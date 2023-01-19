https://ria.ru/20230119/metan-1845764593.html

Дешевое топливо или угроза человечеству? Что такое гидрат метана

Дешевое топливо или угроза человечеству? Что такое гидрат метана - РИА Новости, 19.01.2023

Дешевое топливо или угроза человечеству? Что такое гидрат метана

Гидрат метана — замороженный газ, визуально похожий на обычный лед. Благодаря уникальной структуре, один его кубометр содержит в себе порядка 160 кубометров природного газа. Почему этот потенциально дешевый вид топлива все еще массово не добывают? И насколько реальна угроза "метановой бомбы", которая может уничтожить большую часть жизни на Земле.

2023-01-19T12:00

2023-01-19T12:00

2023-01-19T12:02

мы все умрём. но это не точно

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Дешевое топливо или угроза человечеству? Что такое гидраты метана Гидрат метана — замороженный газ, визуально похожий на обычный лед. Благодаря уникальной структуре, один его кубометр содержит в себе порядка 160 кубометров природного газа. Почему этот потенциально дешевый вид топлива все еще массово не добывают? И насколько реальна угроза "метановой бомбы", которая может уничтожить большую часть жизни на Земле. audio/mpeg

Дешевое топливо или угроза человечеству? Что такое гидраты метана Гидрат метана — замороженный газ, визуально похожий на обычный лед. Благодаря уникальной структуре, один его кубометр содержит в себе порядка 160 кубометров природного газа. Почему этот потенциально дешевый вид топлива все еще массово не добывают? И насколько реальна угроза "метановой бомбы", которая может уничтожить большую часть жизни на Земле. audio/mpeg

О технологических сложностях извлечения метана и перспективах применения газогидратных технологий рассказал кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Центра науки и технологий добычи углеводородов Сколтеха Борис Буханов.О мифах и проблемах нефтегазовой отрасли мы рассказывали в эпизоде "Энергетическая "магия": как получить экологичный водород прямо в скважине".Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперт эпизода Борис БухановЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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