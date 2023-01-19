Рейтинг@Mail.ru
Crew Dragon с россиянином Федяевым полетит к МКС после "Союза МС-23" - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/mks-1845965774.html
Crew Dragon с россиянином Федяевым полетит к МКС после "Союза МС-23"
Crew Dragon с россиянином Федяевым полетит к МКС после "Союза МС-23" - РИА Новости, 19.01.2023
Crew Dragon с россиянином Федяевым полетит к МКС после "Союза МС-23"
Следующий американский корабль Crew Dragon отправится с экипажем, в составе которого будет один россиянин, к МКС после того, как к станции прилетит в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:10
2023-01-19T14:32
космос - риа наука
сша
наса
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782591773_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1fbf7f4e94e2fb54addd2d706291836f.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следующий американский корабль Crew Dragon отправится с экипажем, в составе которого будет один россиянин, к МКС после того, как к станции прилетит в беспилотном режиме "Союз МС-23", сообщил "Роскосмос". "Объявлена дата старта миссии Crew-6! В составе экипажа наш космонавт Андрей Федяев. По информации NASA, он отправится на МКС на корабле Crew Dragon не ранее 26 февраля 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас Федяев проходит предполетную подготовку в США вместе с астронавтами НАСА Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом, а также астронавтом ОАЭ Султаном аль-Нейади. Полёт станет третьим по программе перекрестных полётов "Роскосмоса" и НАСА. Пуск ракеты Falcon-9 запланирован из космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. Ранее "Роскосмос" сообщил, что 20 февраля к МКС отправится "Союз МС-23", полет которого изначально был запланирован на 16 марта. Он полетит в беспилотном режиме, чтобы забрать со станции экипаж "Союза МС-22" - Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио. Их корабль с неисправной системой охлаждения было решено возвращать без экипажа из соображений безопасности.
https://ria.ru/20230111/soyuz-1844176252.html
https://ria.ru/20230111/nasa-1844191385.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782591773_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6cc68ba47da69e045b95718e4772c85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, сша, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Космос - РИА Наука, США, НАСА, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
14:10 19.01.2023 (обновлено: 14:32 19.01.2023)
 
Crew Dragon с россиянином Федяевым полетит к МКС после "Союза МС-23"

"Роскосмос": Crew Dragon c россиянином Федяевым отправится к МКС не ранее 26 февраля

© AP Photo / Chris O'MearaСтарт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Chris O'Meara
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следующий американский корабль Crew Dragon отправится с экипажем, в составе которого будет один россиянин, к МКС после того, как к станции прилетит в беспилотном режиме "Союз МС-23", сообщил "Роскосмос".
"Объявлена дата старта миссии Crew-6! В составе экипажа наш космонавт Андрей Федяев. По информации NASA, он отправится на МКС на корабле Crew Dragon не ранее 26 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
11 января, 17:36Наука
"Нам нужны такие аварии": как спасут космонавтов из "Союза" с пробоиной
Отмечается, что сейчас Федяев проходит предполетную подготовку в США вместе с астронавтами НАСА Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом, а также астронавтом ОАЭ Султаном аль-Нейади. Полёт станет третьим по программе перекрестных полётов "Роскосмоса" и НАСА.
Пуск ракеты Falcon-9 запланирован из космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что 20 февраля к МКС отправится "Союз МС-23", полет которого изначально был запланирован на 16 марта. Он полетит в беспилотном режиме, чтобы забрать со станции экипаж "Союза МС-22" - Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио. Их корабль с неисправной системой охлаждения было решено возвращать без экипажа из соображений безопасности.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 17:14Наука
В НАСА согласились с выводами "Роскосмоса" об аварии на "Союзе"
 
Космос - РИА НаукаСШАНАСАРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала