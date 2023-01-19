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Умерла журналистка Бэлла Куркова - РИА Новости, 19.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230119/kurkova-1845898244.html
Умерла журналистка Бэлла Куркова
Умерла журналистка Бэлла Куркова - РИА Новости, 19.01.2023
Умерла журналистка Бэлла Куркова
Советская и российская журналистка Бэлла Куркова скончалась в возрасте 87 лет, сообщил РИА Новости заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:58
2023-01-19T12:37
санкт-петербург
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Советская и российская журналистка Бэлла Куркова скончалась в возрасте 87 лет, сообщил РИА Новости заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович. По словам Ефимовича, похороны и прощание пройдут в субботу, однако точной информации о месте и времени пока нет. Бэлла Куркова родилась в 1935 году. В 1959-м она окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Корреспондентом начала работать в детской газете "Ленинские искры", позже перешла на телевидение, была ведущей популярной передачи "Пятое колесо". В 1991 году стала директором Ленинградской дирекции ВГТРК, а в 2000-м заняла должность директора петербургской дирекции канала "Культура". Куркова получила звание заслуженного работника культуры РСФСР в 1985 году, а также была награждена орденом Дружбы и орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. Кроме того, она отмечена благодарностью президента России и премией правительства в области СМИ.
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санкт-петербург, происшествия, вгтрк, новости культуры
Санкт-Петербург, Происшествия, ВГТРК, Культура, Новости культуры
10:58 19.01.2023 (обновлено: 12:37 19.01.2023)
 
Умерла журналистка Бэлла Куркова

Журналистка Бэлла Куркова умерла в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни

© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в медиабанкБэлла Куркова
Бэлла Куркова - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Бэлла Куркова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Советская и российская журналистка Бэлла Куркова скончалась в возрасте 87 лет, сообщил РИА Новости заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович.

"Сегодня ночью Бэлла Алексеевна скончалась в Петербурге в больнице после тяжелой болезни", — рассказал он.

По словам Ефимовича, похороны и прощание пройдут в субботу, однако точной информации о месте и времени пока нет.
Бэлла Куркова родилась в 1935 году. В 1959-м она окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Корреспондентом начала работать в детской газете "Ленинские искры", позже перешла на телевидение, была ведущей популярной передачи "Пятое колесо".
В 1991 году стала директором Ленинградской дирекции ВГТРК, а в 2000-м заняла должность директора петербургской дирекции канала "Культура".
Куркова получила звание заслуженного работника культуры РСФСР в 1985 году, а также была награждена орденом Дружбы и орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. Кроме того, она отмечена благодарностью президента России и премией правительства в области СМИ.
Телеканал Культура - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа 2022, 03:04
Телеканал "Культура"
 
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