https://ria.ru/20230119/kurkova-1845999602.html

Любимова назвала Куркову примером мастерства для журналистов

Любимова назвала Куркову примером мастерства для журналистов - РИА Новости, 19.01.2023

Любимова назвала Куркову примером мастерства для журналистов

Бэлла Куркова внесла значимый вклад в развитие журналистики в России, она подавала коллегам пример мастерства, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:14

2023-01-19T16:14

2023-01-19T16:14

культура

новости культуры

ольга любимова

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бэлла Куркова внесла значимый вклад в развитие журналистики в России, она подавала коллегам пример мастерства, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. "С прискорбьем узнала об уходе из жизни известной журналистки, заслуженного работника культуры РСФСР Бэллы Алексеевны Курковой. Богатый опыт, эрудиция и преданность профессии снискали ей широкую известность в профессиональном сообществе", — сказала Любимова, слова которой приводятся в правительственной телеграмме. Министр выразила соболезнования родным и близким Бэллы Алексеевны. Советская и российская журналистка Бэлла Куркова, посвятившая часть жизни ВГТРК, а также занимавшая должность директора петербургской дирекции канала "Культура", скончалась в ночь на четверг в больнице в Санкт-Петербурге. Куркову похоронят 23 января на Смоленском кладбище, отпевание пройдет в Преображенском храме. Бэлла Куркова родилась в 1935 году, в 1959 году окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Корреспондентом начала работать в детской газете "Ленинские искры", позже перешла на телевидение. Часть жизни она посвятила ВГТРК: в 1991 году была директором Ленинградской дирекции ВГТРК, в 2000 году занимала должность директора петербургской дирекции канала "Культура", а позже получила должность заместителя главного редактора по работе с городом Санкт-Петербургом главной редакции телеканала.

https://ria.ru/20230119/dostal-1845920575.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, россия, санкт-петербург, рсфср, вгтрк, журналистика, журналист, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)