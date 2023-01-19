https://ria.ru/20230119/izobretenie-1845987211.html

Сибирский ученый изобрел долговечное каталитическое кадило

Сибирский ученый изобрел долговечное каталитическое кадило - РИА Новости, 19.01.2023

Сибирский ученый изобрел долговечное каталитическое кадило

Ученый из Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал каталитическое кадило, в котором вместо дыма образуется... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:10

2023-01-19T15:10

2023-01-19T16:49

религия

российская академия наук

наука

религия

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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Ученый из Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал каталитическое кадило, в котором вместо дыма образуется только аромат ладана и тепло, а работать оно может очень долго, сообщает научный институт в четверг. Основное устройство кадила - каталитическая горелка. Она состоит из двух каталитических сеточек, топливного элемента — эжектора, и сопла — тонкого отверстия порядка 0,18 мм. Диаметр сопла можно регулировать, чтобы достичь нужного соотношения объема воздуха и обеспечить полное сгорание топлива. Кадило работает на смеси пропана-бутана. "Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны. Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Равномерное распределение можно оценить по равномерному красному свечению", - рассказал изобретатель, который работает научным сотрудником отдела гетерогенного катализа Института катализа СО РАН. Куликов пояснил, что в качестве носителя используется стандартное церковное кадило, в нижнюю часть которого вставляется устройство с пропан-бутановым газовым баллоном. Баллон оборачивают пластиком и покрывают золотой краской, чтобы устройство смотрелось гармонично. В институте отметили, что долговечное каталитическое кадило прошло пилотные испытания — им уже пользуются священники Храма всех Святых в земле Российской просиявших в Новосибирском Академгородке.

https://ria.ru/20220702/izobretenie-1799746242.html

https://ria.ru/20210416/uchenye-1728551717.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

российская академия наук, наука, религия