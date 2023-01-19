https://ria.ru/20230119/kurkova-1845976312.html

Журналистку Куркову похоронят в Петербурге

Журналистку Куркову похоронят в Петербурге - РИА Новости, 19.01.2023

Журналистку Куркову похоронят в Петербурге

Журналистку Бэллу Куркову похоронят 23 января на Смоленском кладбище, отпевание пройдет в Преображенском храме, сообщил РИА Новости заместитель руководителя... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:39

2023-01-19T14:39

2023-01-19T14:39

санкт-петербург

вгтрк

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Журналистку Бэллу Куркову похоронят 23 января на Смоленском кладбище, отпевание пройдет в Преображенском храме, сообщил РИА Новости заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович. Советская и российская журналистка Бэлла Куркова, посвятившая часть жизни ВГТРК, а также занимавшая должность директора петербургской дирекции канала "Культура", скончалась в ночь на четверг в больнице в Санкт-Петербурге. "Будет в понедельник в 12:00 дня отпевание в Преображенском храме Санкт-Петербурга. Потом похороны на Смоленском кладбище", - сказал Ефимович. Он отметил, что гражданской панихиды не будет. "Покойная не хотела устраивать никаких гражданских панихид, поэтому, исполняя ее волю, решили сделать просто отпевание в храме", - пояснил заместитель руководителя. Бэлла Куркова родилась в 1935 году, в 1959 году окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Корреспондентом начала работать в детской газете "Ленинские искры", позже перешла на телевидение. Часть жизни она посвятила ВГТРК: в 1991 году была директором Ленинградской дирекции ВГТРК, в 2000 году занимала должность директора петербургской дирекции канала "Культура", а позже получила должность заместителя главного редактора по работе с городом Санкт-Петербургом Главной редакции телеканала.

https://ria.ru/20230119/kurkova-1845955247.html

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Дарья Буймова

санкт-петербург, вгтрк, общество