную службу этой весной с 21 года, а не с 18 лет. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:24
2023-01-19T09:33
андрей картаполов
сергей шойгу
россия
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал "нулевой" вероятность призыва на срочную службу этой весной с 21 года, а не с 18 лет. Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст – с 27 до 30 лет. "На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность по сути нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить", - заявил Картаполов в эфире телеканала "Россия 1".
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андрей картаполов, сергей шойгу, россия, госдума рф, безопасность
Андрей Картаполов, Сергей Шойгу, Россия, Госдума РФ, Безопасность
08:24 19.01.2023 (обновлено: 09:33 19.01.2023)
 
В Госдуме оценили вероятность призыва срочников с 21 года этой весной

Депутат Картаполов назвал вероятность призыва срочников с 21 года этой весной нулевой

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПризывники
Призывники - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал "нулевой" вероятность призыва на срочную службу этой весной с 21 года, а не с 18 лет.
Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст – с 27 до 30 лет.
"На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность по сути нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить", - заявил Картаполов в эфире телеканала "Россия 1".
Призывники на перроне железнодорожного вокзала - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 17:28
Призывной возраст в России: что может измениться в 2023 году
 
Андрей КартаполовСергей ШойгуРоссияГосдума РФБезопасность
 
 
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