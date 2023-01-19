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В Красноярске арестовали телеведущего по делу о хищениях денег для детей - РИА Новости, 19.01.2023
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В Красноярске арестовали телеведущего по делу о хищениях денег для детей
В Красноярске арестовали телеведущего по делу о хищениях денег для детей - РИА Новости, 19.01.2023
В Красноярске арестовали телеведущего по делу о хищениях денег для детей
Суд в Красноярске арестовал известного местного телеведущего Максима Гуревича по делу о мошенничестве при организации церемонии награждения одаренных детей,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:02
2023-01-19T13:02
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
красноярский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал известного местного телеведущего Максима Гуревича по делу о мошенничестве при организации церемонии награждения одаренных детей, сообщили журналистам в региональном главке СК РФ. Ранее в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении директора и исполнительного директора ООО "Современное производство" по факту хищения путем обмана денежных средств из бюджета Красноярского края по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения). Подозреваемые задержаны. "Подозреваемому в мошенничестве Максиму Гуревичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала представитель следствия. Директор ООО "Современное производство" Гуревич арестован "по 16 марта включительно, на 1 месяц 28 суток", уточнили в Красноярском краевом суде. По второй фигурантке дела решение еще не вынесено. По информации следователей, в конце 2021 года группа лиц похитила из краевого бюджета более пяти миллионов рублей, которые выделялись минспорта региона для некоммерческой организации "Открытые сердца" на организацию и проведение церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, представили фиктивные договоры с завышенной стоимостью работ. Следователи уточнили, что подозреваемые признали вину в части хищения денег по отдельным договорам, в том числе на приобретение подарков.
https://ria.ru/20230113/bastrykin-1844516156.html
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, красноярский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Красноярский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
13:02 19.01.2023
 
В Красноярске арестовали телеведущего по делу о хищениях денег для детей

В Красноярске арестовали телеведущего Гуревича по делу о хищении денег для одаренных детей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал известного местного телеведущего Максима Гуревича по делу о мошенничестве при организации церемонии награждения одаренных детей, сообщили журналистам в региональном главке СК РФ.
Ранее в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении директора и исполнительного директора ООО "Современное производство" по факту хищения путем обмана денежных средств из бюджета Красноярского края по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения). Подозреваемые задержаны.
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"Подозреваемому в мошенничестве Максиму Гуревичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала представитель следствия.
Директор ООО "Современное производство" Гуревич арестован "по 16 марта включительно, на 1 месяц 28 суток", уточнили в Красноярском краевом суде. По второй фигурантке дела решение еще не вынесено.
По информации следователей, в конце 2021 года группа лиц похитила из краевого бюджета более пяти миллионов рублей, которые выделялись минспорта региона для некоммерческой организации "Открытые сердца" на организацию и проведение церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, представили фиктивные договоры с завышенной стоимостью работ. Следователи уточнили, что подозреваемые признали вину в части хищения денег по отдельным договорам, в том числе на приобретение подарков.
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