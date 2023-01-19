https://ria.ru/20230119/podrostok-1845935906.html

В Петербурге умер подросток, жаловавшийся на насморк и кашель

В Петербурге умер подросток, жаловавшийся на насморк и кашель - РИА Новости, 19.01.2023

В Петербурге умер подросток, жаловавшийся на насморк и кашель

В Петербурге врачи скорой помощи констатировали смерть 14-летнего подростка, по словам матери, за день до этого жаловавшегося на небольшую температуру, насморк... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:44

2023-01-19T12:44

2023-01-19T12:44

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. В Петербурге врачи скорой помощи констатировали смерть 14-летнего подростка, по словам матери, за день до этого жаловавшегося на небольшую температуру, насморк и кашель, сообщил РИА Новости информированный источник. "Ночью 19 января в экстренные службы поступило сообщение о смерти ребенка. Его без признаков жизни обнаружила мать, когда пришла проверять сына. Накануне, по ее словам, у него были признаки ОРВИ: небольшая температура, насморк и кашель", - рассказал собеседник агентства. По его сведениям, примерно в полпервого ночи она зашла в комнату сына и нашла его без признаков жизни у себя в постели, после чего вызвала скорую помощь. Врачам оставалось лишь зафиксировать смерть ребенка. Что именно стало ее причиной, выяснит судебно-медицинская экспертиза, назначенная Следственным комитетом. По факту случившегося региональный главк ведомства организовал доследственную проверку. Следствие уже осмотрело место ЧП. Судя по релизу ГСУСК по Петербургу и Ленобласти, тело восьмиклассника "без внешних признаков насильственной смерти" было обнаружено в квартире по улице Маршала Захарова.

https://ria.ru/20221230/virusnye_infektsii-1842531722.html

санкт-петербург

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург