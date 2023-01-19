https://ria.ru/20230119/kurkova-1845898244.html

Умерла журналистка Бэлла Куркова

Умерла журналистка Бэлла Куркова - РИА Новости, 19.01.2023

Умерла журналистка Бэлла Куркова

Советская и российская журналистка Бэлла Куркова скончалась в возрасте 87 лет, сообщил РИА Новости заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:58

2023-01-19T10:58

2023-01-19T12:37

санкт-петербург

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Советская и российская журналистка Бэлла Куркова скончалась в возрасте 87 лет, сообщил РИА Новости заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович. По словам Ефимовича, похороны и прощание пройдут в субботу, однако точной информации о месте и времени пока нет. Бэлла Куркова родилась в 1935 году. В 1959-м она окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Корреспондентом начала работать в детской газете "Ленинские искры", позже перешла на телевидение, была ведущей популярной передачи "Пятое колесо". В 1991 году стала директором Ленинградской дирекции ВГТРК, а в 2000-м заняла должность директора петербургской дирекции канала "Культура". Куркова получила звание заслуженного работника культуры РСФСР в 1985 году, а также была награждена орденом Дружбы и орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. Кроме того, она отмечена благодарностью президента России и премией правительства в области СМИ.

https://ria.ru/20220825/telekanal-1811538210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, происшествия, вгтрк, новости культуры