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Актера Ивана Краско выписали из больницы - РИА Новости, 19.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230119/krasko-1845954368.html
Актера Ивана Краско выписали из больницы
Актера Ивана Краско выписали из больницы - РИА Новости, 19.01.2023
Актера Ивана Краско выписали из больницы
Народный артист России Иван Краско, который был госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, рассказал РИА Новости, что его уже выписали, и у... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:33
2023-01-19T13:33
культура
иван краско
россия
санкт-петербург
общество
культура
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Народный артист России Иван Краско, который был госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, рассказал РИА Новости, что его уже выписали, и у него "все в порядке". Ранее директор артиста Вячеслав Смородинов сообщал РИА Новости, что Краско находился в Елизаветинской больнице с 6 января с подозрением на инсульт, который подтвердился. Состояние артиста стабилизировалось через несколько дней, его перевели в общую палату. "Да, меня выписали, все в порядке", - сказал Краско. Он поблагодарил медиков Елизаветинской больницы за профессионализм и чуткое отношение. "Отношение ко мне было просто великолепным", - отметил артист. Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, ему 92 года.
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иван краско, россия, санкт-петербург, общество, культура, новости культуры
Культура, Иван Краско, Россия, Санкт-Петербург, Общество, Культура, Новости культуры
13:33 19.01.2023
 
Актера Ивана Краско выписали из больницы

Актера Ивана Краско выписали из больницы в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкНародный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Народный артист России Иван Краско. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Народный артист России Иван Краско, который был госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, рассказал РИА Новости, что его уже выписали, и у него "все в порядке".
Ранее директор артиста Вячеслав Смородинов сообщал РИА Новости, что Краско находился в Елизаветинской больнице с 6 января с подозрением на инсульт, который подтвердился. Состояние артиста стабилизировалось через несколько дней, его перевели в общую палату.
"Да, меня выписали, все в порядке", - сказал Краско.
Он поблагодарил медиков Елизаветинской больницы за профессионализм и чуткое отношение. "Отношение ко мне было просто великолепным", - отметил артист.
Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, ему 92 года.
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