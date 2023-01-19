https://ria.ru/20230119/koshmar-1845862056.html
СМИ: Байден столкнулся с кошмаром
СМИ: Байден столкнулся с кошмаром - РИА Новости, 19.01.2023
СМИ: Байден столкнулся с кошмаром
Администрация президента США Джо Байдена увязла в "пиар-кошмаре" из-за скандала с найденными в его доме и бывшем офисе секретными документами, говорится в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T02:46
2023-01-19T02:46
2023-01-19T02:46
в мире
джо байден
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карин жан-пьер
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена увязла в "пиар-кошмаре" из-за скандала с найденными в его доме и бывшем офисе секретными документами, говорится в сюжете телеканала NBC.Действующая администрация, вероятно, находится в "режиме ликвидации последствий", так как сталкивается с все большим числом вопросов и недовольством из-за разразившегося скандала."Белый дом в настоящее время увяз в пиар-кошмаре. После недели все новых сообщений о том, что именно было обнаружено, а также где и когда это было обнаружено, им приходится балансировать между проводимым уголовным расследованием и призывами к большей прозрачности", - отмечает NBC.Как говорится в материале, общение советника Белого дома с журналистами принесло мало новой информации, при этом доверие к пресс-секретарю Байдена Карин Жан-Пьер оказалось подорвано, как и уверенность президента в собственной команде.По данным источников NBC, американский лидер все больше разочаровывается в реакции своей администрации на развитие скандала, особенно в том, что касается неудачных попыток показать его в лучшем свете и продемонстрировать контраст между ним и экс-президентом Дональдом Трампом.На прошлой неделе в доме американского президента в Уилмингтоне нашли новые секретные документы. Еще одну подборку материалов ранее обнаружили в вашингтонском экспертном центре, который связан с Байденом.Минюст США выясняет, каким образом государственные тайны, имеющие отношение к периоду вице-президентства политика, оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях. Личные юристы президента обещают полное сотрудничество с расследованием и выражают уверенность в том, что оно установит непреднамеренный характер случившегося.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
https://ria.ru/20230117/nachalo-1845349784.html
https://ria.ru/20230118/bayden-1845617176.html
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в мире, джо байден, дональд трамп, карин жан-пьер, сша, уилмингтон
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Карин Жан-Пьер, США, Уилмингтон
СМИ: Байден столкнулся с кошмаром
NBC: администрация Байдена увязла в пиар-кошмаре из-за скандала с секретными документами
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости.
Администрация президента США Джо Байдена увязла в "пиар-кошмаре" из-за скандала с найденными в его доме и бывшем офисе секретными документами, говорится
в сюжете телеканала NBC.
Действующая администрация, вероятно, находится в "режиме ликвидации последствий", так как сталкивается с все большим числом вопросов и недовольством из-за разразившегося скандала.
"Белый дом в настоящее время увяз в пиар-кошмаре. После недели все новых сообщений о том, что именно было обнаружено, а также где и когда это было обнаружено, им приходится балансировать между проводимым уголовным расследованием и призывами к большей прозрачности", - отмечает NBC.
Как говорится в материале, общение советника Белого дома с журналистами принесло мало новой информации, при этом доверие к пресс-секретарю Байдена Карин Жан-Пьер
оказалось подорвано, как и уверенность президента в собственной команде.
По данным источников NBC, американский лидер все больше разочаровывается в реакции своей администрации на развитие скандала, особенно в том, что касается неудачных попыток показать его в лучшем свете и продемонстрировать контраст между ним и экс-президентом Дональдом Трампом
.
На прошлой неделе в доме американского президента в Уилмингтоне
нашли новые секретные документы. Еще одну подборку материалов ранее обнаружили в вашингтонском экспертном центре, который связан с Байденом.
Минюст США выясняет, каким образом государственные тайны, имеющие отношение к периоду вице-президентства политика, оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях. Личные юристы президента обещают полное сотрудничество с расследованием и выражают уверенность в том, что оно установит непреднамеренный характер случившегося.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.