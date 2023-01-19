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Новый глава Минобороны Германии назвал конфликт на Украине шансом для НАТО - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/nato-1845990139.html
Новый глава Минобороны Германии назвал конфликт на Украине шансом для НАТО
Новый глава Минобороны Германии назвал конфликт на Украине шансом для НАТО - РИА Новости, 19.01.2023
Новый глава Минобороны Германии назвал конфликт на Украине шансом для НАТО
Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином назвал конфликт на Украине "шансом" для... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:19
2023-01-19T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
ллойд остин
владимир путин
сергей лавров
германия
россия
украина
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином назвал конфликт на Украине "шансом" для НАТО показать себя. "Мы обсудили очень много тем... Прежде всего вопрос продолжающейся поддержки Украины", - сказал он, подчеркнув важность действовать сообща и отметив, что США во всех военных вопросах являются важнейшим партнёром Германии. По мнению Писториуса, конфликт на Украине "дал шанс НАТО показать себя тем, чем оно является – стабильным объединением, способным реагировать и действовать", и что фундаментом Североатлантического альянса является совместная стратегия и общая ответственность. Министр не упомянул танки, перечисляя согласованную с партнёрами военную помощь Украине, однако пообещал и в будущем поддерживать Украину военными поставками. "Германия и США плечом к плечу стоят в своих действиях и конкретных вопросах, как бронетранспортёры, ПВО Patriot или же РСЗО. Немецкие системы зарекомендовали себя на Украине - гаубицы Panzerhaubitze, (СЗУ) Gepard и сверхсовременные системы (ПВО) IRIS-T", - сообщил Писториус. Выступление политика транслировалось на немецком телевидении. Параллельно с пресс-конференцией министра обороны Писториуса шли дебаты в бундестаге о поставках Киеву танков. В четверг новый глава минобороны Германии Борис Писториус дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность. По данным немецкой газеты Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. По его словам, они нанесли ущерб экономике страны и укрепили российские позиции. Также Писториус был членом Германо-российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с Советом Федерации РФ. По информации нижнесаксонских СМИ, он изучал русский язык. Он подверг резкой критике российскую спецоперацию на Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html
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в мире, ллойд остин, владимир путин, сергей лавров, германия, россия, украина, нато, welt, евросоюз, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ллойд Остин, Владимир Путин, Сергей Лавров, Германия, Россия, Украина, НАТО, Welt, Евросоюз, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
15:19 19.01.2023
 
Новый глава Минобороны Германии назвал конфликт на Украине шансом для НАТО

Глава Минобороны ФРГ Писториус назвал конфликт на Украине шансом для НАТО показать себя

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином назвал конфликт на Украине "шансом" для НАТО показать себя.
"Мы обсудили очень много тем... Прежде всего вопрос продолжающейся поддержки Украины", - сказал он, подчеркнув важность действовать сообща и отметив, что США во всех военных вопросах являются важнейшим партнёром Германии.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:00
Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией
По мнению Писториуса, конфликт на Украине "дал шанс НАТО показать себя тем, чем оно является – стабильным объединением, способным реагировать и действовать", и что фундаментом Североатлантического альянса является совместная стратегия и общая ответственность.
Министр не упомянул танки, перечисляя согласованную с партнёрами военную помощь Украине, однако пообещал и в будущем поддерживать Украину военными поставками. "Германия и США плечом к плечу стоят в своих действиях и конкретных вопросах, как бронетранспортёры, ПВО Patriot или же РСЗО. Немецкие системы зарекомендовали себя на Украине - гаубицы Panzerhaubitze, (СЗУ) Gepard и сверхсовременные системы (ПВО) IRIS-T", - сообщил Писториус. Выступление политика транслировалось на немецком телевидении. Параллельно с пресс-конференцией министра обороны Писториуса шли дебаты в бундестаге о поставках Киеву танков.
Французский колесный танк AMX-10 RC - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 08:00
Европа идет воевать с Россией
В четверг новый глава минобороны Германии Борис Писториус дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность.
По данным немецкой газеты Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. По его словам, они нанесли ущерб экономике страны и укрепили российские позиции. Также Писториус был членом Германо-российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с Советом Федерации РФ. По информации нижнесаксонских СМИ, он изучал русский язык. Он подверг резкой критике российскую спецоперацию на Украине.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛлойд ОстинВладимир ПутинСергей ЛавровГерманияРоссияУкраинаНАТОWeltЕвросоюзПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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