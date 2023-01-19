Рейтинг@Mail.ru
Госдума отклонила инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/pensii-1845985166.html
Госдума отклонила инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам
Госдума отклонила инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 19.01.2023
Госдума отклонила инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам
Госдума РФ на пленарном заседании в четверг отклонила инициативы, которые предполагали индексацию пенсий работающих пенсионеров. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:05
2023-01-19T15:05
общество
россия
госдума рф
пенсионеры
пенсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763639709_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_fb310cccbb78f5bc6ffedd8d7f595000.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в четверг отклонила инициативы, которые предполагали индексацию пенсий работающих пенсионеров. Так, была отклонена инициатива ЛДПР, внесенная в Госдуму в 2021 году. Законопроект предполагал возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, палата отклонила проект члена комитета Госдумы по бюджету Оксаны Дмитриевой об индексации пенсий по старости работающим пенсионерам за период 2016-2022 годов. Индексация для этой категории пенсионеров в этот период не проводилась. Также Госдума отклонила аналогичный законопроект, внесенный КПРФ. Правительство не поддержало данные инициативы, так как принятие законов потребует дополнительных расходов за счет средств бюджета, при этом в законопроектах не определены источники и порядок исполнения расходных обязательств. Верховный совет республики Хакасия в 2021 году также внес в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить положения, в соответствии с которыми начиная с 2016 года работающим пенсионерам не осуществлялась индексация страховой пенсии. Инициатива также была отклонена. Кроме того, Госдума отклонила законопроект Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, которым предусмотрено возобновление выплаты сумм индексации пенсий работающим пенсионерам в 2022 году.
https://ria.ru/20230102/pensionery-1842780563.html
https://ria.ru/20221213/pensiya-1838209140.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763639709_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_49ebe7ad21b4ea06534f4fe8c6f06c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, пенсионеры, пенсия
Общество, Россия, Госдума РФ, Пенсионеры, Пенсия
15:05 19.01.2023
 
Госдума отклонила инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума отклонила инициативы, предполагавшие индексацию пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМужчина сидит на скамейке напротив здания Государственной Думы РФ
Мужчина сидит на скамейке напротив здания Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мужчина сидит на скамейке напротив здания Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в четверг отклонила инициативы, которые предполагали индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Так, была отклонена инициатива ЛДПР, внесенная в Госдуму в 2021 году. Законопроект предполагал возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, палата отклонила проект члена комитета Госдумы по бюджету Оксаны Дмитриевой об индексации пенсий по старости работающим пенсионерам за период 2016-2022 годов. Индексация для этой категории пенсионеров в этот период не проводилась. Также Госдума отклонила аналогичный законопроект, внесенный КПРФ.
Информационный стенд в отделении Пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 03:18
Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году
Правительство не поддержало данные инициативы, так как принятие законов потребует дополнительных расходов за счет средств бюджета, при этом в законопроектах не определены источники и порядок исполнения расходных обязательств.
Верховный совет республики Хакасия в 2021 году также внес в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить положения, в соответствии с которыми начиная с 2016 года работающим пенсионерам не осуществлялась индексация страховой пенсии. Инициатива также была отклонена.
Кроме того, Госдума отклонила законопроект Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, которым предусмотрено возобновление выплаты сумм индексации пенсий работающим пенсионерам в 2022 году.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 01:11
Юрист раскрыл, что будет, если вовремя не выйти на пенсию
 
ОбществоРоссияГосдума РФПенсионерыПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала