https://ria.ru/20230119/kazakhstan-1845940952.html

Токаев распустил нижнюю палату парламента

Токаев распустил нижнюю палату парламента - РИА Новости, 19.01.2023

Токаев распустил нижнюю палату парламента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис (нижнюю палату) парламента республики и назначил внеочередные выборы депутатов, сообщила его... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:03

2023-01-19T13:03

2023-01-19T13:59

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 19 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис (нижнюю палату) парламента республики и назначил внеочередные выборы депутатов, сообщила его пресс-служба."Глава государства указом от 19 января 2023 года распустил мажилис парламента Республики Казахстан седьмого созыва, а также назначил внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года", — говорится в релизе.Также прекращены полномочия маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Центризбиркому поручено организовать выборы депутатов.Указы подписаны после консультаций со спикерами обеих палат законодательного органа власти и премьер-министром.В январе прошли выборы в верхнюю палату парламента — сенат. Внеочередные процедуры проводятся в рамках реформы избирательной системы.

https://ria.ru/20230119/spetsoperatsiya-1845890355.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, в мире, касым-жомарт токаев