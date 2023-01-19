15:21 19.01.2023 (обновлено: 21:00 19.01.2023)
Офис Зеленского признал, что убитый Киреев не был российским агентом
Офис Зеленского признал убийство переговорщика Киреева ошибкой силовых структур Украины
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧлен украинской делегации Денис Киреев перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области
Член украинской делегации Денис Киреев перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Застреленный в феврале прошлого года в Киеве Денис Киреев, участвовавший в переговорах с Россией, не был ее агентом, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью латвийскому порталу Delfi.
По его словам, погибший был связан с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. При этом убийство Киреева произошло из-за отсутствия единой координации между силовыми структурами, отметил Подоляк.
"Были определенные претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и с переговорным процессом. Он не являлся агентом РФ", — сказал он.
Издание The Wall Street Journal сегодня сообщило об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию на переговорах с Россией Киреева. По данным издания, его застрелили сотрудники СБУ в феврале 2022 года за якобы "шпионаж в пользу Москвы".
В марте 2022 года депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что инцидент произошел в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена делегации Киева, назвав при этом Киреева сотрудником Главного управления разведки. В ведомстве также добавили, что мужчина погиб при выполнении спецзадания.