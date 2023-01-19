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Сибирский ученый изобрел долговечное каталитическое кадило - РИА Новости, 19.01.2023
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Религия
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Сибирский ученый изобрел долговечное каталитическое кадило
Сибирский ученый изобрел долговечное каталитическое кадило - РИА Новости, 19.01.2023
Сибирский ученый изобрел долговечное каталитическое кадило
Ученый из Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал каталитическое кадило, в котором вместо дыма образуется... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:10
2023-01-19T16:49
религия
российская академия наук
наука
религия
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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Ученый из Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал каталитическое кадило, в котором вместо дыма образуется только аромат ладана и тепло, а работать оно может очень долго, сообщает научный институт в четверг. Основное устройство кадила - каталитическая горелка. Она состоит из двух каталитических сеточек, топливного элемента — эжектора, и сопла — тонкого отверстия порядка 0,18 мм. Диаметр сопла можно регулировать, чтобы достичь нужного соотношения объема воздуха и обеспечить полное сгорание топлива. Кадило работает на смеси пропана-бутана. "Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны. Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Равномерное распределение можно оценить по равномерному красному свечению", - рассказал изобретатель, который работает научным сотрудником отдела гетерогенного катализа Института катализа СО РАН. Куликов пояснил, что в качестве носителя используется стандартное церковное кадило, в нижнюю часть которого вставляется устройство с пропан-бутановым газовым баллоном. Баллон оборачивают пластиком и покрывают золотой краской, чтобы устройство смотрелось гармонично. В институте отметили, что долговечное каталитическое кадило прошло пилотные испытания — им уже пользуются священники Храма всех Святых в земле Российской просиявших в Новосибирском Академгородке.
https://ria.ru/20220702/izobretenie-1799746242.html
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российская академия наук, наука, религия
Религия, Российская академия наук, Наука, Религия
15:10 19.01.2023 (обновлено: 16:49 19.01.2023)
 
Сибирский ученый изобрел долговечное каталитическое кадило

Сибирский ученый Александр Куликов изобрел долговечное каталитическое кадило на газе

© Фото : Институт катализа СО РАН/ВКонтактеВ Институте катализа СО РАН разработали долговечное церковное кадило
В Институте катализа СО РАН разработали долговечное церковное кадило - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : Институт катализа СО РАН/ВКонтакте
В Институте катализа СО РАН разработали долговечное церковное кадило
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Ученый из Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал каталитическое кадило, в котором вместо дыма образуется только аромат ладана и тепло, а работать оно может очень долго, сообщает научный институт в четверг.
Основное устройство кадила - каталитическая горелка. Она состоит из двух каталитических сеточек, топливного элемента — эжектора, и сопла — тонкого отверстия порядка 0,18 мм. Диаметр сопла можно регулировать, чтобы достичь нужного соотношения объема воздуха и обеспечить полное сгорание топлива. Кадило работает на смеси пропана-бутана.
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"Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны. Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Равномерное распределение можно оценить по равномерному красному свечению", - рассказал изобретатель, который работает научным сотрудником отдела гетерогенного катализа Института катализа СО РАН.
Куликов пояснил, что в качестве носителя используется стандартное церковное кадило, в нижнюю часть которого вставляется устройство с пропан-бутановым газовым баллоном. Баллон оборачивают пластиком и покрывают золотой краской, чтобы устройство смотрелось гармонично.
"Преимущество разработанного устройства в том, что оно не дымит, а только излучает запах ладана и тепло. Так как оно потребляет мизерный объем газа, то может работать очень долго", - подчеркнул ученый.
В институте отметили, что долговечное каталитическое кадило прошло пилотные испытания — им уже пользуются священники Храма всех Святых в земле Российской просиявших в Новосибирском Академгородке.
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