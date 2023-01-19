https://ria.ru/20230119/krasko-1845954368.html

Актера Ивана Краско выписали из больницы

Актера Ивана Краско выписали из больницы - РИА Новости, 19.01.2023

Актера Ивана Краско выписали из больницы

Народный артист России Иван Краско, который был госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, рассказал РИА Новости, что его уже выписали, и у... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:33

2023-01-19T13:33

2023-01-19T13:33

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Народный артист России Иван Краско, который был госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, рассказал РИА Новости, что его уже выписали, и у него "все в порядке". Ранее директор артиста Вячеслав Смородинов сообщал РИА Новости, что Краско находился в Елизаветинской больнице с 6 января с подозрением на инсульт, который подтвердился. Состояние артиста стабилизировалось через несколько дней, его перевели в общую палату. "Да, меня выписали, все в порядке", - сказал Краско. Он поблагодарил медиков Елизаветинской больницы за профессионализм и чуткое отношение. "Отношение ко мне было просто великолепным", - отметил артист. Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, ему 92 года.

https://ria.ru/20230113/mikhalkov-1844575157.html

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санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иван краско, россия, санкт-петербург, общество, культура, новости культуры