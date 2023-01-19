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Минобороны наградило фотокорреспондента "России сегодня" Питалева - РИА Новости, 19.01.2023
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Минобороны наградило фотокорреспондента "России сегодня" Питалева
Минобороны наградило фотокорреспондента "России сегодня" Питалева - РИА Новости, 19.01.2023
Минобороны наградило фотокорреспондента "России сегодня" Питалева
Министерство обороны наградило фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Илью Питалева ведомственной медалью "За укрепление боевого содружества". РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T21:09
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министерство обороны рф (минобороны рф)
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министерство обороны наградило фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Илью Питалева ведомственной медалью "За укрепление боевого содружества".Награды из рук заместителя главы Минобороны также получили операторы:Медалью "Константин Симонов" удостоили продюсера новостной редакции "России 24" Дмитрия Евдокимова, операторов телеканалов "ТВ Центр" Николая Карбанова и "Звезда" Андрея Подгорнова. Награждение приурочено ко Дню российской печати, который отмечался 13 января. Панков поздравил журналистов и поблагодарил их за проделанную работу и объективность. По его словам, от таланта, объективности, беспристрастности, мужества и самоотверженной преданности профессии зависит то, как общество воспринимает происходящее.Заместитель министра обороны выразил благодарность корреспондентам за рубежом, которые правдиво, точно и очень аккуратно показывают работу военного ведомства. Он также пожелал журналистам продолжать работу с той же активностью, желанием и талантом.
https://ria.ru/20230113/premii-1844627481.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), миа "россия сегодня", риа новости, николай панков
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Николай Панков
21:09 19.01.2023 (обновлено: 21:27 19.01.2023)
 
Минобороны наградило фотокорреспондента "России сегодня" Питалева

Минобороны наградило фотокорреспондента "России сегодня" Питалева за объективность

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкСпециальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министерство обороны наградило фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Илью Питалева ведомственной медалью "За укрепление боевого содружества".

"Статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков наградил журналистов, освещающих деятельность Вооруженных сил", — сообщили в военном ведомстве.

Награды из рук заместителя главы Минобороны также получили операторы:
  • Первого канала Сергей Кузнецов и Никита Севастьянов;
  • "России 1" Станислав Еловский;
  • РЕН ТВ Андрей Макаренко;
  • RT Александр Жуков.
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Собянин вручил премии Москвы журналистам РИА Новости
Медалью "Константин Симонов" удостоили продюсера новостной редакции "России 24" Дмитрия Евдокимова, операторов телеканалов "ТВ Центр" Николая Карбанова и "Звезда" Андрея Подгорнова.
Награждение приурочено ко Дню российской печати, который отмечался 13 января. Панков поздравил журналистов и поблагодарил их за проделанную работу и объективность. По его словам, от таланта, объективности, беспристрастности, мужества и самоотверженной преданности профессии зависит то, как общество воспринимает происходящее.

"Именно вам приходится быть в гуще главных событий специальной военной операции, бок о бок с нашими военнослужащими. Профессионально освещать самые важные и сложные темы, волнующие наше общество. Все это — ваша повседневная работа, в которой личная ответственность за полноту, объективность информации — главная составляющая вашей профессии", — подчеркнул Панков.

Заместитель министра обороны выразил благодарность корреспондентам за рубежом, которые правдиво, точно и очень аккуратно показывают работу военного ведомства. Он также пожелал журналистам продолжать работу с той же активностью, желанием и талантом.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)МИА "Россия сегодня"РИА НовостиНиколай Панков
 
 
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