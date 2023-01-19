https://ria.ru/20230119/peskov-1845932293.html
Песков не увидел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной
Песков не увидел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной - РИА Новости, 19.01.2023
Песков не увидел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел в словах замруководителя Совбеза Дмитрия Медведева противоречий с российской ядерной доктриной. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:37
2023-01-19T12:37
2023-01-19T19:11
политика
дмитрий песков
дмитрий медведев
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
йенс столтенберг
украина
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел в словах замруководителя Совбеза Дмитрия Медведева противоречий с российской ядерной доктриной.На фоне обсуждения странами — членами НАТО передачи Киеву нового тяжелого вооружения Медведев подчеркнул, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной.Представитель Кремля добавил, что слова замруководителя Совбеза не значат, что Россия готова к применению ядерного оружия или изменению доктрины.Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне выразил надежду участники встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на пятницу, примут решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html
https://ria.ru/20230110/schit-1843871375.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c29cee197dd08445d6350193a9ed32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, дмитрий медведев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), йенс столтенберг, украина, нато, россия, киев
Политика, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Россия, Киев
12:37 19.01.2023 (обновлено: 19:11 19.01.2023)
Песков не увидел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной
Песков заявил, что в словах Медведева нет противоречий с российской ядерной доктриной