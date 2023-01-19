В Красноярске арестовали телеведущего по делу о хищениях денег для детей
В Красноярске арестовали телеведущего Гуревича по делу о хищении денег для одаренных детей
Молоток судьи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал известного местного телеведущего Максима Гуревича по делу о мошенничестве при организации церемонии награждения одаренных детей, сообщили журналистам в региональном главке СК РФ.
Ранее в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении директора и исполнительного директора ООО "Современное производство" по факту хищения путем обмана денежных средств из бюджета Красноярского края по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения). Подозреваемые задержаны.
13 января, 00:16Шесть человек обвинили в хищениях из воинских частей Подмосковья
"Подозреваемому в мошенничестве Максиму Гуревичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала представитель следствия.
Директор ООО "Современное производство" Гуревич арестован "по 16 марта включительно, на 1 месяц 28 суток", уточнили в Красноярском краевом суде. По второй фигурантке дела решение еще не вынесено.
По информации следователей, в конце 2021 года группа лиц похитила из краевого бюджета более пяти миллионов рублей, которые выделялись минспорта региона для некоммерческой организации "Открытые сердца" на организацию и проведение церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, представили фиктивные договоры с завышенной стоимостью работ. Следователи уточнили, что подозреваемые признали вину в части хищения денег по отдельным договорам, в том числе на приобретение подарков.
Вчера, 15:17Омича арестовали за кражу шоколадок и конфет