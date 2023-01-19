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СМИ: СБУ убила переговорщика, заподозрив его в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 19.01.2023
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СМИ: СБУ убила переговорщика, заподозрив его в шпионаже в пользу России
СМИ: СБУ убила переговорщика, заподозрив его в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 19.01.2023
СМИ: СБУ убила переговорщика, заподозрив его в шпионаже в пользу России
Служба безопасности Украины застрелила финансиста и члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева из-за... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T04:25
2023-01-19T14:54
александр дубинский
анатолий шарий
владимир путин
украина
киев
россия
служба безопасности украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины застрелила финансиста и члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева из-за подозрений в "шпионаже" в пользу России, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ.В марте 2022 года депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Киреева застрелили в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом его сотрудником Главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал газете, что в ночь перед вторым раундом переговоров Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки страны Александра Поклада, который хотел встретиться с переговорщиком.Как отмечает издание, Киреев собирался в поездку в Белоруссию и отправился на вокзал в Киеве вместе со своей личной охраной и агентами военной разведки. По словам представителя его охраны, Киреев сообщил телохранителям, что его могут арестовать по пути, и попросил их не вмешиваться.Спустя приблизительно полтора часа агенты военной разведки были вызваны на место, где обнаружили тело Киреева.Неназванный сотрудник СБУ заявил газете, что служба "застрелила Киреева, поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы", не приведя подробностей и доказательств. Отмечается, что Киреева похоронили с военными почестями.При этом, как утверждает издание, 23 февраля 2022 года Киреев якобы передал Буданову информацию о том, что президент России Владимир Путин отдал приказ начать специальную военную операцию следующим утром. Сообщается, что за пять дней до этого финансист отменил поездку во Французские Альпы и остался на Украине."Если бы не Киреев, Киев, вероятнее всего, был бы взят", — сказал газете Буданов, заявив, что финансист якобы "передал информацию, полученную через свои контакты в России".
https://ria.ru/20230117/sbu-1845520001.html
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александр дубинский, анатолий шарий, владимир путин, украина, киев, россия, служба безопасности украины, верховная рада украины, в мире
Александр Дубинский, Анатолий Шарий, Владимир Путин, Украина, Киев, Россия, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, В мире
04:25 19.01.2023 (обновлено: 14:54 19.01.2023)
 
СМИ: СБУ убила переговорщика, заподозрив его в шпионаже в пользу России

WSJ: СБУ застрелила переговорщика Киреева из-за подозрения в шпионаже в пользу России

© Фото : СБУПроверки СБУ в правительственном квартале Киева
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины застрелила финансиста и члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева из-за подозрений в "шпионаже" в пользу России, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ.
В марте 2022 года депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Киреева застрелили в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом его сотрудником Главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.
Сотрудник Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 15:58Специальная военная операция на Украине
СБУ задержала двух переселенцев, пытавшихся узнать места базирования HIMARS
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал газете, что в ночь перед вторым раундом переговоров Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки страны Александра Поклада, который хотел встретиться с переговорщиком.
Как отмечает издание, Киреев собирался в поездку в Белоруссию и отправился на вокзал в Киеве вместе со своей личной охраной и агентами военной разведки. По словам представителя его охраны, Киреев сообщил телохранителям, что его могут арестовать по пути, и попросил их не вмешиваться.

"Группа приехала в центр Киева и остановилась около Софийского собора. Подъехали несколько минивэнов с агентами СБУ и приказали агентам военной разведки и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева отвели в микроавтобус. Его охрана лежала ничком на улице, когда фургон уезжал", — пишет газета.

Спустя приблизительно полтора часа агенты военной разведки были вызваны на место, где обнаружили тело Киреева.
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 14:07Специальная военная операция на Украине
СБУ обвинила сотрудницу ведомственного НИИ в поддержке России
Неназванный сотрудник СБУ заявил газете, что служба "застрелила Киреева, поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы", не приведя подробностей и доказательств. Отмечается, что Киреева похоронили с военными почестями.
При этом, как утверждает издание, 23 февраля 2022 года Киреев якобы передал Буданову информацию о том, что президент России Владимир Путин отдал приказ начать специальную военную операцию следующим утром. Сообщается, что за пять дней до этого финансист отменил поездку во Французские Альпы и остался на Украине.
"Если бы не Киреев, Киев, вероятнее всего, был бы взят", — сказал газете Буданов, заявив, что финансист якобы "передал информацию, полученную через свои контакты в России".
Пшеница - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 03:05Специальная военная операция на Украине
СБУ планирует взорвать зернохранилище в Харьковской области
 
Александр ДубинскийАнатолий ШарийВладимир ПутинУкраинаКиевРоссияСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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