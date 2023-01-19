https://ria.ru/20230119/kurkova-1845999602.html
Любимова назвала Куркову примером мастерства для журналистов
Любимова назвала Куркову примером мастерства для журналистов - РИА Новости, 19.01.2023
Любимова назвала Куркову примером мастерства для журналистов
Бэлла Куркова внесла значимый вклад в развитие журналистики в России, она подавала коллегам пример мастерства, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:14
2023-01-19T16:14
2023-01-19T16:14
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бэлла Куркова внесла значимый вклад в развитие журналистики в России, она подавала коллегам пример мастерства, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. "С прискорбьем узнала об уходе из жизни известной журналистки, заслуженного работника культуры РСФСР Бэллы Алексеевны Курковой. Богатый опыт, эрудиция и преданность профессии снискали ей широкую известность в профессиональном сообществе", — сказала Любимова, слова которой приводятся в правительственной телеграмме. Министр выразила соболезнования родным и близким Бэллы Алексеевны. Советская и российская журналистка Бэлла Куркова, посвятившая часть жизни ВГТРК, а также занимавшая должность директора петербургской дирекции канала "Культура", скончалась в ночь на четверг в больнице в Санкт-Петербурге. Куркову похоронят 23 января на Смоленском кладбище, отпевание пройдет в Преображенском храме. Бэлла Куркова родилась в 1935 году, в 1959 году окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Корреспондентом начала работать в детской газете "Ленинские искры", позже перешла на телевидение. Часть жизни она посвятила ВГТРК: в 1991 году была директором Ленинградской дирекции ВГТРК, в 2000 году занимала должность директора петербургской дирекции канала "Культура", а позже получила должность заместителя главного редактора по работе с городом Санкт-Петербургом главной редакции телеканала.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, ольга любимова, россия, санкт-петербург, рсфср, вгтрк, журналистика, журналист, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Россия, Санкт-Петербург, РСФСР, ВГТРК, журналистика, Журналист, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Любимова назвала Куркову примером мастерства для журналистов
Любимова: Бэлла Куркова внесла значимый вклад в развитие журналистики
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бэлла Куркова внесла значимый вклад в развитие журналистики в России, она подавала коллегам пример мастерства, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"С прискорбьем узнала об уходе из жизни известной журналистки, заслуженного работника культуры РСФСР Бэллы Алексеевны Курковой. Богатый опыт, эрудиция и преданность профессии снискали ей широкую известность в профессиональном сообществе", — сказала Любимова, слова которой приводятся в правительственной телеграмме.
Министр выразила соболезнования родным и близким Бэллы Алексеевны.
Советская и российская журналистка Бэлла Куркова, посвятившая часть жизни ВГТРК, а также занимавшая должность директора петербургской дирекции канала "Культура", скончалась
в ночь на четверг в больнице в Санкт-Петербурге. Куркову похоронят 23 января на Смоленском кладбище, отпевание пройдет в Преображенском храме.
Бэлла Куркова родилась в 1935 году, в 1959 году окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Корреспондентом начала работать в детской газете "Ленинские искры", позже перешла на телевидение. Часть жизни она посвятила ВГТРК: в 1991 году была директором Ленинградской дирекции ВГТРК, в 2000 году занимала должность директора петербургской дирекции канала "Культура", а позже получила должность заместителя главного редактора по работе с городом Санкт-Петербургом главной редакции телеканала.