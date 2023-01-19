https://ria.ru/20230119/kadilo-1846046429.html

Священник рассказал о пользе изобретенного в Сибири долговечного кадила

Священник рассказал о пользе изобретенного в Сибири долговечного кадила - РИА Новости, 19.01.2023

Священник рассказал о пользе изобретенного в Сибири долговечного кадила

Кадило на основе каталитической горелки, которое изобрел российский ученый, можно использовать зимой на открытом воздухе или при сильном ветре, вместе с тем в... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:26

2023-01-19T17:26

2023-01-19T17:26

религия

российская академия наук

московская духовная академия

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Кадило на основе каталитической горелки, которое изобрел российский ученый, можно использовать зимой на открытом воздухе или при сильном ветре, вместе с тем в обычных условиях традиционное кадило остается неотъемлемой частью богослужения из-за его символического значения, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия священник Антоний Борисов. Ранее Институт катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН сообщил, что ученый Александр Куликов разработал кадило на основе каталитической горелки, которое может работать очень долго, а вместо дыма образуется запах ладана и тепло. Куликов пояснил, что в качестве носителя используется стандартное церковное кадило, в нижнюю часть которого вставляется устройство с пропан-бутановым газовым баллоном. В институте отметили, что долговечное каталитическое кадило прошло пилотные испытания — им уже пользуются священники храма всех Святых в земле Российской просиявших в новосибирском Академгородке. "Инновационное изобретение сибирского ученого Александра Куликова представляет несомненный интерес. Созданное им каталитическое кадило может быть использовано при совершении богослужения в местах, где разжечь традиционный уголь представляется крайне затруднительным. Например, зимой на открытом воздухе при сильном ветре", - сказал Борисов. Вместе с тем он призвал не забывать о символическом значении богослужения, "каждый элемент или действие которого имеет возвышенный характер". "Кадило еще с ветхозаветных времен служит символом горящего молитвой человеческого сердца. В 140-м псалме молитва сравнивается с дымом ладана, положенного на пылающий уголь внутри кадила: "Да возносится молитва моя, как дым фимиама, пред Тобою (Господи)". Таким образом, традиционное кадило с горящим углем и ладаном является неотъемлемой частью богослужения в привычных условиях, что, повторюсь, не мешает использовать кадило, изобретенное А. Куликовым в более экстремальных ситуациях", - подчеркнул священник. Он отметил, что православные священники довольно давно используют достижения научного прогресса в своем служении. Так, например, "для совершения таинства крещения в открытых водоемах надеваются облачения из непромокаемых материалов", есть и "опыт использования компьютерных планшетов вместо богослужебных книг". "Православная церковь не имеет возражений против здравого и бережного по отношению к человеку развития науки и технологий. <…> Совершенно неправильно противопоставлять религию (в лице христианства) научному мировоззрению", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230119/izobretenie-1845987211.html

https://ria.ru/20230119/pozhar-1846018960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук, московская духовная академия