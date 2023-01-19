https://ria.ru/20230119/pensii-1845985166.html

Госдума отклонила инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума отклонила инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 19.01.2023

Госдума отклонила инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума РФ на пленарном заседании в четверг отклонила инициативы, которые предполагали индексацию пенсий работающих пенсионеров. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:05

2023-01-19T15:05

2023-01-19T15:05

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россия

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пенсия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в четверг отклонила инициативы, которые предполагали индексацию пенсий работающих пенсионеров. Так, была отклонена инициатива ЛДПР, внесенная в Госдуму в 2021 году. Законопроект предполагал возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, палата отклонила проект члена комитета Госдумы по бюджету Оксаны Дмитриевой об индексации пенсий по старости работающим пенсионерам за период 2016-2022 годов. Индексация для этой категории пенсионеров в этот период не проводилась. Также Госдума отклонила аналогичный законопроект, внесенный КПРФ. Правительство не поддержало данные инициативы, так как принятие законов потребует дополнительных расходов за счет средств бюджета, при этом в законопроектах не определены источники и порядок исполнения расходных обязательств. Верховный совет республики Хакасия в 2021 году также внес в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить положения, в соответствии с которыми начиная с 2016 года работающим пенсионерам не осуществлялась индексация страховой пенсии. Инициатива также была отклонена. Кроме того, Госдума отклонила законопроект Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, которым предусмотрено возобновление выплаты сумм индексации пенсий работающим пенсионерам в 2022 году.

https://ria.ru/20230102/pensionery-1842780563.html

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Кирилл Волков

общество, россия, госдума рф, пенсионеры, пенсия