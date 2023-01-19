https://ria.ru/20230119/kireev-1845990694.html

Офис Зеленского признал, что убитый Киреев не был российским агентом

Офис Зеленского признал, что убитый Киреев не был российским агентом - РИА Новости, 19.01.2023

Офис Зеленского признал, что убитый Киреев не был российским агентом

Застреленный в феврале прошлого года в Киеве Денис Киреев, участвовавший в переговорах с Россией, не был ее агентом, заявил советник главы офиса Владимира... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:21

2023-01-19T15:21

2023-01-19T21:00

специальная военная операция на украине

в мире

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киев

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Застреленный в феврале прошлого года в Киеве Денис Киреев, участвовавший в переговорах с Россией, не был ее агентом, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью латвийскому порталу Delfi.По его словам, погибший был связан с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. При этом убийство Киреева произошло из-за отсутствия единой координации между силовыми структурами, отметил Подоляк.Издание The Wall Street Journal сегодня сообщило об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию на переговорах с Россией Киреева. По данным издания, его застрелили сотрудники СБУ в феврале 2022 года за якобы "шпионаж в пользу Москвы".В марте 2022 года депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что инцидент произошел в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена делегации Киева, назвав при этом Киреева сотрудником Главного управления разведки. В ведомстве также добавили, что мужчина погиб при выполнении спецзадания.

https://ria.ru/20230119/kireev-1845919330.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, михаил подоляк, украина, киев, ситуация в днр и лнр, россия