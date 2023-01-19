https://ria.ru/20230119/mks-1845965774.html
Crew Dragon с россиянином Федяевым полетит к МКС после "Союза МС-23"
Crew Dragon с россиянином Федяевым полетит к МКС после "Союза МС-23" - РИА Новости, 19.01.2023
Crew Dragon с россиянином Федяевым полетит к МКС после "Союза МС-23"
Следующий американский корабль Crew Dragon отправится с экипажем, в составе которого будет один россиянин, к МКС после того, как к станции прилетит в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:10
2023-01-19T14:10
2023-01-19T14:32
космос - риа наука
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наса
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следующий американский корабль Crew Dragon отправится с экипажем, в составе которого будет один россиянин, к МКС после того, как к станции прилетит в беспилотном режиме "Союз МС-23", сообщил "Роскосмос". "Объявлена дата старта миссии Crew-6! В составе экипажа наш космонавт Андрей Федяев. По информации NASA, он отправится на МКС на корабле Crew Dragon не ранее 26 февраля 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас Федяев проходит предполетную подготовку в США вместе с астронавтами НАСА Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом, а также астронавтом ОАЭ Султаном аль-Нейади. Полёт станет третьим по программе перекрестных полётов "Роскосмоса" и НАСА. Пуск ракеты Falcon-9 запланирован из космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. Ранее "Роскосмос" сообщил, что 20 февраля к МКС отправится "Союз МС-23", полет которого изначально был запланирован на 16 марта. Он полетит в беспилотном режиме, чтобы забрать со станции экипаж "Союза МС-22" - Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио. Их корабль с неисправной системой охлаждения было решено возвращать без экипажа из соображений безопасности.
https://ria.ru/20230111/soyuz-1844176252.html
https://ria.ru/20230111/nasa-1844191385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сша, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Космос - РИА Наука, США, НАСА, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
14:10 19.01.2023 (обновлено: 14:32 19.01.2023)
Crew Dragon с россиянином Федяевым полетит к МКС после "Союза МС-23"
"Роскосмос": Crew Dragon c россиянином Федяевым отправится к МКС не ранее 26 февраля