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Пентагон анонсировали новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 19.01.2023
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Пентагон анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Пентагон анонсировали новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 19.01.2023
Пентагон анонсировали новый пакет военной помощи Украине
США готовят новый пакет военной помощи Украине, который будет отвечать текущим запросам Киева, сообщила в четверг заместитель официального представителя... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T22:35
2023-01-19T22:35
в мире
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США готовят новый пакет военной помощи Украине, который будет отвечать текущим запросам Киева, сообщила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Сингх отказалась приводить детали будущего пакета помощи, отметив, что Украина продолжает просить больше бронетехники и систем ПВО, поэтому каждый пакет помощи "соответствует некоторым из их основных потребностей". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, нато
В мире, Украина, Министерство обороны США, США, НАТО
22:35 19.01.2023
 
Пентагон анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине с учетом текущих запросов Киева

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США готовят новый пакет военной помощи Украине, который будет отвечать текущим запросам Киева, сообщила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Нам следует вскоре ожидать очередной пакет военной помощи", - заявила она на брифинге для журналистов.
Сингх отказалась приводить детали будущего пакета помощи, отметив, что Украина продолжает просить больше бронетехники и систем ПВО, поэтому каждый пакет помощи "соответствует некоторым из их основных потребностей".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023 года - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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