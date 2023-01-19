https://ria.ru/20230119/peskov-1845932293.html

Песков не увидел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной

Песков не увидел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной - РИА Новости, 19.01.2023

Песков не увидел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел в словах замруководителя Совбеза Дмитрия Медведева противоречий с российской ядерной доктриной. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:37

2023-01-19T12:37

2023-01-19T19:11

политика

дмитрий песков

дмитрий медведев

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

йенс столтенберг

украина

нато

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел в словах замруководителя Совбеза Дмитрия Медведева противоречий с российской ядерной доктриной.На фоне обсуждения странами — членами НАТО передачи Киеву нового тяжелого вооружения Медведев подчеркнул, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной.Представитель Кремля добавил, что слова замруководителя Совбеза не значат, что Россия готова к применению ядерного оружия или изменению доктрины.Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне выразил надежду участники встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на пятницу, примут решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html

https://ria.ru/20230110/schit-1843871375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, дмитрий песков, дмитрий медведев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), йенс столтенберг, украина, нато, россия, киев