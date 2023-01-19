https://ria.ru/20230119/metan-1845764593.html
Дешевое топливо или угроза человечеству? Что такое гидрат метана
Дешевое топливо или угроза человечеству? Что такое гидрат метана - РИА Новости, 19.01.2023
Дешевое топливо или угроза человечеству? Что такое гидрат метана
Гидрат метана — замороженный газ, визуально похожий на обычный лед. Благодаря уникальной структуре, один его кубометр содержит в себе порядка 160 кубометров природного газа. Почему этот потенциально дешевый вид топлива все еще массово не добывают? И насколько реальна угроза "метановой бомбы", которая может уничтожить большую часть жизни на Земле.
2023-01-19T12:00
2023-01-19T12:00
2023-01-19T12:02
мы все умрём. но это не точно
подкаст
технологии
сколковский институт науки и технологий
природный газ
арктика
энергетика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845764177_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_b97ae66139a5f0031bbea76bd3058bce.jpg
Дешевое топливо или угроза человечеству? Что такое гидраты метана
Гидрат метана — замороженный газ, визуально похожий на обычный лед. Благодаря уникальной структуре, один его кубометр содержит в себе порядка 160 кубометров природного газа. Почему этот потенциально дешевый вид топлива все еще массово не добывают? И насколько реальна угроза "метановой бомбы", которая может уничтожить большую часть жизни на Земле.
audio/mpeg
Дешевое топливо или угроза человечеству? Что такое гидраты метана
Гидрат метана — замороженный газ, визуально похожий на обычный лед. Благодаря уникальной структуре, один его кубометр содержит в себе порядка 160 кубометров природного газа. Почему этот потенциально дешевый вид топлива все еще массово не добывают? И насколько реальна угроза "метановой бомбы", которая может уничтожить большую часть жизни на Земле.
audio/mpeg
О технологических сложностях извлечения метана и перспективах применения газогидратных технологий рассказал кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Центра науки и технологий добычи углеводородов Сколтеха Борис Буханов.О мифах и проблемах нефтегазовой отрасли мы рассказывали в эпизоде "Энергетическая "магия": как получить экологичный водород прямо в скважине".Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперт эпизода Борис БухановЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845764177_77:0:524:335_1920x0_80_0_0_17ebeaea9e728653546ce1bda5f3d6c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, технологии, сколковский институт науки и технологий, природный газ, арктика, энергетика, экономика, химия, добыча, физика, геология, наука, университетская наука, наука в университете, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Технологии, Сколковский институт науки и технологий, Природный газ, Арктика, Энергетика, Экономика, Химия, добыча, Физика, геология, Наука, Университетская наука, Наука в университете
12:00 19.01.2023 (обновлено: 12:02 19.01.2023)
Дешевое топливо или угроза человечеству? Что такое гидрат метана
Гидрат метана — замороженный газ, визуально похожий на обычный лед. Благодаря уникальной структуре, один его кубометр содержит в себе порядка 160 кубометров природного газа. Почему этот потенциально дешевый вид топлива все еще массово не добывают? И насколько реальна угроза "метановой бомбы", которая может уничтожить большую часть жизни на Земле.