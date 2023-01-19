https://ria.ru/20230119/mks-1845965774.html

Crew Dragon с россиянином Федяевым полетит к МКС после "Союза МС-23"

Crew Dragon с россиянином Федяевым полетит к МКС после "Союза МС-23" - РИА Новости, 19.01.2023

Crew Dragon с россиянином Федяевым полетит к МКС после "Союза МС-23"

Следующий американский корабль Crew Dragon отправится с экипажем, в составе которого будет один россиянин, к МКС после того, как к станции прилетит в... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:10

2023-01-19T14:10

2023-01-19T14:32

космос - риа наука

сша

наса

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следующий американский корабль Crew Dragon отправится с экипажем, в составе которого будет один россиянин, к МКС после того, как к станции прилетит в беспилотном режиме "Союз МС-23", сообщил "Роскосмос". "Объявлена дата старта миссии Crew-6! В составе экипажа наш космонавт Андрей Федяев. По информации NASA, он отправится на МКС на корабле Crew Dragon не ранее 26 февраля 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас Федяев проходит предполетную подготовку в США вместе с астронавтами НАСА Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом, а также астронавтом ОАЭ Султаном аль-Нейади. Полёт станет третьим по программе перекрестных полётов "Роскосмоса" и НАСА. Пуск ракеты Falcon-9 запланирован из космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. Ранее "Роскосмос" сообщил, что 20 февраля к МКС отправится "Союз МС-23", полет которого изначально был запланирован на 16 марта. Он полетит в беспилотном режиме, чтобы забрать со станции экипаж "Союза МС-22" - Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио. Их корабль с неисправной системой охлаждения было решено возвращать без экипажа из соображений безопасности.

https://ria.ru/20230111/soyuz-1844176252.html

https://ria.ru/20230111/nasa-1844191385.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, сша, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex