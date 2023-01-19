https://ria.ru/20230119/pitalev-1846114550.html

Минобороны наградило фотокорреспондента "России сегодня" Питалева

Минобороны наградило фотокорреспондента "России сегодня" Питалева - РИА Новости, 19.01.2023

Минобороны наградило фотокорреспондента "России сегодня" Питалева

Министерство обороны наградило фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Илью Питалева ведомственной медалью "За укрепление боевого содружества". РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T21:09

2023-01-19T21:09

2023-01-19T21:27

министерство обороны рф (минобороны рф)

миа "россия сегодня"

риа новости

николай панков

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министерство обороны наградило фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Илью Питалева ведомственной медалью "За укрепление боевого содружества".Награды из рук заместителя главы Минобороны также получили операторы:Медалью "Константин Симонов" удостоили продюсера новостной редакции "России 24" Дмитрия Евдокимова, операторов телеканалов "ТВ Центр" Николая Карбанова и "Звезда" Андрея Подгорнова. Награждение приурочено ко Дню российской печати, который отмечался 13 января. Панков поздравил журналистов и поблагодарил их за проделанную работу и объективность. По его словам, от таланта, объективности, беспристрастности, мужества и самоотверженной преданности профессии зависит то, как общество воспринимает происходящее.Заместитель министра обороны выразил благодарность корреспондентам за рубежом, которые правдиво, точно и очень аккуратно показывают работу военного ведомства. Он также пожелал журналистам продолжать работу с той же активностью, желанием и талантом.

https://ria.ru/20230113/premii-1844627481.html

https://ria.ru/20230113/zhurnalisty-1844644128.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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министерство обороны рф (минобороны рф), миа "россия сегодня", риа новости, николай панков