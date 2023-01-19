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В Красноярске арестовали телеведущего по делу о хищениях денег для детей

В Красноярске арестовали телеведущего по делу о хищениях денег для детей - РИА Новости, 19.01.2023

В Красноярске арестовали телеведущего по делу о хищениях денег для детей

Суд в Красноярске арестовал известного местного телеведущего Максима Гуревича по делу о мошенничестве при организации церемонии награждения одаренных детей,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:02

2023-01-19T13:02

2023-01-19T13:02

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал известного местного телеведущего Максима Гуревича по делу о мошенничестве при организации церемонии награждения одаренных детей, сообщили журналистам в региональном главке СК РФ. Ранее в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении директора и исполнительного директора ООО "Современное производство" по факту хищения путем обмана денежных средств из бюджета Красноярского края по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения). Подозреваемые задержаны. "Подозреваемому в мошенничестве Максиму Гуревичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала представитель следствия. Директор ООО "Современное производство" Гуревич арестован "по 16 марта включительно, на 1 месяц 28 суток", уточнили в Красноярском краевом суде. По второй фигурантке дела решение еще не вынесено. По информации следователей, в конце 2021 года группа лиц похитила из краевого бюджета более пяти миллионов рублей, которые выделялись минспорта региона для некоммерческой организации "Открытые сердца" на организацию и проведение церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, представили фиктивные договоры с завышенной стоимостью работ. Следователи уточнили, что подозреваемые признали вину в части хищения денег по отдельным договорам, в том числе на приобретение подарков.

https://ria.ru/20230113/bastrykin-1844516156.html

https://ria.ru/20230118/krazha-1845745682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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