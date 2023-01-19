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Пентагон анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Пентагон анонсировали новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 19.01.2023
Пентагон анонсировали новый пакет военной помощи Украине
США готовят новый пакет военной помощи Украине, который будет отвечать текущим запросам Киева, сообщила в четверг заместитель официального представителя... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T22:35
2023-01-19T22:35
2023-01-19T22:35
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США готовят новый пакет военной помощи Украине, который будет отвечать текущим запросам Киева, сообщила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Сингх отказалась приводить детали будущего пакета помощи, отметив, что Украина продолжает просить больше бронетехники и систем ПВО, поэтому каждый пакет помощи "соответствует некоторым из их основных потребностей". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, нато
В мире, Украина, Министерство обороны США, США, НАТО
Пентагон анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине с учетом текущих запросов Киева