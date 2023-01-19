https://ria.ru/20230119/podrostok-1845935906.html
В Петербурге умер подросток, жаловавшийся на насморк и кашель
В Петербурге умер подросток, жаловавшийся на насморк и кашель - РИА Новости, 19.01.2023
В Петербурге умер подросток, жаловавшийся на насморк и кашель
В Петербурге врачи скорой помощи констатировали смерть 14-летнего подростка, по словам матери, за день до этого жаловавшегося на небольшую температуру, насморк... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:44
2023-01-19T12:44
2023-01-19T12:44
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668150_0:25:3355:1912_1920x0_80_0_0_b0fba32d8444a6521d888f047f8330a2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. В Петербурге врачи скорой помощи констатировали смерть 14-летнего подростка, по словам матери, за день до этого жаловавшегося на небольшую температуру, насморк и кашель, сообщил РИА Новости информированный источник. "Ночью 19 января в экстренные службы поступило сообщение о смерти ребенка. Его без признаков жизни обнаружила мать, когда пришла проверять сына. Накануне, по ее словам, у него были признаки ОРВИ: небольшая температура, насморк и кашель", - рассказал собеседник агентства. По его сведениям, примерно в полпервого ночи она зашла в комнату сына и нашла его без признаков жизни у себя в постели, после чего вызвала скорую помощь. Врачам оставалось лишь зафиксировать смерть ребенка. Что именно стало ее причиной, выяснит судебно-медицинская экспертиза, назначенная Следственным комитетом. По факту случившегося региональный главк ведомства организовал доследственную проверку. Следствие уже осмотрело место ЧП. Судя по релизу ГСУСК по Петербургу и Ленобласти, тело восьмиклассника "без внешних признаков насильственной смерти" было обнаружено в квартире по улице Маршала Захарова.
https://ria.ru/20221230/virusnye_infektsii-1842531722.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668150_603:0:3152:1912_1920x0_80_0_0_cf0ebecbe8c480cdbb36a7559de5acb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге умер подросток, жаловавшийся на насморк и кашель
В Петербурге умер 14-летний подросток, жаловавшийся на насморк и кашель
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. В Петербурге врачи скорой помощи констатировали смерть 14-летнего подростка, по словам матери, за день до этого жаловавшегося на небольшую температуру, насморк и кашель, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Ночью 19 января в экстренные службы поступило сообщение о смерти ребенка. Его без признаков жизни обнаружила мать, когда пришла проверять сына. Накануне, по ее словам, у него были признаки ОРВИ: небольшая температура, насморк и кашель", - рассказал собеседник агентства.
По его сведениям, примерно в полпервого ночи она зашла в комнату сына и нашла его без признаков жизни у себя в постели, после чего вызвала скорую помощь. Врачам оставалось лишь зафиксировать смерть ребенка.
Что именно стало ее причиной, выяснит судебно-медицинская экспертиза, назначенная Следственным комитетом. По факту случившегося региональный главк ведомства организовал доследственную проверку. Следствие уже осмотрело место ЧП.
Судя по релизу ГСУСК по Петербургу
и Ленобласти, тело восьмиклассника "без внешних признаков насильственной смерти" было обнаружено в квартире по улице Маршала Захарова.