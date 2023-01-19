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В Петербурге умер подросток, жаловавшийся на насморк и кашель - РИА Новости, 19.01.2023
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В Петербурге умер подросток, жаловавшийся на насморк и кашель
В Петербурге умер подросток, жаловавшийся на насморк и кашель - РИА Новости, 19.01.2023
В Петербурге умер подросток, жаловавшийся на насморк и кашель
В Петербурге врачи скорой помощи констатировали смерть 14-летнего подростка, по словам матери, за день до этого жаловавшегося на небольшую температуру, насморк... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:44
2023-01-19T12:44
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. В Петербурге врачи скорой помощи констатировали смерть 14-летнего подростка, по словам матери, за день до этого жаловавшегося на небольшую температуру, насморк и кашель, сообщил РИА Новости информированный источник. "Ночью 19 января в экстренные службы поступило сообщение о смерти ребенка. Его без признаков жизни обнаружила мать, когда пришла проверять сына. Накануне, по ее словам, у него были признаки ОРВИ: небольшая температура, насморк и кашель", - рассказал собеседник агентства. По его сведениям, примерно в полпервого ночи она зашла в комнату сына и нашла его без признаков жизни у себя в постели, после чего вызвала скорую помощь. Врачам оставалось лишь зафиксировать смерть ребенка. Что именно стало ее причиной, выяснит судебно-медицинская экспертиза, назначенная Следственным комитетом. По факту случившегося региональный главк ведомства организовал доследственную проверку. Следствие уже осмотрело место ЧП. Судя по релизу ГСУСК по Петербургу и Ленобласти, тело восьмиклассника "без внешних признаков насильственной смерти" было обнаружено в квартире по улице Маршала Захарова.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
12:44 19.01.2023
 
В Петербурге умер подросток, жаловавшийся на насморк и кашель

В Петербурге умер 14-летний подросток, жаловавшийся на насморк и кашель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. В Петербурге врачи скорой помощи констатировали смерть 14-летнего подростка, по словам матери, за день до этого жаловавшегося на небольшую температуру, насморк и кашель, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Ночью 19 января в экстренные службы поступило сообщение о смерти ребенка. Его без признаков жизни обнаружила мать, когда пришла проверять сына. Накануне, по ее словам, у него были признаки ОРВИ: небольшая температура, насморк и кашель", - рассказал собеседник агентства.
По его сведениям, примерно в полпервого ночи она зашла в комнату сына и нашла его без признаков жизни у себя в постели, после чего вызвала скорую помощь. Врачам оставалось лишь зафиксировать смерть ребенка.
Что именно стало ее причиной, выяснит судебно-медицинская экспертиза, назначенная Следственным комитетом. По факту случившегося региональный главк ведомства организовал доследственную проверку. Следствие уже осмотрело место ЧП.
Судя по релизу ГСУСК по Петербургу и Ленобласти, тело восьмиклассника "без внешних признаков насильственной смерти" было обнаружено в квартире по улице Маршала Захарова.
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