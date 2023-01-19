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Песков не увидел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной - РИА Новости, 19.01.2023
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Песков не увидел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной
Песков не увидел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной - РИА Новости, 19.01.2023
Песков не увидел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел в словах замруководителя Совбеза Дмитрия Медведева противоречий с российской ядерной доктриной. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:37
2023-01-19T19:11
политика
дмитрий песков
дмитрий медведев
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
йенс столтенберг
украина
нато
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел в словах замруководителя Совбеза Дмитрия Медведева противоречий с российской ядерной доктриной.На фоне обсуждения странами — членами НАТО передачи Киеву нового тяжелого вооружения Медведев подчеркнул, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной.Представитель Кремля добавил, что слова замруководителя Совбеза не значат, что Россия готова к применению ядерного оружия или изменению доктрины.Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне выразил надежду участники встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на пятницу, примут решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html
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политика, дмитрий песков, дмитрий медведев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), йенс столтенберг, украина, нато, россия, киев
Политика, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Россия, Киев
12:37 19.01.2023 (обновлено: 19:11 19.01.2023)
 
Песков не увидел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной

Песков заявил, что в словах Медведева нет противоречий с российской ядерной доктриной

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел в словах замруководителя Совбеза Дмитрия Медведева противоречий с российской ядерной доктриной.
На фоне обсуждения странами — членами НАТО передачи Киеву нового тяжелого вооружения Медведев подчеркнул, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной.

"Это (высказывание. Прим. ред.) идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину. Никаких противоречий там нет", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что слова замруководителя Совбеза не значат, что Россия готова к применению ядерного оружия или изменению доктрины.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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