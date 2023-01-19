https://ria.ru/20230119/kireeva-1845864650.html

СМИ: СБУ убила переговорщика, заподозрив его в шпионаже в пользу России

СМИ: СБУ убила переговорщика, заподозрив его в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 19.01.2023

СМИ: СБУ убила переговорщика, заподозрив его в шпионаже в пользу России

Служба безопасности Украины застрелила финансиста и члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева из-за... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T04:25

2023-01-19T04:25

2023-01-19T14:54

александр дубинский

анатолий шарий

владимир путин

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киев

россия

служба безопасности украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины застрелила финансиста и члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева из-за подозрений в "шпионаже" в пользу России, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ.В марте 2022 года депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Киреева застрелили в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом его сотрудником Главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал газете, что в ночь перед вторым раундом переговоров Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки страны Александра Поклада, который хотел встретиться с переговорщиком.Как отмечает издание, Киреев собирался в поездку в Белоруссию и отправился на вокзал в Киеве вместе со своей личной охраной и агентами военной разведки. По словам представителя его охраны, Киреев сообщил телохранителям, что его могут арестовать по пути, и попросил их не вмешиваться.Спустя приблизительно полтора часа агенты военной разведки были вызваны на место, где обнаружили тело Киреева.Неназванный сотрудник СБУ заявил газете, что служба "застрелила Киреева, поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы", не приведя подробностей и доказательств. Отмечается, что Киреева похоронили с военными почестями.При этом, как утверждает издание, 23 февраля 2022 года Киреев якобы передал Буданову информацию о том, что президент России Владимир Путин отдал приказ начать специальную военную операцию следующим утром. Сообщается, что за пять дней до этого финансист отменил поездку во Французские Альпы и остался на Украине."Если бы не Киреев, Киев, вероятнее всего, был бы взят", — сказал газете Буданов, заявив, что финансист якобы "передал информацию, полученную через свои контакты в России".

https://ria.ru/20230117/sbu-1845520001.html

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845474085.html

https://ria.ru/20230115/sbu-1844920793.html

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александр дубинский, анатолий шарий, владимир путин, украина, киев, россия, служба безопасности украины, верховная рада украины, в мире