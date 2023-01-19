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В Раде призвали СБУ ответить за убийство переговорщика Киреева - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/kireev-1845919330.html
В Раде призвали СБУ ответить за убийство переговорщика Киреева
В Раде призвали СБУ ответить за убийство переговорщика Киреева - РИА Новости, 19.01.2023
В Раде призвали СБУ ответить за убийство переговорщика Киреева
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов и ответственные сотрудники ведомства,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:51
2023-01-19T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
александр дубинский
украина
служба безопасности украины
верховная рада украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов и ответственные сотрудники ведомства, застрелившие банкира Дениса Киреева за якобы "шпионаж в пользу РФ", должны понести уголовную ответственность. Издание The Wall Street Journal в четверг сообщило об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию на переговорах с Россией Дениса Киреева, который был застрелен сотрудниками СБУ в феврале 2022 года за якобы "шпионаж в пользу Москвы". Позже начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что информация, полученная от Киреева 23 февраля, помогла отстоять Киев при начале специальной военной операции РФ на территории Украины. Дубинский ранее сообщал, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом Киреева сотрудником главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.
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в мире, александр дубинский, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Дубинский, Украина, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:51 19.01.2023
 
В Раде призвали СБУ ответить за убийство переговорщика Киреева

Депутат Рады Дубинский призвал экс-главу СБУ Баканова ответить за убийство банкира Киреева

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧлен украинской делегации Денис Киреев перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области
Член украинской делегации Денис Киреев перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Член украинской делегации Денис Киреев перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов и ответственные сотрудники ведомства, застрелившие банкира Дениса Киреева за якобы "шпионаж в пользу РФ", должны понести уголовную ответственность.
Издание The Wall Street Journal в четверг сообщило об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию на переговорах с Россией Дениса Киреева, который был застрелен сотрудниками СБУ в феврале 2022 года за якобы "шпионаж в пользу Москвы". Позже начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что информация, полученная от Киреева 23 февраля, помогла отстоять Киев при начале специальной военной операции РФ на территории Украины.
"В марте 2022 года я первым сообщил о смерти участника "Гомельской" группы Дениса Киреева. Его, вероятно, убили сотрудники СБУ как "предателя". Сейчас выясняется, что Киреев был сотрудником разведки и героем. Отсюда вопрос: где уголовное дело против руководителя СБУ того времени Баканова и его замов?" - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Дубинский ранее сообщал, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом Киреева сотрудником главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 16:58Специальная военная операция на Украине
СБ Украины признала, что в рядах службы есть предатели
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ДубинскийУкраинаСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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