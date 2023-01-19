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Офис Зеленского признал, что убитый Киреев не был российским агентом - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/kireev-1845990694.html
Офис Зеленского признал, что убитый Киреев не был российским агентом
Офис Зеленского признал, что убитый Киреев не был российским агентом - РИА Новости, 19.01.2023
Офис Зеленского признал, что убитый Киреев не был российским агентом
Застреленный в феврале прошлого года в Киеве Денис Киреев, участвовавший в переговорах с Россией, не был ее агентом, заявил советник главы офиса Владимира... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:21
2023-01-19T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
михаил подоляк
украина
киев
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Застреленный в феврале прошлого года в Киеве Денис Киреев, участвовавший в переговорах с Россией, не был ее агентом, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью латвийскому порталу Delfi.По его словам, погибший был связан с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. При этом убийство Киреева произошло из-за отсутствия единой координации между силовыми структурами, отметил Подоляк.Издание The Wall Street Journal сегодня сообщило об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию на переговорах с Россией Киреева. По данным издания, его застрелили сотрудники СБУ в феврале 2022 года за якобы "шпионаж в пользу Москвы".В марте 2022 года депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что инцидент произошел в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена делегации Киева, назвав при этом Киреева сотрудником Главного управления разведки. В ведомстве также добавили, что мужчина погиб при выполнении спецзадания.
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в мире, михаил подоляк, украина, киев, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Подоляк, Украина, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
15:21 19.01.2023 (обновлено: 21:00 19.01.2023)
 
Офис Зеленского признал, что убитый Киреев не был российским агентом

Офис Зеленского признал убийство переговорщика Киреева ошибкой силовых структур Украины

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧлен украинской делегации Денис Киреев перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области
Член украинской делегации Денис Киреев перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Член украинской делегации Денис Киреев перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Застреленный в феврале прошлого года в Киеве Денис Киреев, участвовавший в переговорах с Россией, не был ее агентом, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью латвийскому порталу Delfi.
По его словам, погибший был связан с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. При этом убийство Киреева произошло из-за отсутствия единой координации между силовыми структурами, отметил Подоляк.

"Были определенные претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и с переговорным процессом. Он не являлся агентом РФ", — сказал он.

Издание The Wall Street Journal сегодня сообщило об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию на переговорах с Россией Киреева. По данным издания, его застрелили сотрудники СБУ в феврале 2022 года за якобы "шпионаж в пользу Москвы".
В марте 2022 года депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что инцидент произошел в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена делегации Киева, назвав при этом Киреева сотрудником Главного управления разведки. В ведомстве также добавили, что мужчина погиб при выполнении спецзадания.
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил ПодолякУкраинаКиевСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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