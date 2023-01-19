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В Раде призвали СБУ ответить за убийство переговорщика Киреева

В Раде призвали СБУ ответить за убийство переговорщика Киреева - РИА Новости, 19.01.2023

В Раде призвали СБУ ответить за убийство переговорщика Киреева

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов и ответственные сотрудники ведомства,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:51

2023-01-19T11:51

2023-01-19T11:51

специальная военная операция на украине

в мире

александр дубинский

украина

служба безопасности украины

верховная рада украины

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов и ответственные сотрудники ведомства, застрелившие банкира Дениса Киреева за якобы "шпионаж в пользу РФ", должны понести уголовную ответственность. Издание The Wall Street Journal в четверг сообщило об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию на переговорах с Россией Дениса Киреева, который был застрелен сотрудниками СБУ в феврале 2022 года за якобы "шпионаж в пользу Москвы". Позже начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что информация, полученная от Киреева 23 февраля, помогла отстоять Киев при начале специальной военной операции РФ на территории Украины. Дубинский ранее сообщал, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом Киреева сотрудником главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.

https://ria.ru/20221221/predateli-1840316672.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр дубинский, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины, россия, ситуация в днр и лнр