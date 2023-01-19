https://ria.ru/20230119/kurorty-1845815181.html

Названы самые дешевые горнолыжные курорты России

Названы самые дешевые горнолыжные курорты России - РИА Новости, 19.01.2023

Названы самые дешевые горнолыжные курорты России

Этой зимой туристы тратят на проживание на горнолыжных курортах в среднем 29 100 рублей при длительности бронирований в четверо cуток, сообщает Суточно.ру. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T06:02

2023-01-19T06:02

2023-01-19T06:02

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Этой зимой туристы тратят на проживание на горнолыжных курортах в среднем 29 100 рублей при длительности бронирований в четверо cуток, сообщает Суточно.ру.Как уточнили аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха, за год расходы увеличились на 52 процента.Самые большие траты у отдыхающих в Эстосадке на Красной Поляне – в среднем они платят за жилье 35 900 рублей (+23 процента к прошлому году) и проводят на курорте пять суток. Столько же стоит жилье и на Архызе, но сюда туристы едут на меньший срок, на четверо суток, и расходуют на аренду 33 600 рублей (+44 процента). Также в тройку курортов, где райдеры тратят больше всего, входит Шерегеш (32 500 рублей, +50 процентов к прошлому году). Средняя продолжительность бронирований тут – пять суток."Самым дорогим стал в этом году элитный курорт Курово в Сорочанах Московской области. Средняя стоимость аренды здесь составила 15 тысяч рублей. Но в целом, если поискать, тут можно найти и сравнительно недорогие варианты за 5000-6000 рублей в сутки", – рассказывает Юрий Кузнецов, владелец и генеральный директор Суточно.ру.Меньше всего горнолыжники тратят на аренду в Губахе – 10 300 рублей за всю поездку, Хвалынске – 11 000 рублей, Белокурихе – 12 300 рублей, Байкальске – 13 100 рублей, Белорецке (ГЛЦ Мраткино) – 13 200 рублей, Манжероке – 14 200 рублей, Южно-Сахалинске – 18 500 рублей.Также в число самых популярных курортов этой зимы вошли Кировск, Домбай, Терскол на Эльбрусе, Абзаково. Но здесь расходы на аренду у туристов за поездку уже составляют 20-25 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230104/zabavy-1840322217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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