https://ria.ru/20230119/krasko-1845954368.html
Актера Ивана Краско выписали из больницы
Актера Ивана Краско выписали из больницы - РИА Новости, 19.01.2023
Актера Ивана Краско выписали из больницы
Народный артист России Иван Краско, который был госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, рассказал РИА Новости, что его уже выписали, и у... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:33
2023-01-19T13:33
2023-01-19T13:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Народный артист России Иван Краско, который был госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, рассказал РИА Новости, что его уже выписали, и у него "все в порядке". Ранее директор артиста Вячеслав Смородинов сообщал РИА Новости, что Краско находился в Елизаветинской больнице с 6 января с подозрением на инсульт, который подтвердился. Состояние артиста стабилизировалось через несколько дней, его перевели в общую палату. "Да, меня выписали, все в порядке", - сказал Краско. Он поблагодарил медиков Елизаветинской больницы за профессионализм и чуткое отношение. "Отношение ко мне было просто великолепным", - отметил артист. Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, ему 92 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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иван краско, россия, санкт-петербург, общество, культура, новости культуры
Культура, Иван Краско, Россия, Санкт-Петербург, Общество, Культура, Новости культуры
Актера Ивана Краско выписали из больницы
Актера Ивана Краско выписали из больницы в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Народный артист России Иван Краско, который был госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, рассказал РИА Новости, что его уже выписали, и у него "все в порядке".
Ранее директор артиста Вячеслав Смородинов сообщал РИА Новости, что Краско находился в Елизаветинской больнице с 6 января с подозрением на инсульт, который подтвердился. Состояние артиста стабилизировалось через несколько дней, его перевели в общую палату.
"Да, меня выписали, все в порядке", - сказал Краско.
Он поблагодарил медиков Елизаветинской больницы за профессионализм и чуткое отношение. "Отношение ко мне было просто великолепным", - отметил артист.
Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России
, ему 92 года.