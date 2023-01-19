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Токаев распустил нижнюю палату парламента - РИА Новости, 19.01.2023
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Токаев распустил нижнюю палату парламента
Токаев распустил нижнюю палату парламента - РИА Новости, 19.01.2023
Токаев распустил нижнюю палату парламента
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис (нижнюю палату) парламента республики и назначил внеочередные выборы депутатов, сообщила его... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:03
2023-01-19T13:59
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 19 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис (нижнюю палату) парламента республики и назначил внеочередные выборы депутатов, сообщила его пресс-служба."Глава государства указом от 19 января 2023 года распустил мажилис парламента Республики Казахстан седьмого созыва, а также назначил внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года", — говорится в релизе.Также прекращены полномочия маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Центризбиркому поручено организовать выборы депутатов.Указы подписаны после консультаций со спикерами обеих палат законодательного органа власти и премьер-министром.В январе прошли выборы в верхнюю палату парламента — сенат. Внеочередные процедуры проводятся в рамках реформы избирательной системы.
https://ria.ru/20230119/spetsoperatsiya-1845890355.html
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев
13:03 19.01.2023 (обновлено: 13:59 19.01.2023)
 
Токаев распустил нижнюю палату парламента

Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана и назначил выборы на 19 марта

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 19 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис (нижнюю палату) парламента республики и назначил внеочередные выборы депутатов, сообщила его пресс-служба.
"Глава государства указом от 19 января 2023 года распустил мажилис парламента Республики Казахстан седьмого созыва, а также назначил внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года", — говорится в релизе.
Также прекращены полномочия маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Центризбиркому поручено организовать выборы депутатов.
Указы подписаны после консультаций со спикерами обеих палат законодательного органа власти и премьер-министром.
В январе прошли выборы в верхнюю палату парламента — сенат. Внеочередные процедуры проводятся в рамках реформы избирательной системы.
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