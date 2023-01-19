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Зеленский заявил, что попытается вернуть Крым, если Запад поставит оружие - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/krym-1845926858.html
Зеленский заявил, что попытается вернуть Крым, если Запад поставит оружие
Зеленский заявил, что попытается вернуть Крым, если Запад поставит оружие - РИА Новости, 19.01.2023
Зеленский заявил, что попытается вернуть Крым, если Запад поставит оружие
Владимир Зеленский заявил, что, если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он предпримет попытку вернуть Крым. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:15
2023-01-19T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
республика крым
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что, если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он предпримет попытку вернуть Крым. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. "Это не намерение. Это наша земля, наша цель - деоккупировать все наши территории. Крым - это наша земля, территория. Это наше море и наши горы. Дайте нам тяжёлое вооружение, и мы вернём наше", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме, отвечая на вопрос, "действительно ли есть намерение освобождать Крым". Газета New York Times сообщила ранее со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для ударов по территории Крыма – угроза контролю России над полуостровом, по мнению Вашингтона, усилит позицию Украины в будущих переговорах. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230119/krym-1845894667.html
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
украина
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, республика крым, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Республика Крым, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:15 19.01.2023
 
Зеленский заявил, что попытается вернуть Крым, если Запад поставит оружие

Зеленский заявил, что попытается вернуть Крым, если получит от Запада тяжелое вооружение

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что, если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он предпримет попытку вернуть Крым.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
Симферополь - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
10:39
В Крыму предостерегли США и Киев от удара по полуострову
"Это не намерение. Это наша земля, наша цель - деоккупировать все наши территории. Крым - это наша земля, территория. Это наше море и наши горы. Дайте нам тяжёлое вооружение, и мы вернём наше", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме, отвечая на вопрос, "действительно ли есть намерение освобождать Крым".
Газета New York Times сообщила ранее со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для ударов по территории Крыма – угроза контролю России над полуостровом, по мнению Вашингтона, усилит позицию Украины в будущих переговорах.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:00
Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияРеспублика КрымНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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